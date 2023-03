RAF German Jets intercept Russian Aircraft: यूरोप में मंडरा रहे थे रूस के लड़ाकू विमान, ब्रिटेन-जर्मनी ने यूं पीछे धकेला

RAF and German jets intercept Russian aircraft in Estonia: ब्रिटिश (UK) और जर्मन लड़ाकू विमानों (German Fighter Jets) ने संयुक्त नाटो (NATO) मिशन में एस्टोनिया के नजदीक नाटो सीमा पर मंडरा रहे दो रूसी विमानों को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष किया. काला सागर के ऊपर एक रूसी विमान द्वारा अमेरिकी ड्रोन को मार गिराए (US Drone Collide Over Black Sea by Russia) जाने के बाद इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका के बीच बने इन हालातों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया. यूके की रॉयल एयरफोर्स और जर्मनी की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने घंटों की मशक्कत के बाद रूसी लड़ाकू विमानों को यूरोप के एयर स्पेस से बाहर कर दिया.

नाटो ने रूस को दिखाई आंख! 'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक बाल्टिक सागर में एस्टोनियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के साथ संवाद करने में विफल होने के बाद ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स (RAF) और जर्मन टाइफून जेट पर सवार फौजियों ने रूसी विमानों को इंटरसेप्ट किया जब वो नाटो की हवाई सीमा पर मंडरा रहे थे. नाटो का बयान सेंट पीटर्सबर्ग और कलिनिनग्राद के बीच उड़ान भरते समय रूसी आईएल-78 मिडास विमान को रोक दिया गया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरएएफ ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि नाटो जेट विमानों को बाद में एक रूसी रूसी एंटोनोव 148 सैन्य परिवहन विमान को रोकने के लिए पुनर्निर्देशित किया गया था, जो एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र के करीब से गुजर रहा था. यह दोनों देशों द्वारा किया गया पहला संयुक्त नाटो एयर पुलिसिंग स्क्रैम्बल था, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर चल रहे आक्रमण और कीव के पश्चिमी सहयोगियों के लिए उनकी धमकियों के कारण इस क्षेत्र में बढ़े हुए तनाव के बीच आता है. ये उकसाने वाली कार्रवाई: NATO इससे पहले तरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ड्रोन से जुड़ी घटना के बाद रूस ने ये चेतावनी दी कि वह अमेरिकी हथियारों के साथ किसी भी कार्रवाई को खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण मानेगा. यह तब आया जब डेनिश जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्हें नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के नीचे संदिग्ध वस्तु मिली, जिसके कुछ हिस्सों को पिछले साल रहस्यमय तरीके से नष्ट कर दिया गया था. (एजेंसी इनपुट के साथ)