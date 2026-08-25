/Rafale vs J-16: आसमान में टकराए दो महाबली! चीनी फाइटर जेट्स की क्षमता पर क्यों है भारत की नजर?

चीन के J-16 लड़ाकू विमान ने पहली बार फ्रांस के राफेल फाइटर जेट के साथ आमने-सामने हवाई युद्धाभ्यास किया है. मिस्र में चल रहे चीन और मिस्र के संयुक्त सैन्य अभ्यास ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन ‘Eagles of Civilization’ में दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपनी क्षमताओं को परखा. इस अभ्यास पर भारत की नजरें खास तौर पर टिकी हैं, क्योंकि पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़पों में भारतीय राफेल और पाकिस्तान के चीनी J-10 लड़ाकू विमान आमने-सामने थे.
दोनों देशों के पायलटों ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक-दूसरे के खिलाफ युद्धक कौशल आजमाया. चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से जारी तस्वीरों और वीडियो में राफेल को J-16 के बेहद करीब उड़ान भरते और युद्धाभ्यास करते देखा गया. यह पहला मौका है जब किसी चीनी लड़ाकू विमान ने राफेल के साथ सीधे हवाई युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है. मिस्र के MiG-29 लड़ाकू विमान भी इस अभ्यास का हिस्सा हैं. दोनों विमान 4.5 पीढ़ी के आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिने जाते हैं. इनमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां मौजूद हैं. हालांकि, दोनों की डिजाइन, हथियार प्रणाली और युद्धक भूमिका में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं.
J-16 चीन का भारी-भरकम बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है. इसे चीन की विमान निर्माता कंपनी एवीआईसी ने विकसित किया है. यह दो इंजन और दो सीटों वाला विमान है, जिसे लंबी दूरी के मिशन और भारी हथियार ले जाने के लिए तैयार किया गया है. J-16 को चीन के सबसे सक्षम लड़ाकू विमानों में गिना जाता है. यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के अलावा जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए भी कई तरह के हथियार ले जा सकता है. इसकी क्षमता चीन के अपेक्षाकृत हल्के J-10 लड़ाकू विमान से अधिक मानी जाती है.
चीनी विमानन विशेषज्ञ वांग यानान ने ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में दावा किया कि J-16 और Rafale भले ही एक ही पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, लेकिन J-16 की कुल युद्धक क्षमताएं फ्रांसीसी विमान से अधिक व्यापक हो सकती हैं. हालांकि, इस तरह के दावों को अभ्यास के नतीजों से अलग रखकर देखना जरूरी है.
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है. मिस्र जिन Rafale विमानों का इस्तेमाल करता है, वे भारतीय वायुसेना के Rafale से पूरी तरह समान नहीं हैं. भारत ने अपने Rafale विमानों में अपनी जरूरतों के हिसाब से कई विशेष बदलाव और अपडेशन कराए हैं. इनमें भारतीय मिशनों के अनुरूप हथियार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं से जुड़े बदलाव शामिल हैं. इसलिए मिस्र के Rafale और भारतीय वायुसेना के Rafale के प्रदर्शन की सीधी तुलना करना सही नहीं होगा. यही वजह है कि मिस्र के आसमान में हो रहा यह अभ्यास भारत के लिए दिलचस्प होने के साथ-साथ सावधानी से विश्लेषण करने का विषय भी है.
इस अभ्यास की एक और खास बात है. मिस्र के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान भी हैं. इसके अलावा उसकी वायुसेना अमेरिकी CH-47 चिनूक और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी संचालित करती है. हालांकि, अमेरिकी रक्षा तकनीक और हथियारों पर लगे निर्यात नियंत्रणों के कारण ये विमान इस अभ्यास का हिस्सा नहीं हैं. इसके उलट फ्रांस की रक्षा निर्यात नीति अपेक्षाकृत कम प्रतिबंधात्मक रही है. इसी वजह से Rafale जैसे पश्चिमी लड़ाकू विमान को चीन के साथ सैन्य अभ्यास में शामिल किया जा सका.
विशेषज्ञ इस घटनाक्रम को चीन के उस व्यापक प्रयास से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें वह उन देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है जिनकी सेनाओं में पश्चिमी देशों के हथियार शामिल हैं. हाल ही में चीन और थाईलैंड के बीच हुए सैन्य अभ्यास में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी. थाई वायुसेना अमेरिकी F-16 और स्वीडन के Gripen जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है.
भारत के लिए इस पूरे अभ्यास की अहमियत सिर्फ चीन और मिस्र के सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है. इसके पीछे पाकिस्तान भी एक बड़ा कारण है. पाकिस्तान इस समय चीन से मिले J-10C लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करता है. इसके अलावा उसके बेड़े में चीन और पाकिस्तान के संयुक्त विकास वाला JF-17 Thunder भी शामिल है. पाकिस्तान की ओर से J-16 में भी रुचि दिखाई जाती रही है. अगर भविष्य में J-16 पाकिस्तान के लड़ाकू बेड़े का हिस्सा बनता है, तो भारत के लिए यह एक नई चुनौती हो सकती है. खासकर ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग लगातार गहरा हो रहा है.
पिछले साल भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान भारतीय राफेल और पाकिस्तान के चीनी J-10 लड़ाकू विमानों की क्षमताओं को लेकर काफी चर्चा हुई थी. ऐसे में अब J-16 का राफेल के साथ अभ्यास भारत के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है. चीन ने इस साल पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने उस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को जमीन पर तकनीकी सहायता दी थी. चीन की ओर से पाकिस्तान को खुफिया सूचनाएं उपलब्ध कराने की बात भी सामने आई थी. इसके बावजूद पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था.
भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पिछले साल कहा था कि पाकिस्तान के कई सैन्य विमान क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए थे. पाकिस्तान के कई एयरबेस पर मौजूद हैंगर, रडार, कमांड एवं कंट्रोल सेंटर और रनवे भी निशाने पर आए थे.
आधुनिक युद्ध में सिर्फ किसी विमान की गति या हथियारों की संख्या ही निर्णायक नहीं होती. रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, पायलट का प्रशिक्षण, नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली और हथियारों के बीच तालमेल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है. यही कारण है कि भारत इस अभ्यास को केवल J-16 और Rafale की सीधी भिड़ंत के रूप में नहीं देखेगा. असली दिलचस्पी इस बात में होगी कि दोनों विमान अलग-अलग युद्ध परिस्थितियों में किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं और उनकी कमजोरियां तथा मजबूतियां क्या सामने आती हैं. भारत इस समय फ्रांस से 114 और Rafale लड़ाकू विमान हासिल करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है. ऐसे में चीन के J-16 का Rafale के साथ अभ्यास नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त रणनीतिक महत्व रखता है.
मिस्र के आसमान में हुआ यह युद्धाभ्यास भले ही एक सैन्य अभ्यास का हिस्सा हो, लेकिन इसके रणनीतिक मायने कहीं बड़े हैं. एक तरफ चीन अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को पश्चिमी तकनीक से लैस Rafale के सामने परख रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के संभावित J-16 सौदे की चर्चा इस पूरे घटनाक्रम को भारत के लिए और महत्वपूर्ण बना देती है.
ऐसे में मिस्र के आसमान में उड़ते J-16 और Rafale सिर्फ दो लड़ाकू विमान नहीं हैं. उनके बीच हुआ यह अभ्यास आने वाले समय में एशिया के बदलते हवाई शक्ति संतुलन की एक झलक भी दे सकता है. भारत के लिए सबसे अहम सवाल यही रहेगा कि चीन का J-16 वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में कितना प्रभावी साबित होता है और भविष्य में अगर यही विमान पाकिस्तान के बेड़े में शामिल होता है, तो भारत को उसके मुकाबले अपनी रणनीति में किस तरह के बदलाव करने पड़ सकते हैं.