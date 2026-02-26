Advertisement
अजीबोगरीब ब्लैक डिजाइन, झट से पेमेंट; कौन है वो शख्स, जिसने खेल-खेल में कर दिया QR Code का आविष्कार

अजीबोगरीब ब्लैक डिजाइन, झट से पेमेंट; कौन है वो शख्स, जिसने खेल-खेल में कर दिया QR Code का आविष्कार

QR Code Invention Story: क्यूआर कोड कभी सेम नहीं होते. इनमें एक यूनीकनेस होती है, जिससे आप आसानी से कहीं भी और कभी भी पेमेंट कर सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यूआर कोड का आविष्कार  कैसे हुआ? 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 26, 2026, 05:45 PM IST
अजीबोगरीब ब्लैक डिजाइन, झट से पेमेंट; कौन है वो शख्स, जिसने खेल-खेल में कर दिया QR Code का आविष्कार

QR Code Invention: भारत में डिजिटल पेमेंट्स से लेकर, किसी वेबसाइट के लिंक खोलने, रेस्टोरेंट में मेन्यू देखने और आधार वेरिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा क्यूआर कोड (QR Code) का इस्तेमाल होता है. फल बेचने वाले से लेकर महंगे शॉपिंग मॉल में हर जगह आपको क्यूआर कोड चिपका हुआ जरूर मिल जाएगा. क्या आप जानते हैं कि आखिर इन सभी कामों को आसान बनाने वाले क्यूआर कोड को किसने बनाया है?   

कैसे हुआ क्यूआर कोड का आविष्कार ? 

QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स. आज से 31 साल पहले साल 1994 में इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार  जापानी इंजीनियर मासाहिरो हारा की ओर से किया गया था. इसके बाद टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी डेंसो वेव ने इस कोड को डेवलप किया. मासाहिरो हारो को क्यूआर कोड बनाने का आइडिया GO गेम खेलने के दौरान आया. इस गेम में मौजूद 19x19 के ग्रिड में काले-सफेद रंग के पत्थर बने होते हैं, जिसे आप क्यूआर कोड से मिलता-जुलता देख सकते हैं.   

ये भी पढ़ें- आइलैंड पर 1000 मस्जिदें! मुस्लिम मुल्क में लाउडस्पीकर को लेकर पर्यटक और लोगों में झड़प, मचा हड़कंप

पहले कार के लिए हुआ इस्तेमाल 

GO गेम बोर्ड देखने के बाद मासाहिरो को लगा कि एक ग्रिड में कई जानकारियां स्टोर की जा सकती हैं. उन्होंने अपने इस आइडिया को लेकर डेंसो वेब टीम के साथ हाथ मिलाया और इस ग्रिड सिस्टम को क्यूआर कोड में बदलने का काम किया. क्यूआर कोड में पहचानकर्ता, लोकेटर और वेब ट्रैकिंग के लिए डाटा होता है. पहले इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पार्ट्स को लेबल करने के लिए किया जाने लगा, लेकिन बाद में यह डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स टिकट और कॉन्टैक्ट शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होने लगा.   

ये भी पढ़ें- वर्ल्ड फेमस है पीएम मोदी के गले लगने का स्टाइल, नेतन्याहू भी हुए कायल; संसद में बताया पॉपुलर 'मोदी हग'

क्यूआर कोड में यूनिकनेस 

क्यूआर कोड की खासियत ये है कि ये जब भी जेनरेट होता है उसमें उतनी बार यूनिकनेस होती है. हर क्यूआर कोड एक-दूसरे से पूरा अलग होता है. एक वक्त पर केवल कार कंपनी की ओर से इस्तेमाल होने वाला क्यूआर कोड आज हर छोटी-बड़ी पेमेंट्स और वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है. आप रेस्टोरेंट में लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके उनका पूरा मेन्यू चेक कर सकते हैं तो वहीं केवल एक क्यूआर कोड को स्कैन करके आप किसी इवेंट का पूरा ब्यौरा ले सकते हैं. 

