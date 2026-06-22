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कतर के गैस प्लांट में भीषण धमाका, 11 की मौत; मृतकों में भारतीय और पाकिस्तानी

Qatar Gas Plant Explosion: कतर के गैस प्लांट में बड़ा धमाका होने से भयंकर आग लग गई. ये आग कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित एक प्रमुख एलएनजी प्लांट में लगी. यहां हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है.

Published: Jun 22, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:34 PM IST
कतर के गैस प्लांट में भीषण धमाका, 11 की मौत; मृतकों में भारतीय और पाकिस्तानी
Image Credit: AFP

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