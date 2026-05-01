दुनिया की वो सबसे शांत जगह, जहां पलकें झपकाना भी बन जाता है शोर; सुन सकते हैं शरीर में बहते खून की आवाज

Worlds Quietest Room: दुनिया में एक ऐसा इकलौता कमरा मौजूद है, जिसे विश्व की सबसे शांत जगह मानी जाती है. यहां बैठकर आप अपनी हार्टबीट और यहां तक की पलकें झपकने की आवाज तक सुन सकते हैं.