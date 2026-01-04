Advertisement
थाईलैंड में भारतीय टूरिस्ट पर ट्रांसजेंडर महिलाओं का जानलेवा हमला, पैसे को लेकर हुआ था विवाद

Thailand Transgender Attack: थाईलैंड के पटाया में 27 दिसंबर को भारतीय नागरिक राज जसूजा पर ट्रांसजेंडर महिलाओं के एक समूह ने हमला किया. विवाद पैसे के भुगतान को लेकर शुरू हुआ जब जसूजा और एक ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर के बीच बहस हो गई जो बाद में हाथापाई में बदल गई. 

 

Jan 04, 2026, 10:42 AM IST
Raj Jasuja Was Attacked By Transgender In Thailand: थाईलैंड के पटाया शहर में एक भारतीय नागरिक राज जसूजा (52) पर कथित तौर पर एक ट्रांसवुमन ग्रुप ने हमला किया जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. जानकारी के अनुसार, ये घटना 27 दिसंबर की सुबह वॉकिंग स्ट्रीट के बीचसाइड एंट्रेंस पर हुई जहां बचाव टीम को घायल विदेशी टूरिस्ट की सूचना मिली थी. स्थानीय मीडिया द थाइगर के अनुसार, विवाद पैसे के भुगतान को लेकर शुरू हुआ था. गवाहों ने बताया कि राज जसूजा और एक ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर के बीच बहस हुई थी जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. इसके बाद ट्रांसवुमन ने अपने कई दोस्तों को बुलाया और मिलकर राज पर हमला किया. घायल व्यक्ति को मौके पर फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल ले जाया गया.

पटाया में भारतीय पर बढ़ रहे हमले

19 वर्षीय स्थानीय गवाह पोंगपोल बूनचिद ने पुलिस को बताया कि झगड़ा तब और बढ़ गया जब दोनों एक-दूसरे का पीछा करने लगे और मारपीट हुई. पुलिस ने कहा कि राज से घायल होने के बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई. हालांकि, राज जसूजा ने इस मामले में अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.

वेनेजुएला पर हमले के बाद फिर क्यों याद आए बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस? सच हो रहीं भविष्याणियां!

पटाया में हाल के महीनों में भारतीय टूरिस्ट और ट्रांसवुमन सेक्स वर्करों के बीच ऐसे कई विवाद सामने आए हैं. सितंबर में एक भारतीय व्यक्ति पर विवाद के दौरान हमला हुआ था जबकि अक्टूबर में तीन ट्रांसवुमन ने दो भारतीयों पर हमला कर लगभग 24000 बहत नकद लेकर भागने का मामला दर्ज हुआ था. थाई पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और अधिकारी गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि कर रहे हैं.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

