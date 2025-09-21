नेतन्याहू से बोला कतर-'Please Say Sorry', एक्सेप्ट करेगा इजरायल या फिर सुलगती रहेगी खाड़ी देशों में आग?
Advertisement
trendingNow12931088
Hindi Newsदुनिया

नेतन्याहू से बोला कतर-'Please Say Sorry', एक्सेप्ट करेगा इजरायल या फिर सुलगती रहेगी खाड़ी देशों में आग?

Qatar-Israel Tension: कतर गाजा शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका फिर से शुरू करने के लिए इजराइल से माफी की मांग कर रहा है. एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, कतर ने दोहा में हुए हालिया इजराइली हमले के लिए माफी की शर्त रखी है, जिसमें पांच हमास सदस्य और एक कतर सुरक्षा अधिकारी मारे गए थे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Qatar-Israel Tension: कतर गाजा शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका फिर से शुरू करने के लिए नेतन्याहू  से माफी की मांग कर रहा है. एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार, कतर ने इजराइल से कहा है कि वह गाजा शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका में लौटने से पहले दोहा में हुए हालिया हमले के लिए माफी चाहता है. बता दें, ये कदम 10 दिन पहले कतर की राजधानी दोहा में हुए एक इजराइली हमले के बाद उठाया गया है जिसमें पांच हमास सदस्य और एक कतर सुरक्षा अधिकारी मारे गए थे.

बता दें, अमेरिका का मानना है कि कतर की मध्यस्थता के बिना बंधकों को रिहा करने और गाजा युद्ध को समाप्त करने वाला समझौता करना बेहद मुश्किल होगा. ट्रम्प प्रशासन तनाव कम करने पर जोर दे रहा है ताकि वार्ता फिर से शुरू हो सके. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है और यहां तक कहा है कि इजराइल फिर से हमला कर सकता है. 

बता दें, दोहा पर हमला पहली बार था जब इजराइल ने किसी खाड़ी देश में ऐसा हमला किया था. एक वरिष्ठ इजराइली अधिकारी ने स्वीकार किया कि सरकार ने इस संकट को कम करके आंका था और कहा कि नेतन्याहू को अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया था. इस बीच, कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल-थानी ने दोहा में विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बैठक के दौरान माफी का अनुरोध उठाया था. रुबियो, नेतन्याहू, अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और इजराइली सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर के बीच बातचीत में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई. विटकॉफ भी कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी से मुलाकात करेंगे ताकि तनाव कम करने और बातचीत फिर से शुरू करने के तरीके तलाशे जा सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, कतर इजरायल की उस माफी को स्वीकार कर सकता है जिसमें कतरी अधिकारी की मौत की विशेष रूप से पुष्टि की गई हो और उसके परिवार को मुआवजा दिया गया हो और कतर की संप्रभुता का फिर से उल्लंघन न करने का वादा किया गया हो. बता दें, इजरायल पहले भी इसी तरह की माफी मांग चुका है. जानकारी के अनुसार, 2013 में नेतन्याहू ने 2010 के गाजा फ्लोटिला हमले में तुर्किये कार्यकर्ताओं की मौत के लिए तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन से माफी मांगी थी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Qatar-Israel Tension

Trending news

राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
PM Modi visit
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
PM Modi
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
Manipur
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
;