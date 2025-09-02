अमेरिका में फिर शिव दुर्गा मंदिर पर तोड़फोड़, चोरी हुए 8 लाख के आभूषण, हिंदू सांसद ने की निंदा
Advertisement
trendingNow12905743
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका में फिर शिव दुर्गा मंदिर पर तोड़फोड़, चोरी हुए 8 लाख के आभूषण, हिंदू सांसद ने की निंदा

Hindu Mandir Attacked In USA: अमेरिका में हिंदू मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. हाल ही में यहां के कैलिफोर्निया स्थिति राज्य के सांता क्लारा स्थित शिव दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 02, 2025, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका में फिर शिव दुर्गा मंदिर पर तोड़फोड़, चोरी हुए 8 लाख के आभूषण, हिंदू सांसद ने की निंदा

US Attack On Hindu Temples: अमेरिका में पिछले कुछ समय से भारतीय मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है. वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है और जरूरी सामान भी चुराया जा रहा है. इससे वहां रहने वाले हिंदू समाज के लोगों में दहशत फैली है. बता दें कि 28 अगस्त 2025 को यहां के कैलिफोर्निया स्थिति सांता क्लारा स्थित शिव दुर्गा मंदिर में  एक बार फिर चोरी और तोड़फोड़ की घटना देखी गई. चोरों ने मंदिर का दानपात्र और आभूषण चुरा लिए. यह घटना जनवरी 2024 के बाद दूसरी बार हुई है, जिससे हिंदू समुदाय गहरी चिंता और आक्रोश में है.   

हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ 
शनिवार 30 अगस्त 2025 को अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने सांता क्लारा स्थित हिंदू मंदिर में हुई तोड़फोड़ घटना की निंदा की और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. शनिवार को उनहोंने मंदिर का दौरा भी किया. इस दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता की बात कही. कृष्णमूर्ति ने अपने बयान में कहा,' मैं कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में बे एरिया शिव दुर्गा मंदिर में हुई तोड़फोड़ और तोड़फोड़ की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं.  इस अपराध के दोषियों को तुरंत न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए. हमें मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए और अपना समर्थन देना चाहिए ताकि बे एरिया का शिव दुर्गा मंदिर फिर से खड़ा हो सके.'   

ये भी पढ़ें- घोड़े की शौकीन, पति को इंटरनेट पर दिया तलाक, अब रैपर संग की सगाई, कौन है शहजादी शेख महारा? 

Add Zee News as a Preferred Source

8 लाख के गहने चोरी
बता दें कि घटना सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर हुई. चोरों ने मंदिर का मुख्य दरवाजा तोड़ा और लगभग 8,80,500 के आभूषण चुरा लिए. बता दें कि मंदिर में यह चोरी जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के बीच हुई है. उस दौरान मंदिर में काफी भीड़ देखी गई थी. वहां बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे. कृष्णमूर्ति ने अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमलों को घृणा वाली हिंसा बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका में हर व्यक्ति को शांति और सुरक्षा के साथ पूजा करने का अधिकार है और वह इस अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे.  

ये भी पढ़ें- New Zealand: ट्रंप तो भगा रहे लेकिन ये देश अपने यहां निवेश के लिए बुला रहा, कहा-स्‍वैग से करेंगे आपका स्‍वागत 

पहले भी मंदिरों को बनाया निशाना 
बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका में कई मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है. अगस्त 2025 में इंडियाना के ग्रीनवुड में एक मंदिर पर भारत-विरोधी और हिंदू-विरोधी ग्राफिटी किया गया था. वहीं जून 2025 में यूटा के श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर गोलीबारी हुई थी. इसके अलावा मार्च 2025 में दक्षिण कैलिफोर्निया के एक मंदिर पर भारत-विरोधी संदेश लिखे गए थे. भारत सरकार ने इन घटनाओं पर अमेरिका से औपचारिक विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की है. 

FAQ 

शिव दुर्गा मंदिर में क्या हुआ?  
28 अगस्त को चोरों ने मंदिर में घुसकर दानपात्र और धार्मिक आभूषण चुरा लिए. यह दूसरी बार हुआ है जब मंदिर को निशाना बनाया गया. 

राजा कृष्णमूर्ति ने क्या कहा?  
राजा कृष्णमूर्ति ने घटना की कड़ी निंदा की और हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता जताई। उन्होंने दोषियों को सजा दिलाने की मांग की. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;