Qatar Gas Plant Blast: कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित एक प्रमुख एलएनजी (Liquefied Natural Gas) हब में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है. यह जानकारी कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी (QatarEnergy) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए दी है. सोमवार को हुए हादसे में गल्फ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जानकारी में मृतकों में सभी मृतक भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं.
शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कतर की रास लफान इंडस्ट्रिलयल साइट पर हुए धमाके में 18 लोग लापता थे, 58 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जानकारी सामने आई थी.
रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एलएनजी केंद्रों में से एक है. कतर के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित ये इलाका यानी रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट सेंटर है. करीब 300 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर को कतर के गैस के कारोबार की रीढ़ माना जाता है. यहीं से निकली गैस LNG बनकर दुनिया भर में सप्लाई होती है.
कंपनी ने अपने बयान में बताया कि विस्फोट के कारणों की जांच जारी है. कतर एनर्जी ने यह भी कहा कि इस घटना का देश के एलएनजी निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ा है. इस हब समेत अन्य प्लांट्स का काम अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा है. सभी गैस सुविधाएं और रास लाफान पोर्ट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं.
आपको बताते चलें कि इस साइट पर जरा भी आंच आती है तो भारत की सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारियों का बीपी बढ़ने लगता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य परिष्थितियों में भारत अपनी कुल प्राकृतिक गैस (LNG) का लगभग 40% से 50% केवल कतर से आयात करता है. आज देश के 33 करोड़ से अधिक घरों में एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल हो रहा है, उसका सबसे बड़ा स्टॉक कतर से आता है.
रास लफान में ही आपकी कार में यूज होने वाली सीएनजी का उत्पादन होता है. इसी इलाके की गैस से खाद के कारखाने चलते हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी का कतर एनर्जी के साथ लंबा कांट्रैक्ट है. वहां से रोज कई टैंकर गैस गुजरात के दहेज और केरल के कोच्चि टर्मिनल तक पहुंचती है.
कतर की सरकार ने इस धमाके की जांच के आदेश दिए हैं. इस धमाके के पीछे ईरान का हाथ तो नहीं है, इस एंगल से भी जांच हो रही है.