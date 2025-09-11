नेपाल में आधी रात को होने वाला है बड़ा फैसला? राजकुमारी की पोस्ट से खलबली, Gen Z से मिले राजा ज्ञानेंद्र

Nepal GenZ Protest: नेपाल के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. पहले GenZ के प्रदर्शन के बाद तख्तापलट हुआ, उसके बाद अब नए पीएम को लेकर के जंग छिड़ गई है. काठमांडू की सड़कों पर एक बार फिर जनसैलाब उमड़ गया है. इसी बीच शाही खानदान की राजकुमारी यानी राजा ज्ञानेंद्र की पोती ने एक ऐसी पोस्ट डाली है जिसके बाद काठमांडू में खलबली मच गई है. उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा 'आज मध्यरातसम्म ठुलै निर्णय आउन सक्ला' जिसका मतलब है कि "आज आधी रात तक कोई बड़ा फैसला आ सकता है". ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजशाही की भी मांग उठ सकती है.

GenZ यूथ से मिले पूर्व राजा

नेपाल में भ्रष्टाचार और शासन से नाराज जनता ने सरकार का तख्तापलट कर दिया. काठमांडू में GenZ और युवाओं के प्रदर्शन के बाद पीएम समेत कई मंत्रियों ने देश छोड़ दिया है. ऐसे में अब देश की कमान सेना ने संभाल है और पीएम के नाम को लेकर घमासान मचा हुआ है. इसी बीच पूर्व राजा ज्ञानेंद्र नागार्जुन महल से बाहर आकर Gen Z यूथ से मिले जिसका वीडियो भी सामने आया है.

नेपाल के सेना प्रमुख का चीन दौरा रद्द

नेपाल में चल रहे मौजूदा हालात के कारण, नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल ने चीन का अपना दौरा रद्द कर दिया है. वे 8 दिनों के लिए चीन के दौरे पर जाने वाले थे. इसमें शंघाई और ग्वांगझू में सैन्य कार्यक्रम शामिल थे. नेपाली सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जनरल सिगडेल अभी चीन की यात्रा नहीं करेंगे.

सुरक्षा बलों के सामने नई चुनौती

नेपाल की सेना ने बताया कि हिंसक प्रदर्शनों और सरकार के तख्तापलट के बीच, हजारों कैदी जेल से भाग गए थे, जिनमें से लगभग 200 को फिर से पकड़ लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, देश भर की जेलों से करीब 15,000 कैदी फरार हुए थे. इससे सुरक्षा बलों के सामने स्थिति को नियंत्रण में लाने की एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. दशकों के सबसे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, सेना और पुलिस के लिए कानून-व्यवस्था बहाल करने की कोशिशों में यह एक और बड़ी चुनौती है.