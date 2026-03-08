Advertisement
Hindi NewsदुनियाInternational Womens Day: तालिबान के दमन के बावजूद महिलाओं के हक की आवाज बना रेडियो बेगम

International Women's Day: तालिबान के दमन के बावजूद महिलाओं के हक की आवाज बना 'रेडियो बेगम'

अफगानिस्तान में जहां महिलाओं की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जाती है, वहीं रेडियो बेगम उन महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों के लिए एक मंच बनकर उभरा है, जिनकी बातें अक्सर समाज में सुनी नहीं जातीं. यह रेडियो स्टेशन आज उनके दुख, उम्मीदों और संघर्षों को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया बन गया है. 

Mar 08, 2026
हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. यह दिन महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और उनके योगदान को याद करने का अवसर होता है. लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसी महिलाएं भी हैं, जिन्हें आज भी अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है. ऐसी ही स्थिति अफगानिस्तान की महिलाओं की है. सत्ता परिवर्तन के बाद वहां महिलाओं और किशोरियों का जीवन बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गया है. कई तरह की पाबंदियों और सामाजिक सीमाओं के कारण उनके लिए शिक्षा, काम और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के अवसर काफी सीमित हो गए हैं.

इन परिस्थितियों के बीच अफगानिस्तान की महिलाएं अपने अधिकारों और सम्मानजनक जीवन के लिए जूझ रही हैं. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उनकी स्थिति पर ध्यान देना और उनके संघर्ष को समझना बेहद जरूरी है. तालिबान शासन के अधीन अफगान महिलाओं के लिए लगातार लगाए जा रहे प्रतिबंध और नए-नए फरमान उन्हें हाशिए पर धकेल रहे हैं. हालांकि, इन विषम परिस्थितियों के बीच भी वहां की साहसी महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद करने और अस्तित्व बचाए रखने के नए मार्ग खोज लिए हैं.

काबुल की सड़कों पर 'रेडियो बेगम' की हलचल

अफगानिस्तान में जहां महिलाओं की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जाती है, वहीं रेडियो बेगम उन महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों के लिए एक मंच बनकर उभरा है, जिनकी बातें अक्सर समाज में सुनी नहीं जातीं. यह रेडियो स्टेशन आज उनके दुख, उम्मीदों और संघर्षों को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया बन गया है. काबुल की सड़कों पर हर सुबह एक खास हलचल देखने को मिलती है. रेडियो बेगम की टीम को लेने के लिए गाड़ियां अलग-अलग इलाकों में जाती हैं और वहां से महिला कर्मचारियों को लेकर स्टेशन तक पहुंचाती हैं. 

'रेडियो बेगम' दे रहा महिलाओं को काम करने का अवसर

मौजूदा हालात और कड़े प्रतिबंधों के चलते इन युवतियों का अकेले सफर करना सुरक्षित नहीं माना जाता. सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की आवाजाही भी काफी सीमित हो गई है. ऐसे माहौल में रेडियो बेगम न सिर्फ महिलाओं को काम करने का अवसर दे रहा है, बल्कि उनके विचारों और समस्याओं को समाज तक पहुंचाने का साहस भी दे रहा है. यही वजह है कि यह रेडियो स्टेशन आज अफगानिस्तान की उन अनगिनत महिलाओं की आवाज बन चुका है, जिनकी जिंदगी पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं.

कितनी महिलाएं 'रेडियो बेगम' में करती हैं काम?

अफगानिस्तान में महिलाओं की आवाज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे रेडियो बेगम को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का समर्थन मिला हुआ है. इस रेडियो स्टेशन में करीब 30 महिलाओं की टीम काम करती है. तमाम पाबंदियों के बावजूद यह स्टेशन अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से अधिकांश तक अपनी पहुंच बना चुका है और लगभग एक दर्जन प्रांतों को छोड़कर देश के बड़े हिस्से में महिलाओं की आवाज लोगों तक पहुंचा रहा है. हालांकि अफगानिस्तान में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं. 

तालिबानी शासन के दौरान महिलाओं की आवाज दबाने की कोशिश

तालिबान शासन के दौरान मीडिया में महिलाओं की भूमिका पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं और कई जगहों पर उनकी आवाज तक दबाने की कोशिश की गई है. ऐसे माहौल में रेडियो बेगम महिलाओं के लिए एक अहम मंच बनकर उभरा है. रेडियो स्टेशन की संस्थापक हमीदा अनन ने यूएन न्यूज से बातचीत में बताया कि यहां काम करने वाली महिलाओं के लिए रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि कई महिलाएं बस या टैक्सी से अकेले सफर करने से बचती हैं, क्योंकि शहर में अकेले निकलना उनके लिए सुरक्षित नहीं माना जाता, खासकर युवा महिलाओं के लिए. हमीदा अनन ने बताया कि कई ऐसे नियम और कानून हैं, जो महिलाओं की आवाजाही और उनके काम करने की आजादी को सीमित कर देते हैं. इन तमाम मुश्किलों के बावजूद रेडियो बेगम की टीम महिलाओं की आवाज और उनके मुद्दों को समाज तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है.

कब हुई 'रेडियो बेगम' की शुरुआत?

अफगानिस्तान में महिलाओं की आवाज़ को मंच देने के उद्देश्य से रेडियो बेगम की शुरुआत मार्च 2021 में हुई थी. यह रेडियो स्टेशन उस समय लॉन्च किया गया, जब तालिबान के दोबारा सत्ता में आने में अभी कुछ महीने बाकी थे. इसकी फाउंडर अनन का जन्म काबुल में हुआ था. लेकिन जब वह सिर्फ आठ साल की थीं, तब अफगानिस्तान में जारी युद्ध के कारण उनका परिवार देश छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया. वहीं उनकी परवरिश हुई और उन्होंने आगे चलकर पत्रकारिता की पढ़ाई की. साल 2001 में तालिबान शासन के पतन के बाद अनन अपने देश लौटीं. उनका मकसद अफगानिस्तान में स्वतंत्र और सशक्त मीडिया के विकास में योगदान देना था, ताकि खासकर महिलाओं और लड़कियों की आवाज को भी एक मंच मिल सके.

