Queen Elizabeth II Death: जब महारानी एलिजाबेथ ने कुछ टूरिस्ट से किया ऐसा मजाक, उनके सुरक्षाकर्मी भी रह गए Shocked

Queen Elizabeth II​ unsung story: आज पूरा ब्रिटेन (UK) शोक मना रहा है. दरअसल 96 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ-2 का निधन (Queen Elizabeth II Passes Away) होने से लोग स्तब्ध हैं. उनके निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स को नया महाराज बनाया गया है. इस बीच दुनिया के कई देशों ने उनके सम्मान में राजकीय शोक का ऐलान किया है. फिलहाल तो दुनिया के लगभग हर देश के नेता महारानी एलिजाबेथ-II के निधन पर शोक जताते हुए उन्हे श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं.

'जब महारानी एलिजाबेथ ने किया प्रैंक'

महारानी के निधन के बाद हर खास और आम उन्हें याद कर रहा है. उनकी महान विरासत की चर्चा के बीच ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का एक अलग ही पहलू सामने आया है. यकीनन इस बात के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे. दरअसल करीब तीन साल पहले सितंबर 2019 में स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल (किले) के पास घूम रहे अमेरिकी पर्यटकों के साथ एक प्रैंक (Prank) यानी मजाक करके महारानी ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था. लंबे समय तक महारानी के सुरक्षाकर्मी और शाही कर्मचारी रहे रिचर्ड ग्रिफिन ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में यह किस्सा साझा किया है.

महारानी को नहीं पहचान पाए लोग

दरअसल उस दिन के घटनाक्रम की बात करें तो मीडिया से बातचीत में ग्रिफिन ने आगे बताया कि बकिंघम पैलेस या किसी अन्य शाही किले में नहीं होने के कारण उस दिन महारानी ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे. वहीं मौसम में तेज हवा चलने की वजह से उन्होंने स्कार्फ भी बांध रखा था. वह किले के पास अपने एक सुरक्षा अधिकारी के साथ चहलकदमी कर रही थीं. तभी कुछ अमेरिकी सैलानी महारानी के पास आए. साधारण वेशभूषा के कारण वह महारानी को पहचान नहीं पाए और उनसे बातें करने लगे. बातचीत के दौरान पर्यटकों ने उन्हें हैलो कहते हुए पूछा कि क्या वह पास में ही रहती हैं और क्या वह कभी महारानी से मिली हैं?

इसके जवाब में महारानी ने उनके अभिवादन का जवाब देते हुए कहा कि वह यहीं पास में ही रहती हैं. फिर उन्होंने सुरक्षा अधिकारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'मैं तो कभी महारानी से नहीं मिली लेकिन ये पुलिस अधिकारी उनसे मिल चुके हैं.'

आप भी देखिए और सुनिए अनसुनी कहानी.

this remains an all-time story about the queen pic.twitter.com/hI2yNUac0H

— David Mack (@davidmackau) September 8, 2022