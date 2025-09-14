 पहले राजपक्षे फिर हसीना के बाद अब ओली... भारतीय उपमहाद्वीपों में होने वाली सियासी उथल-पुथल के पीछे कौन?
एआई, डीप फेक और एल्गोरिदम के इस युग में इंटरनेट एडिक्टेड युवाओं के बीच उकसावे से कट्टरपंथ और सियासी पोलराइजेशन को रोक पाना असंभव है. अरब  स्प्रिंग में आईएसआईएस के उदय से पता चलता है कि अराजकता और अधिक अराजकता और क्रूर हिंसा को जन्म देती है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:50 PM IST
नेपाल में तथाकथित Gen Z विद्रोह के विश्लेषण से पता चलता है कि श्रीलंका में जुलाई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को हटाने में जनता को तीन महीने लगे, बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना को हटाने में 15 दिन लगे, और नेपाल में 9 सितंबर, 2025 को के.पी. शर्मा ओली को हटाने में मात्र दो दिन लगे. काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह को 2023 में एक पश्चिमी देशों की एक पत्रिका द्वारा नेता घोषित किया गया था. उनके प्रतिद्वंद्वी रवि लामिछाने डिजिटल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे. इस सियासत में कई ऐसे एनजीओ भी शामिल रहे हैं जिनको पश्चिमी देशों से फंडिंग होती थी. अब इसका परिणाम हमने काठमांडू को जलते हुए देखा. 

यहां पर सबसे दिलचस्प बात ये है कि राजपक्षे, शेख हसीना और ओली सभी पश्चिम विरोधी थे और अपनी राजनीतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए और तत्काल फायदे के लिए चीन की शरण में गए. राजपक्षे ने हंबनटोटा बंदरगाह चीनी को सौंप दिया, शेख हसीना चटगांव और मोंगला समुद्री बंदरगाहों को चीन को देने की योजना बना रही थीं और ओली ने अपने भू-आबद्ध देश के लिए चीनी बंदरगाहों तक पहुंच हासिल की. यहां पर एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि काठमांडू में भीड़ ने सत्ता को बेदखल किए जाने से मात्र छह दिन पहले ही ओली ने बीजिंग में सैन्य परेड में भाग लिया था. तब न तो उन्हें और न ही उनके चीनी संरक्षकों को आगामी राजनीतिक तूफान की कोई जानकारी थी. यहां पर एक और बड़ी बात ये रही है कि भारतीय एजेंसियां भी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इन राजनीतिक उथल-पुथल से अनजान थीं.

इंटरनेट फ्रैंडली युवाओं को रोक पाना मुश्किल
एआई, डीप फेक और एल्गोरिदम के इस युग में इंटरनेट एडिक्टेड युवाओं के बीच उकसावे से कट्टरपंथ और सियासी पोलराइजेशन को रोक पाना असंभव है. अरब  स्प्रिंग में आईएसआईएस के उदय से पता चलता है कि अराजकता और अधिक अराजकता और क्रूर हिंसा को जन्म देती है. ऐसी स्थितियों ममें पुराना सियासी नेतृत्व खत्म हो जाता है और आने वाले नेतृत्व में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो देश को सुशासन प्रदान कर सके. ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी संस्थान को नष्ट करने में थोड़ा समय लगता है लेकिन उसे बनाने में कई युग बीत जाते हैं. 

यह भी पढ़ेंः  Charlie Kirk Murder Case: आखिर क्यों निशाने पर हैं काश पटेल? ढाल बने डोनाल्ड ट्रंप

जानिए क्या था इन देशों में विद्रोह के पीछे का सच
हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में विद्रोह इन देशों में होने वाले खराब शासन, युवा बेरोजगारी के उच्चतम स्तर और इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल के अलावा ओटीटी पर रिलीज ड्रामों की भरमार ये सब युवाओं को पश्चिम के यूटोपिया की याद दिलाते हैं. म्यांमार और पाकिस्तान में भी यही स्थिति थी लेकिन वहां की सेना ने युवाओं की अशांति को समय रहते ही दबा दिया था. श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुए युवा विद्रोह के पीछे का सच कि यहां पर इन देशों के नेतृत्व को व्यापक सियासी भ्रष्टाचार ने खत्म किया. म्यांमार और पाकिस्तान में भी यही हो सकता था, यदि सेना के जनरलों ने युवा अशांति और उनके शासन के लिए खतरे को दबा नहीं दिया होता.

देश की युवा सोच को समझने में नाकाम रहा नेतृत्व
वहीं इन देशों की खुफिया एजेंसियां भी अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद डिजिटल रूप से देश के युवाओं की राजनीतिक भावनाओं को समझने में नाकाम रहीं. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के लिए भी ये जरूरी हो गया है कि वो युवाओं से अपना सीधा संवाद बनाए रखे ताकि वो इस बात को समझ सकें कि हवा का रुख किधर है. इसके अलावा सत्ता में बैठी सरकार को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होना चाहिए और व्यवसाय करने की सुगमता को अगले स्तर तक ले जाना चाहिए ताकि युवा स्वरोजगार में व्यस्त हों और नौकरियों के लिए सरकार या विपक्ष के नेतृत्व की ओर न देखना पड़े. 

यह भी पढ़ेंः  हम नहीं रचते युद्ध की साजिश ... ट्रंप की 100% टैरिफ वाले बयान पर चीन का पलटवार

