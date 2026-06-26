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अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए गैंगस्टर की एंट्री! पुर्तगाल में एक्टिव हुआ ये गैंग; वीडियो में कारोबारी पर फायरिंग का दावा

पुर्तगाल में राहुल आरके मीना गैंग ने एक भारतीय मूल के कारोबारी पर फायरिंग करने का दावा किया है. इस संबंध में एक वीडियो भी जारी हुआ है, जिसने चिंता बढ़ा दी है. राहुल आरके मीना गैंग का संबंध झारखंड के कुख्यात गैंरस्टर अमन साहू के नेटर्वक से जुड़ा हो सकता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 26, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:05 PM IST
अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए गैंगस्टर की एंट्री! पुर्तगाल में एक्टिव हुआ ये गैंग; वीडियो में कारोबारी पर फायरिंग का दावा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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