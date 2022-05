Rahul Gandhi In Nepal: नेपाल से राहुल गांधी की एक और फोटो वायरल, इस सिंगर के साथ दिखे नेता

Rahul Gandhi With Nepali Singer: राहुल गांधी का नेपाल का दौरा राजनीतिक गलियारों में जोर-शोर से गूंज रहा है. दरअसल कांग्रेस (Congress) नेता नेपाल के काठमांडू में एक दोस्त की शादी अटेंड करने गए हैं. उनके इस दौरे की कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया (Viral) पर छाई हुई हैं.

नेपाल की सिंगर सरस्वती खतरी (Saraswoti Khatri) ने ट्विटर पर राहुल गांधी के साथ अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा कि संगीत में सबको एकजुट करने की ताकत होती है. मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे कल शाम भारतीय संसद (Indian Parliament) के रिस्पेक्टेड सदस्य राहुल गांधी के लिए कुछ गाने गाने का मौका मिला. अंत में इस गायक ने इस मौके के लिए सुमनिमा जी (Sumnima) और नीमा जी को धन्यवाद कहा.

Music has the power to bring all people together. I had an honor to sing few songs for Honorable member of Indian Parliament member Mr. Rahul Gandhi ji yesterday evening. I found him such humble & simple person.

Thanks to Sumnima ji, Nima Ji for this opportunity. pic.twitter.com/QbAZ9TEmLh

— Saraswoti khatri (@saraswotikhtri) May 4, 2022