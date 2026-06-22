/कतर के मंत्री ने नहीं मिलाया वेंस से हाथ, बिना फोटो खिंचाए चला गया ईरानी डेलिगेशन, शहबाज-मुनीर के चेहरे की उड़ी हवाइयां

अमेरिका और ईरान के बातचीत करने वाले अधिकारी सोमवार (22 जून) की तड़के सुबह तक स्विट्जरलैंड में बातचीत में जुटे रहे लेकिन मिडिल ईस्ट में शांति बहाली को लेकर दोनों पक्षों में बात नहीं बन सकी. दोनों पक्ष एक नाजुक समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मकसद महीनों से चल रहे उस टकराव को खत्म करना था, जिसने मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा कर दी थी और ग्लोबल एनर्जी मार्केट संकट खड़ा कर दिया था. इस बातचीत के बारे में एक अमेरिकी राजनयिक ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि स्विस रिसॉर्ट बुर्गेनस्टॉक में हो रही यह बातचीत रात भर चलने की उम्मीद थी लेकिन देर रात को हुए हंगामे के बाद ईरानी प्रतिनिधि मंडल बातचीत छोड़कर बाहर निकल गया.
मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर हो रही बातचीत का ताजा दौर मुश्किलों के साथ शुरू हुआ. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद ईरान का प्रतिनिधिमंडल कुछ देर के लिए बातचीत से बाहर चला गया. ट्रंप ने तेहरान को लेबनान में हिज्बुल्लाह के हमलों का समर्थन न करने की चेतावनी दी थी. हालांकि अभी ये बातचीत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है अभी अगले 60 दिनों तक इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा.
Watch Qatar snub Vance. So embarrassing. pic.twitter.com/RWSpcsL5IU
Pamela Geller (@PamelaGeller) June 21, 2026
इस बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और बदलते कूटनीतिक समीकरणों के बीच हाल ही में स्विटजरलैंड में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय बैठक के दौरान कुछ ऐसे सीन दिखाई दिए हैं, जिन्होंने वैश्विक सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी है. स्विटजरलैंड में आयोजित ईरान-अमेरिका शांति वार्ता कार्यक्रम में मौजूद कई देशों के प्रतिनिधियों की गतिविधियां और आपसी व्यवहार चर्चा का विषय बन गए. इस दौरान इनके हाव-भाव और मंसूबे भी कैमरों में कैद हो गए. अब सोशल मीडिया पर ये वीडियोज वायरल हो रहे हैं.
Iran leaves the negotiations midway following Trump's fresh threats. Look at the faces of Shehbaz Sharif and Asim Munir.
Brilliant video by @SandeepUnnithan
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Pakistan Untold (@pakistan_untold) June 21, 2026
कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की मौजूदगी भी चर्चा में रही. सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों और वीडियो के आधार पर कई तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं. हालांकि, किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव या शारीरिक हावभाव के आधार पर उसकी मानसिक स्थिति या आधिकारिक रुख का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है.
रिपोर्टों के मुताबिक, कतर के एक वरिष्ठ मंत्री और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच औपचारिक अभिवादन को लेकर सवाल उठे हैं. वहीं, ईरानी प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम स्थल से बिना सामूहिक तस्वीर खिंचवाए लौटने की भी चर्चा है. इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की मौजूदगी को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.
बैठक में शामिल ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बारे में कहा जा रहा है कि वह सामूहिक फोटो सत्र में शामिल हुए बिना ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गया. हालांकि, इसके पीछे की वजह को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में कई बार प्रतिनिधिमंडल अपनी कूटनीतिक रणनीति, कार्यक्रम के समय या राजनीतिक संकेतों के चलते कुछ औपचारिक गतिविधियों से दूरी बना लेते हैं. ऐसे में इस घटना को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है.
Pakistan's Prime Minister got the news mid-meeting that the Iranian delegation was walking out after Trump's latest threat and the look on his face says everything words cannot
Writer: Oliverpic.twitter.com/puJa12T40L https://t.co/2M9bRMRD0G
Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 21, 2026
कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि कतर के मंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से हाथ नहीं मिलाया. हालांकि, इस घटना को लेकर अब तक संबंधित पक्षों की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. कूटनीतिक कार्यक्रमों में कई बार प्रोटोकॉल, समय की कमी या कार्यक्रम की व्यवस्था के कारण भी ऐसे सीन देखने को मिलते हैं. इसलिए किसी एक तस्वीर या वीडियो क्लिप के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जाता.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नेताओं और प्रतिनिधियों की छोटी-छोटी गतिविधियां भी कई बार बड़े राजनीतिक संदेशों के रूप में देखी जाती हैं. हालांकि, ऐसे मामलों में आधिकारिक बयान, विश्वसनीय रिपोर्ट और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया का इंतजार करना अधिक उचित माना जाता है.