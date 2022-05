Rahul Gandhi in Nepal: राहुल गांधी जिस दोस्त की शादी में पहुंचे नेपाल, वह भारत के खिलाफ कर चुकी हैं ऐसा ट्वीट

Rahul Gandhi attending Wedding in Nepal: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायरल वीडियो पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. उनके वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वे किसी पार्टी में हैं. बीजेपी नेता इसे शेयर कर राहुल का खूब मजाक उड़ा रहे हैं. हालांकि राहुल के इस वीडियो पर कांग्रेस ने सफाई दी है.

वायरल वीडियो किसी पब का मालूम होता है. भाजपा नेता मनोज तिवारी ने सोमवार को वीडियो शेयर कर राहुल पर तंज कसते हुए लिखा, 'अभी तो पार्टी बची हुई है. संकट पार्टी पर है परिवार पर नहीं.' साथ ही भाजपा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके कहा कि जब मुंबई पर हमला हुआ था, तब भी राहुल एक नाइटक्लब में थे. अब जब उनकी पार्टी में घमासान छिड़ा हुआ है, तब भी वह वहीं हैं. उनमें एक निरंतरता है.

बीजेपी के हमलों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी नेपाल में एक निजी शादी समारोह में हिस्सा लेने गए हैं. सुरजेवाला ने तंज भरे अंदाज में कहा कि राहुल पीएम मोदी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहां केक काटने नहीं गए हैं.

नेपाल के मशहूर समाचार पत्र द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेपाल की अपनी दोस्त सुम्निमा उदास के विवाह में शामिल होने के लिए काठमांडू में हैं. सुम्निमा के पिता भीम उदास ने कहा कि हमने राहुल गांधी को मेरी बेटी की शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था.

गौरतलब है कि राहुल जिनकी शादी में शरीक होने गए हैं, अब उनपर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल जिनकी शादी में गए हैं वो CNN की पत्रकार रही हैं. अब से 2 साल पहले मई 2020 में जब नेपाल ने एक विवादित नक्शा जारी किया था तब सुम्निमा उदास ने भारत विरोधी स्टैंड लिया था. ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल की दोस्ती भारत विरोधी मानसिकता वाले लोगों से इतनी घनिष्ठ कैसे है.

Nepal issues a new map... should have been done decades ago. Thank you for the write-up ⁦@SugamCNN⁩ https://t.co/2ImKrmXUVU

— Sumnima Udas (@sumnima_udas) May 22, 2020