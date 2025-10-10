अमेरिका के अलावा दुनिया के किस देश के नाम में भी आता है 'यूनाइटेड' और 'स्टेट्स'? KBC में भी पूछा जा चुका है सवाल

Which country has United and State in its Name: इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि अमरेका का ऑफिशियल नेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (United States of America) है, जिसे शॉर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स या यूएस भी कहा जाता है. हालांकि काफी कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इसे दुनिया में एक और मुल्क है जिसके नाम भी 'यूनाइटेड' और 'स्टेट्स' आता है.

अमेरिका के नाम में क्यों आते हैं ये दोनों शब्द?

अमेरिका को 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक "फेडरल नेशन" (Federal nation) है, इस देश को केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें चलाती हैं, जिसे आप संघीय ढांचे वाला देश कर सकते हैं. ये सुपरपावर कंट्री कुल 50 राज्यों से मिलकर बनी है.

United का मतलब है एकजुट या संयुक्त, वहीं States का मतलब है राज्य यानी कई राज्य जो आपस में संघ (Union) बनाकर एक राष्ट्र (Nation) के रूप में काम करते हैं. हर राज्य जैसे, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा का अपना संविधान, गवर्नर, विधानसभा (Legislature), और कानून प्रणाली होती है. लेकिन फिर भी वे सभी एक केंद्रीय सरकार (Federal Government) के अधीन रहते हैं, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन D.C. में है.

किस देश के नाम में आता है 'यूनाइटेड' और 'स्टेट्स'

आपको इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए अमेरिका से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यूएस के दक्षिणी पड़ोसी मुल्क के नाम में ये दोनों शब्द आते हैं. अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका के अलावा मेक्सिको सिर्फ दूसरा ऐसा मुल्क है जिसके नाम में भी 'यूनाइटेड' और 'स्टेट्स' आता है. इस कंट्री का ऑफिशियल नेम है, यूनाइटेड मैक्सिकल स्टेट (United Mexican States).

केबीसी में भी पूछा गया था ये सवाल

'कौन बनेगा करोड़पति-16' (Kaun Banega Crorepati-16) में जब हॉट सीट पर वाराणसी के कंटेस्टेंट देवांग अग्रवाल (Devang Agarwal) बैठे थे, तब उनसे शो के होस्ट अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने 25 लाख रुपये के लिए 13वां सवाल पूछ पूछा, "इनमें से किस देश के आधिकारिक, कानूनी अंग्रेज़ी नाम में 'यूनाइटेड' और 'स्टेट्स' शब्द हैं?" इसके ऑप्शंस थे:- इंडोनेशिया, मेक्सिको, ब्राजील और फ्रांस. देवांग जो अब तक अच्छा गेम खेल रहे थे, वो इस सवाल में फंस गए और उन्होंने गेम क्विट कर दिया.