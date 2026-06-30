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चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच QUAD हुआ एक्टिव, 2 हफ्ते बाद फिर जुटने जा रहे भारत, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया

Quad Meeting Latest News: चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच QUAD एक बार फिर सुपर एक्टिव हो गया है. दिल्ली में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के 2 हफ्ते बाद अब फिलीपींस में चारों देशों के विदेश मंत्री फिर मिलने जा रहे हैं. क्वाड की इस बढ़ी सक्रियता से चीन परेशान बताया जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 30, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:20 AM IST
चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच QUAD हुआ एक्टिव, 2 हफ्ते बाद फिर जुटने जा रहे भारत, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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