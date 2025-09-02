अमेरिका में फिर शिव दुर्गा मंदिर पर तोड़फोड़, चोरी हुए 8 लाख के आभूषण, हिंदू सांसद ने की निंदा

US Attack On Hindu Temples: अमेरिका में पिछले कुछ समय से भारतीय मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है. वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है और जरूरी सामान भी चुराया जा रहा है. इससे वहां रहने वाले हिंदू समाज के लोगों में दहशत फैली है. बता दें कि 28 अगस्त 2025 को यहां के कैलिफोर्निया स्थिति सांता क्लारा स्थित शिव दुर्गा मंदिर में एक बार फिर चोरी और तोड़फोड़ की घटना देखी गई. चोरों ने मंदिर का दानपात्र और आभूषण चुरा लिए. यह घटना जनवरी 2024 के बाद दूसरी बार हुई है, जिससे हिंदू समुदाय गहरी चिंता और आक्रोश में है.

हिंदू मंदिर में तोड़फोड़

शनिवार 30 अगस्त 2025 को अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने सांता क्लारा स्थित हिंदू मंदिर में हुई तोड़फोड़ घटना की निंदा की और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. शनिवार को उनहोंने मंदिर का दौरा भी किया. इस दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता की बात कही. कृष्णमूर्ति ने अपने बयान में कहा,' मैं कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में बे एरिया शिव दुर्गा मंदिर में हुई तोड़फोड़ और तोड़फोड़ की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. इस अपराध के दोषियों को तुरंत न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए. हमें मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए और अपना समर्थन देना चाहिए ताकि बे एरिया का शिव दुर्गा मंदिर फिर से खड़ा हो सके.'

8 लाख के गहने चोरी

बता दें कि घटना सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर हुई. चोरों ने मंदिर का मुख्य दरवाजा तोड़ा और लगभग 8,80,500 के आभूषण चुरा लिए. बता दें कि मंदिर में यह चोरी जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के बीच हुई है. उस दौरान मंदिर में काफी भीड़ देखी गई थी. वहां बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे. कृष्णमूर्ति ने अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमलों को घृणा वाली हिंसा बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका में हर व्यक्ति को शांति और सुरक्षा के साथ पूजा करने का अधिकार है और वह इस अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे.

पहले भी मंदिरों को बनाया निशाना

बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका में कई मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है. अगस्त 2025 में इंडियाना के ग्रीनवुड में एक मंदिर पर भारत-विरोधी और हिंदू-विरोधी ग्राफिटी किया गया था. वहीं जून 2025 में यूटा के श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर गोलीबारी हुई थी. इसके अलावा मार्च 2025 में दक्षिण कैलिफोर्निया के एक मंदिर पर भारत-विरोधी संदेश लिखे गए थे. भारत सरकार ने इन घटनाओं पर अमेरिका से औपचारिक विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की है.

