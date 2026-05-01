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Hindi Newsदुनियादुनिया की वो सबसे शांत जगह, जहां पलकें झपकाना भी बन जाता है शोर; सुन सकते हैं शरीर में बहते खून की आवाज

दुनिया की वो सबसे शांत जगह, जहां पलकें झपकाना भी बन जाता है शोर; सुन सकते हैं शरीर में बहते खून की आवाज

Worlds Quietest Room: दुनिया में एक ऐसा इकलौता कमरा मौजूद है, जिसे विश्व की सबसे शांत जगह मानी जाती है. यहां बैठकर आप अपनी हार्टबीट और यहां तक की पलकें झपकने की आवाज तक सुन सकते हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 01, 2026, 11:14 PM IST
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दुनिया की वो सबसे शांत जगह, जहां पलकें झपकाना भी बन जाता है शोर; सुन सकते हैं शरीर में बहते खून की आवाज
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  1. Worlds Quietest Place: भले ही आपको तेज शोर-शराबे में रहने की आदत हो, लेकिन सुकून के पल तो हर किसी को अच्छे लगते हैं. चाहे वह पहाड़ों की शांत वादियां हो या किताबों से भरी लाइब्रेरी. क्या आप दुनिया की किसी ऐसी जगह का नाम जानते हैं जहां इतनी शांति है कि आपको अपने दिल धड़कने की तक आवाज आ सकती है?   

    2. दुनिया का सबसे शांत कमरा 

  2. अमेरिकी राज्य मिनेसोटा में स्थित मिनियापोलिस शहर में ऑर्फील्ड लैबोरेट्रीज है. इसकी खासियत ये है कि यहां पर एक कमरे को बेहद खास तरीके से बनाया गया है, जिसमें आप अपनी हार्टबीट, ब्लड फ्लो और यहां तक की पलक झपकने की आवाज तक सुन सकते हैं. इस कमरे को विश्व की सबसे शांत जगह बताया जाता है. यह आवाज का लेवल-24.9 डेसिबल रिकॉर्ड दर्ज किया जा चुका है. खास बात ये है कि इस कमरे के अंदर एक और कमरा बना है, जो स्टील-कंक्रीट की मोटी लेयर से घिरा है. वहीं कंपन को रेकने के लिए इसकी पूरी बनावट स्प्रिंग पर टिकी है. कमरे की दीवारों पर गहरे फाइबर ग्लास के वेज लगाए हैं, जो कमरे में 99.99 प्रतिशत आवाज को सोख लेते हैं.     
  3. ये भी पढ़ें-  मीट-मांस नहीं, सीधा इंसानों को डकार जाती है ये जनजाति? क्या है दुनिया के सबसे पुराने रहस्यमयी लोगों का सच 

    4. सुन सकते हैं अपनी हार्टबीट 

  4. बता दें कि इस कमरे में बाहर से कोई आवाज न होने के चलते लोगों को बेहद अजीब अनुभव होने लगता है. उन्हें अपने शरीर के अंदर से ऐसी चीजें सुनाई देने लगती हैं, जो आमतौर पर बाहर से होने वाले शोर में दब जाती है. इसमें सांस लेने की आवाज, पेट की हलचल, पलकें झपकने और यहां तक की हार्टबीट की आवाज भी शामिल है. इस कमरे में लोग 30-45 मिनट से अधिक समय तक टिक नहीं पाते हैं. आसापास कोई आवाज न होने पर दिमाग में गड़बड़ी होती है और कई लोगों को चक्कर आने और सही से खड़े होने में समस्या आने लगती है. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शरीर अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए थोड़ी-बहुत आवाज पर निर्भर रहता है.  
  5. ये भी पढ़ें- बज गया खतरे का अलार्म! तेजी से डूबता जा रहा ये शहर, स्पेस से ISRO-NASA ने कर दी भविष्यवाणी 

    6. क्यों जरूरी है यह कमरा? 

  6. भले ही आपको यह कमरा शांति के नाम पर सजा देने वाली जगह लगे, लेकिन कई कंपनियां इसका इस्तेमाल एक जरूरी मकसद से करती हैं. वे इस शांत कमरे में अपने प्रोडक्ट्स के वॉइस लेवल की जांच करते हैं. इस कमरे का इस्तेमाल स्मार्टफोन, मोटरसाइकिल, हियरिंग मशीन की टेस्टिंग और यहां तक की मेडिकल रिसर्च के लिए भी किया जाता है. कई बार अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस की शांति के लिए तैयार करने के लिए भी उन्हें इस कमरे में भेजा जाता है.
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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