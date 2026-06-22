Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /कतर के मंत्री ने नहीं मिलाया वेंस से हाथ, बिना फोटो खिंचाए चला गया ईरानी डेलिगेशन, शहबाज-मुनीर के चेहरे की उड़ी हवाइयां

कतर के मंत्री ने नहीं मिलाया वेंस से हाथ, बिना फोटो खिंचाए चला गया ईरानी डेलिगेशन, शहबाज-मुनीर के चेहरे की उड़ी हवाइयां

कतर के मंत्री और जेडी वेंस की मुलाकात के दौरान कथित तौर पर हैंडशेक नहीं होने, ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बिना फोटो खिंचाए लौटने और पाकिस्तान के नेतृत्व की प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा तेज है. जानिए पूरे घटनाक्रम और इसके कूटनीतिक मायने.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 22, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:09 AM IST
कतर के मंत्री ने नहीं मिलाया वेंस से हाथ, बिना फोटो खिंचाए चला गया ईरानी डेलिगेशन, शहबाज-मुनीर के चेहरे की उड़ी हवाइयां
Image Credit: AI Generated Photo

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में छा गया भारत का ये 'सिख' मिडफील्डर, पहनता है जर्सी नंबर-10
FIFA World Cup 20266 min ago
2
JD Vance8 min ago
3
helicopter11 min ago
4
Billionaire tax15 min ago
5
Delhi news20 min ago