सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश और तूफान, सड़कों पर भरा पानी, रेंगती दिखी गाड़ियां

सऊदी अरब एक सूखा इलाका है, लेकिन यहां पर आई तूफानी बारिश ने अचानक माहौल बदल दिया. सड़कों पर बारिश का पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक की आवाजाही पर असर पड़ा. 

Nov 12, 2025, 10:11 PM IST
Rain in Saudi Arabia: सऊदी अरब के कई हिस्सों में, खासकर पाक शहर मक्का के पास, मूसलाधार बारिश और तेज तूफान के बाद भीषण बाढ़ आ गई. चौंकाने वाले वीडियो में कीचड़ भरे पानी की धार सड़कों से बहते, वाहन डूबते और रिहायशी इलाकों में पानी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं. बार-बार आसमान में बिजली चमक रही थी, जिससे अफरा-तफरी मच गई और वाहन चालक पानी में डूबू सड़कों से निकलने के लिए संघर्ष करते रहे.

इन इलाकों में सड़कों पर भरा पानी
लोकल मीडिया के मुताबिक, अस्थिर मौसम ने रीजन के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों को प्रभावित किया, जिसमें मक्का (Mecca) और मदीना (Madinah) सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल हैं. हवाएं 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ़्तार से चलीं और तटीय लहरें 2.5 मीटर तक ऊंची उठ गईं. सऊदी वेदर अथॉरिटी ने ये भी चेतावनी दी है कि वीकेंड तक भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं जारी रहेंगी, और जजान (Jazan), असीर (Asir), अल-बहा (Al-Baha) और मक्का (Mecca) जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है.

बारिश में फंसी गाड़ियां
फुटेज में हाइवे को उफनती नदियों में बदलते हुए दिखाया गया है, जहां से झरने रास्तों से बह रहे हैं. बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने पर कई लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर महफूज जगहों की तरफ भागे. सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक, कासिम (Qassim) में, स्थानीय लोग घुटनों तक पानी में पैदल चलते देखे गए. हालात बिगड़ते देख अधिकारियों ने लोकल्स से घरों के अंदर रहने की गुजारिश की.

2024 में भी हुई थी बारिश
ये एक्सट्रीम वेदर पिछले साल सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद आया है, जिससे भारी बाढ़ और तबाही हुई थी. नागरिकों ने हाल ही में आए तूफान को लगातार गरज और बिजली की चमक के साथ "शहर को रोशन" करने वाला बताया, जो इस रेगिस्तानी मुल्क को अफेक्ट करने वाले गंभीर मौसम की एक और घटना को दिखाता है.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

Saudi Arabia Mecca Madinah Rain

