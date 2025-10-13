पहली बार दिखा इन मुसलमानों का दर्द, ब्रिटिश सांसदों ने पाक से की अपील; कहा- अहमदिया मुसलमानों की...

ब्रिटिश राजनेताओं ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है, जब रब्वाह में बैत-उल-महदी मस्जिद पर एक क्रूर आतंकवादी हमले में अहमदी मुस्लिम समुदाय के छह सदस्य घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है. यह हमला शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति गहरी असहिष्णुता को उजागर किया. ANI ने रब्वाह टाइम्स के अनुसार बताया, इस हमले ने अंतरराष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया है और अहमदी उपासकों के लिए तत्काल सुरक्षात्मक उपायों की मांग की है.

एप्सम और इवेल की लिबरल डेमोक्रेट सांसद हेलेन मैग्वायर ने इस हमले की निंदा की. उन्होंने इस हमले को अहमदिया मुस्लिमों के खिलाफ वर्षों से चली आ रही पाकिस्तान के प्रांत प्रायोजित नफरत की हिंसक वजह बताई. उन्होंने आगे पाकिस्तान से धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का आग्रह किया और कहा, पाकिस्तान सरकार से हमें सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वास्तविक कार्रवाई देखनी चाहिए.

ब्रिटिश सांसदों की अपील, पाक अहमदिया मुसलमानों की सुरक्षा करे

विम्बलडन के लॉर्ड तारिक अहमद, यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य और पूर्व राज्य मंत्री, ने भी पाकिस्तानी अधिकारियों से अपील की. उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ को संबोधित करते हुए, पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और अहमदी पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया. ऑल-पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप (APPG) फॉर द अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की सदस्य सांसद सियोभैन मैकडॉनघ ने सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त किया.

Add Zee News as a Preferred Source

अहमदियों के खिलाफ लंबे समय से चला आ रहा भेदभाव

दशकों से अहमदिया मुस्लिम समुदाय को पाकिस्तान में व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है जहां उन्हें संविधान के तहत गैर-मुस्लिम घोषित किया गया है. रब्वाह टाइम्स की रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि इस समुदाय को भीड़ के हमलों, सरकारी उपेक्षा और लक्षित हिंसा का सामना करना पड़ा है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हमला उन चिंताओं को और मजबूत करता है जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार रिपोर्टों में उजागर की गई हैं. जिसमें यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) शामिल है. जिसने बार-बार पाकिस्तान से कमजोर अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न से बचाने की मांग की है.

यह भी पढ़ेंः यूनुस को सताया कुर्सी जाने का खतरा! बोले-'बाहरी ताकतें' शेख हसीना के साथ