/चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच QUAD हुआ एक्टिव, 2 हफ्ते बाद फिर जुटने जा रहे भारत, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया

Quad Meeting to Deal with China: दुनिया में चीन की लगातार बढ़ रही आक्रामकता के बीच क्वाड से जुड़े चारों देश आपसी संबंधों को मजबूत करने में जुटे हैं. इसके लिए बड़ी-बड़ी समिट करने के बजाय समय-समय पर नियमित मुलाकातों के फॉर्मेट पर अब संबंधित देश आगे बढ़ रहे हैं. दिल्ली में हाल में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अब जल्दी ही फिलीपींस में फिर से चारों देश बैठक करने वाले हैं. इस बैठक में क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ फिलीपींस के विदेश मंत्री भी शामिल हो सकते हैं.