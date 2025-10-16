Advertisement
महारानी के साथ कौन सोएगा? कुश्ती से होता था फैसला, सत्ता के लिए आशिक को भी कर दिया था कुर्बान

Queen Nzinga: अंगोला की तेज तर्रार और बुद्धिमान रानी एनजिंगा की कई कहानियां वायरल रहती है. आज हम आपको उनके बारे कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:41 PM IST
Queen Nzinga Mbandi: इतिहास में राजा-रानियों की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनपर यकीन करना मुश्किल होता है. कई बार ये बेहद डराने वाली तो कई बार हैरान करने वाली होती हैं. आज हम आपको एक ऐसी रानी की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने सख्त फैसलों के लिए पहचानी जाती थी. इस रानी का नाम है क्वीन एनजिंगा (Nzinga Mbandi), जो दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के एंडोंगो और मटांबा की रानी रही हैं. 1624 में उन्होंने एंडोंगो की सत्ता संभाली थी. 

क्वीन एनजिंगा को लेकर कहा जाता है कि वो बहुत वो बहुत तेज-तर्रार, बुद्धिमान और प्रभावशाली शख्सियत की मालिकन थीं. शायद इसकी वजह यह थी कि उन्होंने अपने आस-पास राजनीतिक माहौल देखा था. क्योंकि उनके के पिता Ngola Kiluanji Kia Samba Yr भी राजा थे. उनके नाम का शब्द 'Ngola' ही आगे चलकर Angola बना. उनकी बेटी एनजिंगा की पैदाइश 1583 को हुई थी. अपने भाई की मृत्यु के बाद 1624 में उन्होंने Ndongo की रानी का पद संभाला.

एनजिंगा के बारे में जम हमने पढ़ना चाहा तो उनके बारे अनगिनत ऐसी बातें पता चली जिनका जिक्र यहां किया जा सकता है.

'जन्म से ही रानी थी एनजिंगा'

उनको लेकर एक किस्सा है कि 1622 में वो पुर्तगाली गवर्नर से मिलने गई थीं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले गवर्नर ने कुर्सी हटवा दी ताकि एनजिंगा नीचे बैठें और खुद का छोटा महसूस करें. हालांकि महारानी जब गवर्नर के यहां जाकर ये सब देखा तो उन्होंने सिर्फ एक इशारा किया और उनका एक सेवक घुटनों के बल कुछ इस तरह बैठ गया कि रानी उसके ऊपर बैठ सकें. उनके इसी तरह के फैसलों की वजह से कहा जाता है कि वो बपचन से महारानी थीं. 

इसकी कब्र जरा गहरी खोदना... किसका जनाजा देखकर औरंगजेब ने रोते हुए लोगों दी यह सलाह

सत्ता के लिए प्रेमी की कुर्बानी

इसके एनजिंगा को लेकर एक कहानी यह भी है कि एक वो एक अफ्रीकी योद्धा से प्रेम करती थीं. हालांकि एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अपने इस प्रेम की कुर्बानी देनी पड़ी. इस घटना को लेकर इतिहासकारों का मानना है कि उस योद्धा ने कोई सैन्य या कूटनीतिक गलती की थी, जिसके चलते रानी ने उसे युद्ध में कुर्बान कर दिया था.

महिलाओं के लिबास में रहते थे पुरुष

कुछ जगहों पर उनको लेकर यह भी कहा गया है कि उनके महल में एक खास जगह थी, जहां पुरुष रहते थे जो महिलाओं के कपड़ों में रहते थे. रानी को जब भी यौन संबंध बनाने का मन होता था तो उन्हीं पुरुषों में कोई एक चुना जाता था. हैरानी भरा दावा यह है कि महारानी के साथ कौन सोएगा इसका फैसला वो पुरुष में लड़कर करते थे. जो भी जीत जाता था वो रानी के साथ सोता था. एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो भी शख्स उनके साथ रात गुजारता था उसे सुबह होते ही जिंदा जला दिया था. हालांकि ये कुछ इस तरह की बातें हैं जिनकी इतिहासकार पुष्टि नहीं करते. 

समाधि पर जाने से भी डरते थे अधिकारी

एक और कहानी यह भी है कि लोगों में रानी का खौफ इतना था कि उनके मरने के बाद भी पुर्तगाली उनकी समाधि तक जाने से डरते थे. क्योंकि स्थानीय लोगों को मानना था कि उनकी आत्मा आज भी अपने राज्य की रक्षा कर रही है.

