Qatar Gas Plant Blast: कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित एक प्रमुख एलएनजी (Liquefied Natural Gas) हब में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है. यह जानकारी कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी (QatarEnergy) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए दी है. सोमवार को हुए हादसे में गल्फ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जानकारी में मृतकों में सभी मृतक भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं.