Advertisement
trendingNow12955307
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका के अलावा दुनिया के किस देश के नाम में भी आता है 'यूनाइटेड' और 'स्टेट्स'? KBC में भी पूछा जा चुका है सवाल

यूनाइटेड स्टेट्स शब्द जब आपके कानों में पड़ते हैं जो अमेरिका का नाम ही जेहन में आता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये दोनों शब्द एक और देश के ऑफिशियल इंग्लिश नेम में भी आते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका के अलावा दुनिया के किस देश के नाम में भी आता है 'यूनाइटेड' और 'स्टेट्स'? KBC में भी पूछा जा चुका है सवाल

Which country has United and State in its Name: इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि अमरेका का ऑफिशियल नेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (United States of America) है, जिसे शॉर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स या यूएस  भी कहा जाता है. हालांकि काफी कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इसे दुनिया में एक और मुल्क है जिसके नाम भी 'यूनाइटेड' और 'स्टेट्स' आता है.

अमेरिका के नाम में क्यों आते हैं ये दोनों शब्द?
अमेरिका को 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका'  इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक "फेडरल नेशन" (Federal nation) है, इस देश को केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें चलाती हैं, जिसे आप संघीय ढांचे वाला देश कर सकते हैं. ये सुपरपावर कंट्री कुल 50 राज्यों से मिलकर बनी है. 

United का मतलब है एकजुट या संयुक्त, वहीं States का मतलब है राज्य यानी कई राज्य जो आपस में संघ (Union) बनाकर एक राष्ट्र (Nation) के रूप में काम करते हैं. हर राज्य जैसे, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा का अपना संविधान, गवर्नर, विधानसभा (Legislature), और कानून प्रणाली होती है. लेकिन फिर भी वे सभी एक केंद्रीय सरकार (Federal Government) के अधीन रहते हैं, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन D.C. में है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस देश के नाम में आता है 'यूनाइटेड' और 'स्टेट्स'
आपको इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए अमेरिका से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यूएस के दक्षिणी पड़ोसी मुल्क के नाम में ये दोनों शब्द आते हैं. अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका के अलावा मेक्सिको सिर्फ दूसरा ऐसा मुल्क है जिसके नाम में भी 'यूनाइटेड' और 'स्टेट्स' आता है. इस कंट्री का ऑफिशियल नेम है, यूनाइटेड मैक्सिकल स्टेट (United Mexican States).

केबीसी में भी पूछा गया था ये सवाल
'कौन बनेगा करोड़पति-16' (Kaun Banega Crorepati-16) में जब हॉट सीट पर वाराणसी के कंटेस्टेंट देवांग अग्रवाल (Devang Agarwal) बैठे थे, तब उनसे शो के होस्ट अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने 25 लाख रुपये के लिए 13वां सवाल पूछ पूछा, "इनमें से किस देश के आधिकारिक, कानूनी अंग्रेज़ी नाम में 'यूनाइटेड' और 'स्टेट्स' शब्द हैं?" इसके ऑप्शंस थे:- इंडोनेशिया, मेक्सिको, ब्राजील और फ्रांस. देवांग जो अब तक अच्छा गेम खेल रहे थे, वो इस सवाल में फंस गए और उन्होंने गेम क्विट कर दिया.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

USAquizMexicoKBCKaun Banega CrorepatiAmitabh Bachchan

Trending news

AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत