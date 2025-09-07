अमेरिका में Hyundai के प्लांट पर बड़ी रेड, दक्षिण कोरिया के 475 लोग गिरफ्तार; दोनों देशों के बीच फिर बढ़ा तनाव

अमेरिकी के जॉर्जिया स्थित हुंडई के एक संयंत्र में बड़े पैमाने पर किए गए छापे में 475 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया. जानकारी के मुताबिक. गिरफ्तार किये गए लोगों में अधिकांश कोरियाई नागरिक है.
Raid on Hyundai Plant In USA: अमेरिका के जॉर्जिया में बन रहे एक हुंडई प्लांट पर एक बड़ी छापेमारी हुई है. जानकारी के मुताबिक, इस छापेमारी में कुल 475 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन लोगों में सबसे ज्यादा लोग दक्षिण कोरिया के नागरिक है. Hyundai प्लांट पर ये छापेमारी लोगों के प्लांट में अवैध रूप से काम करने के शक कारण की गई है. अधिकारियों के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा सिंगल साइट ऑपरेशन था जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान का हिस्सा है. सोशल मीडिया पर इस छापामारी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स के अधिकारी वहां मौजूद कर्मचारियों को बस के सामने हाथ रखने का आदेश दे रहे हैं. इसके बाद उनकी तलाशी ली जा रही.
वाशिंगटन और सियोल के बीच टैरिफ को लेकर चल रहा विवाद
इस बीच, अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत के बाद, दक्षिण कोरियाई सरकार ने रविवार को घोषणा की कि हिरासत में लिए गए श्रमिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए वाशिंगटन के साथ बातचीत समाप्त हो गई है. राष्ट्रपति ली जे म्यांग के चीफ ऑफ स्टाफ कांग हून-सिक ने एक बयान में कहा कि तेज और एकजुट प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप हिरासत में लिए गए कर्मचारियों की रिहाई के लिए बातचीत पूरी हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं बाकी हैं. इनके पूरा होते ही हमारे नागरिकों को घर लाने के लिए एक चार्टर्ड विमान रवाना होगा.
बता दें ये छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब वाशिंगटन और सियोल के बीच इंपोर्टेड सामान पर टैरिफ लगाने को लेकर तनाव बढ़ गया है. दरअसल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से USA और दक्षिण कोरिया के संबंध में काफी खटास आ गई है. दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के निवेश संबंधी ट्रेड डील को लेकर असहमति है. जिसके कारण दक्षिण कोरिया ने अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया है.