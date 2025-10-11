'नारी शक्ति के खोखले नारे...', मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की नो एंट्री, राहुल गांधी ने उठाए सवाल

Muttaqi India Visit: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पहली बार भारत दौरे पर आए थे. इस दौरान उनकी प्रेस वार्ता में कुछ गिने-चुने पत्रकार ही शामिल हुए. चौंकाने वाली बात ये थी की मुत्ताकी की प्रेस कांफ्रेस में एक भी महिला पत्रकार शामिल नहीं थी. इसको लेकर अब भारत में नया विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस एमपी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसपर आपत्ती जताते हुए कड़ी आलोचना की है.

राहुल गांधी का पीएम पर निशाना

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा,' मिस्टर मोदी जब आप सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को यह बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बेहद कमजोर हैं.'

Mr. Modi, when you allow the exclusion of women journalists from a public forum, you are telling every woman in India that you are too weak to stand up for them. Add Zee News as a Preferred Source In our country, women have the right to equal participation in every space. Your silence in the face of such… https://t.co/FyaxxCteK6 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 11, 2025

उन्होंने कहा,' हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है. इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों की खोखलीपन को उजागर करती है.'

प्रियंका गांधी ने की आलोचना

लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी से सरकार की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.

Prime Minister @narendramodi ji, please clarify your position on the removal of female journalists from the press conference of the representative of the Taliban on his visit to India. If your recognition of women’s rights isn’t just convenient posturing from one election to… — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 11, 2025

उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें.' प्रियंका ने कहा,' अगर महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधानुसार दिखावा करना नहीं है तो फिर हमारे देश में भारत की कुछ सर्वाधिक सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया, जबकि यह एक ऐसा देश है जिसकी महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं.' राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम और TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी महिला पत्रकारों के प्रेस कान्फ्रेंस में शामिल न होने पर आपत्ति जताई है.

अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्ताकी के साथ आए तालिबान अधिकारियों ने पत्रकारों को आमंत्रित करने का फैसला किया था. वहीं तीखी प्रतिक्रिया के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया की मुत्ताकी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में भारत की कोई भूमिका नहीं थी. मुत्ताकी ने प्रेस कान्फ्रेंस में अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति के बारे में जवाब देते हुए कहा,' हर देश के अपने रीति-रिवाज, क़ानून और सिद्धांत होते हैं और उनका सम्मान होना चाहिए.' उन्होंने दावा किया कि अगस्त साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. उन्होंने कहा,' तालिबान के देश पर शासन करने से पहले अफगानिस्तान में हर दिन लगभग 200-400 लोग मारे जाते थे.'

FAQ

महिला पत्रकारों को लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी?

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की कोई भूमिका नहीं थी और यह आयोजन अफगानिस्तान के दूतावास द्वारा किया गया था.

विपक्ष ने मामले को लेकर क्या कहा?

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की और कहा कि यह महिलाओं का अपमान है. उन्होंने पीएम मोदी से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.