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Rafale vs J-16: आसमान में टकराए दो महाबली! चीनी फाइटर जेट्स की क्षमता पर क्यों है भारत की नजर?

डसॉल्ट राफेल और चीनी J-16 फाइटर जेट्स के बीच तकनीक, रडार, हथियार और मारक क्षमता की विस्तृत तुलना. जानिए LAC पर चीनी वायुसेना के खतरे और भारतीय वायुसेना (IAF) की रणनीतिक तैयारी का सटीक विश्लेषण.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 25, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:39 PM IST
Rafale vs J-16: आसमान में टकराए दो महाबली! चीनी फाइटर जेट्स की क्षमता पर क्यों है भारत की नजर?
Image Credit: मिस्र जिन Rafale विमानों का इस्तेमाल करता है, वे भारतीय वायुसेना के Rafale से पूरी तरह समान नहीं हैं. भारत ने अपने Rafale विमानों में अपनी जरूरतों के हिसाब से कई विशेष बदलाव और अपडेशन कराए हैं (AI Generated Image)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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