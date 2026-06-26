/अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए गैंगस्टर की एंट्री! पुर्तगाल में एक्टिव हुआ ये गैंग; वीडियो में कारोबारी पर फायरिंग का दावा

Rahul RK Meena Gang: अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक नए गैंगस्टर की एंट्री हुई है, जिसने चिंता बढ़ा दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर राहुल आर के मीना ने ये फायरिंग करवाई है. पुर्तगाल में हुए इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
दरअसल, इस वीडियो में किसी शक्स ने खुद को राहुल आरके मीना गैंग से जुड़ा बताते हुए फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. हालांकि, अभी तक इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है.
पुर्गगाल की धरती पर एक भारतीय मूल के व्यवसायी पर फायरिंग हुई है. कार पर हुई फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट भी वायरल हो रहा है. पोस्ट करने वाले शख्स ने दावा किया है कि फायरिंग उसी ने करवाई थी और इसकी पूरी जिम्मेदारी वह लेता है.
पोस्ट में कहा गया है कि इस बार हरपाल सिंह बच गया, लेकिन अगली बार उसे नहीं छोड़ा जाएगा. साथ ही यह भी धमकी दी गई है कि अगर बात नहीं मानी गई तो लगातार फायरिंग की घटनाएं होती रहेंगी.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि राहुल आरके मीना गैंग का संबंध झारखंड के कुख्यात गैंरस्टर अमन साहू के नेटर्वक से जुड़ा हो सकता है. अमन साहू की पिछले साल पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी. इस वीडियो के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां संभावित गठजोड़ भी जांच में जुट गई हैं.
गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ वर्षों में लॉरेंस विश्नोई, गोल्डी बरार, हिमांशु भाउ, रोहित गोदरा और बंबीहा गैंग जैसे अपराध गिरोहों की विदेशों में बढ़ती गतिविधियों के बाद अब राहुल आरके मीना गैंग का नाम भी सामने आने लगा है, जिसनें चिंता बढ़ा दी है.