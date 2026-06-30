/चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच QUAD हुआ एक्टिव, 2 हफ्ते बाद फिर जुटने जा रहे भारत, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया

Quad Meeting to Deal with China: दुनिया में चीन की लगातार बढ़ रही आक्रामकता के बीच क्वाड से जुड़े चारों देश आपसी संबंधों को मजबूत करने में जुटे हैं. इसके लिए बड़ी-बड़ी समिट करने के बजाय समय-समय पर नियमित मुलाकातों के फॉर्मेट पर अब संबंधित देश आगे बढ़ रहे हैं. दिल्ली में हाल में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अब जल्दी ही फिलीपींस में फिर से चारों देश बैठक करने वाले हैं. इस बैठक में क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ फिलीपींस के विदेश मंत्री भी शामिल हो सकते हैं.
वॉशिंगटन में आयोजित नौवें यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) लीडरशिप समिट 2026 को संबोधित करते हुए अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को यह घोषणा की.
उन्होंने कहा, 'मैं आज यहां एक घोषणा करना चाहता हूं. हमें दिल्ली में क्वाड बैठक कराने पर बहुत खुशी हुई थी. हम उसी पर आगे बढ़ना चाहते हैं. हम जो एक चीज करने जा रहे हैं, वह यह है कि लगभग दो हफ्ते में हमारे चारों विदेश मंत्री फिलीपींस में होंगे.'
राजदूत गोर ने स्पष्ट किया कि फिलीपींस में प्रस्तावित यह बैठक अन्य नियोजित क्वाड कार्यक्रमों की जगह नहीं लेगी. उन्होंने कहा, 'हम फिलीपींस में साइडलाइंस पर क्वाड बैठक करने के लिए उत्सुक हैं. यह किसी अन्य देश से संबंधित बैठक को कम नहीं करता. हम ऑस्ट्रेलिया में भी एक मंत्रिस्तरीय क्वाड बैठक आयोजित करना चाहते हैं. लेकिन फिलहाल, दो हफ्ते बाद हम चारों साझेदार देशों के साथ फिलीपींस में यह क्वाड बैठक करने की उम्मीद रखते हैं.'
उन्होंने कहा कि यह बैठक लगभग दो हफ्ते बाद फिलीपींस में होने वाली है. समिट में बोलते हुए गोर ने कहा कि क्वाड में शामिल चारों देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान पूर्ण समन्वय के साथ अपने थिएटर-लेवल गठबंधनों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
राजदूत गोर की यह घोषणा पिछले महीने दिल्ली में हुए 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की सफलता के तुरंत बाद आई है. माना जा रहा है कि चीन की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए मौजूदा अमेरिकी प्रशासन क्वाड को एक मजबूत और रक्षा-केंद्रित गठबंधन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
इससे पहले 3 जून को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पुष्टि की थी कि क्वाड नेताओं की इस साल शिखर बैठक आयोजित करने पर काम चल रहा है. यह बैठक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में हो सकती है.
रुबियो ने कहा था कि चारों देशों के नेताओं को एक लचीले प्रारूप में एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए अमेरिका अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहा है और वह गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहता है. चीन के खतरों से निपटने के लिए विकसित किया जा रहा यह समूह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियां, सप्लाई चेन मजबूती और मानवीय सहायता जैसे मुद्दों पर सहयोग कर रहा है. (एएनआई)