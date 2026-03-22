मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कतर में क्रैश हुआ सेना का हेलीकॉप्टर, 6 की मौत

Qatar Helicopter Crash: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच कतर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है. जबकि एक की तलाश अभी भी की जा रही है. यह हादसा देश के समुद्री क्षेत्र में हुआ है, सैन्य हेलीकॉप्टर नियमित ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हुआ है.

लापता की हो रही तलाश

हादसे के बाद X पर पोस्ट किए गए एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि देश के समुद्री इलाके में “सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन” में हेलीकॉप्टर में सवार सात में से छह लोगों का पता लगा लिया गया है. इसमें यह भी कहा गया है कि स्पेशल टीमें लापता को ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं. मंत्रालय ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं. बताया जा रहा है कि यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ है.

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Press release regarding the search and rescue operations following the helicopter crash in the country territorial pic.twitter.com/kXVVKA1ocm March 22, 2026

कई स्पेशल टीमों को लगाया गया

इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कई स्पेशल टीमों को लगाया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री यह घोषणा करती है कि उसकी स्पेशल टीमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद देश के समुद्री इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं. सर्च की कोशिशों को जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट्स एंड बॉर्डर्स सिक्योरिटी की मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू टीम लीड कर रही है.

चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन

यह यूनिट समुद्री घटनाओं में अपनी तेजी से जवाब देने की काबिलियत के लिए जानी जाती है. इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स (लेखविया) के कतर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप के साथ लगाया गया है.

तनाव से गुजर रहा है मिडिल ईस्ट

यह हादसा ऐसे समय पर हुआ है, जब मिडिल ईस्ट में भीषण तनाव है. ईरान इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है. इस जंग की वजह से दुनिया के कई देशों पर असर पड़ रहा है.