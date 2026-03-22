Advertisement
trendingNow13149856
Hindi Newsदुनियामिडिल ईस्ट में जंग के बीच कतर में क्रैश हुआ सेना का हेलीकॉप्टर, 6 की मौत

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कतर में क्रैश हुआ सेना का हेलीकॉप्टर, 6 की मौत

Qatar News: कतर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है. जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है. यह हादसा समुद्री क्षेत्र में हुआ है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 22, 2026, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कतर में क्रैश हुआ सेना का हेलीकॉप्टर, 6 की मौत

Qatar Helicopter Crash: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कतर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है. जबकि एक की तलाश अभी भी की जा रही है. यह हादसा देश के समुद्री क्षेत्र में हुआ है, सैन्य हेलीकॉप्टर नियमित ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हुआ है. 

लापता की हो रही तलाश
हादसे के बाद X पर पोस्ट किए गए एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि देश के समुद्री इलाके में “सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन” में हेलीकॉप्टर में सवार सात में से छह लोगों का पता लगा लिया गया है. इसमें यह भी कहा गया है कि स्पेशल टीमें लापता को ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं. मंत्रालय ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं. बताया जा रहा है कि यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

कई स्पेशल टीमों को लगाया गया
इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कई स्पेशल टीमों को लगाया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री यह घोषणा करती है कि उसकी स्पेशल टीमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद देश के समुद्री इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं. सर्च की कोशिशों को जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट्स एंड बॉर्डर्स सिक्योरिटी की मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू टीम लीड कर रही है.

चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन
यह यूनिट समुद्री घटनाओं में अपनी तेजी से जवाब देने की काबिलियत के लिए जानी जाती है. इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स (लेखविया) के कतर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप के साथ लगाया गया है.

तनाव से गुजर रहा है मिडिल ईस्ट
यह हादसा ऐसे समय पर हुआ है, जब मिडिल ईस्ट में भीषण तनाव है. ईरान इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. इस जंग की वजह से दुनिया के कई देशों पर असर पड़ रहा है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Qatar Helicopter Crash

Trending news

3 दिन बारिश और ठंड के बाद रविवार को खिली धूप, कंबल वापस मत रखिएगा; ठंड अभी बाकी है!
Weather
3 दिन बारिश और ठंड के बाद रविवार को खिली धूप, कंबल वापस मत रखिएगा; ठंड अभी बाकी है!
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
Mumbai News
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
PM Modi
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
Hostel allocation controversy
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
Pakistan
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
West Bengal Election 2026
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
india bangladesh relations
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
IMD
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
Zee Bharat Youth Fest 2026
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम