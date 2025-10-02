'लोकतंत्र पर हमला भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा', कोलंबिया में मोदी सरकार और RSS पर बरसे राहुल गांधी; चीन को लेकर कहीं ये बात

Rahul Gandhi Colambia Visit: कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कहा कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमला है.
Rahul gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने गुरुवार को कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बोलते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष किया. राहुल गांधी ने कहा कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमला है. गांधी ने संरचनात्मक खामियों के मुद्दे पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि देश की विविध परंपराओं को पनपने दिया जाना चाहिए. गांधी ने कहा कि भारत के पास इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं हैं इसलिए मैं देश के बारे में बहुत आशावादी हूं लेकिन साथ ही संरचना में भी खामियां हैं जिन्हें भारत को ठीक करना है. सबसे बड़ी चुनौती भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है.
कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था विविधता के लिए महत्वपूर्ण है जो विभिन्न परंपराओं, रीति-रिवाजों और विचारों को पनपने का अवसर देती है. हालांकि उन्होंने आगे कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है जो एक बड़ा जोखिम है. गांधी ने कहा कि भारत में अनेक धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं - वास्तव में यह देश अनिवार्य रूप से इन सभी लोगों और संस्कृतियों के बीच संवाद का एक माध्यम है. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है और यह एक बड़ा खतरा है. एक और बड़ा खतरा देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न अवधारणाओं के बीच तनाव है.
कमजोर लोगों को पीटना ही RSS की विचारधारा: राहुल गांधी
इसके अलावा, गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जोड़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि कायरता उनकी विचारधारा के मूल में है. कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भाजपा-आरएसएस का स्वभाव है. अगर आप विदेश मंत्री के बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा कि चीन हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है. मैं उनसे कैसे झगड़ा कर सकता हूं?' इस विचारधारा के मूल में कायरता है. उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक से एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुत्व विचारक ने लिखा है कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की और इस पर खुश हुए. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गांधी ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा कमजोर लोगों को पीटना और उनसे अधिक शक्तिशाली लोगों से दूर भागना है. अपनी किताब में सावरकर ने लिखा है कि एक बार उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उस दिन उन्हें बहुत खुशी हुई थी. अगर पांच लोग किसी एक व्यक्ति को पीटते हैं जिससे उनमें से एक खुश होता है तो यह कायरता है. कमजोर लोगों को पीटना यही आरएसएस की विचारधारा है.