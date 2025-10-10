ऑस्ट्रेलिया के वॉर मेमोरियल पर राजनाथ सिंह ने किया शहीदों को नमन, पीएम एंथनी अल्बनीज ने कही ये बड़ी बात

राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही वहां के पीएम एंथनी अल्बनीज ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर अहम बात कही है.
Trending Photos
Rajnath Singh Australia Visit: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में हैं. रक्षा मंत्री ने शुक्रवार 10 अक्टूबर को सिडनी (Sydney) में ऐतिहासिक और रणनीतिक नौसैनिक फैसिलिटी एचएमएएस कुत्ताबुल (HMAS Kuttabul) का दौरा किया. रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर, 2025 को कैनबरा (Canberra) में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग (Penny Wong) के साथ द्विपक्षीय बैठक की. दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ रक्षा, सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
Visited the historic and strategic naval facility HMAS Kuttabul in Sydney today. Was familiarized with the impressive facilities at Sydney harbour onboard Admiral Hudson. Both countries stand to benefit from deepening India-Australia naval collaboration and coordinated maritime… pic.twitter.com/cofnw2fyff
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 10, 2025
दोस्ती बढ़ाने पर जोर
बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती दोस्ती पर जोर दिया. वोंग ने ऑस्ट्रेलियाई समाज में जीवंत भारतीय प्रवासियों के अहम योगदान की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद, उनके नजरिये और वैल्यूज एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.
Had a good meeting with Australia’s Foreign Minister Ms Penny Wong in Canberra. pic.twitter.com/cO7XP95sDO
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 9, 2025
राजनाथ ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि
इसके अलावा, राजनाथ सिंह कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल (Australian War Memorial, Canberra) पर शहीद सैनिकों की समाधि पर पहुंचे. वहां उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी.
Paid homage at the Australian War Memorial in Canberra, a place that stands as a tribute to the courage and sacrifice in defence of the values of freedom and democracy that our two countries cherish.
Honoured the memory of Indian soldiers who fought valiantly in distant lands… pic.twitter.com/ooMuyRIj74
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 9, 2025
राजनाथ का जोरदार स्वागत
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलियाई संसद में गर्मजोशी से स्वागत किया गया. संसद के अध्यक्ष, मिल्टन डिक ने राजनाथ सिंह का खास मेहमान के तौर पर स्वागत किया. ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज (Anthony Albanese) सहित कई ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने रक्षा मंत्री का अभिवादन किया और एक-दूसरे से बातचीत की.
पीएम एंथनी अल्बनीज से बातचीत
राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस (Richard Marles) के निमंत्रण पर बुधवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सिडनी पहुंचे. वहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय बैठकें की.
Excellent meeting with the Prime Minister of Australia Hon Anthony Albanese in Canberra. He fondly recalled his deep association with India. I am confident that India-Australia bilateral relationship will continue to grow deeper and stronger. @AlboMP pic.twitter.com/nVt7ZLYLCb
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 9, 2025
एंथनी अल्बनीज ने रिश्तों को लेकर क्या कहा?
बैठकों के बाद, पीएम अल्बनीज ने सोशल मीडिया पर लिखा: "ऑस्ट्रेलिया और भारत की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है, जो भरोसा, साझा हितों और शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है. ऑस्ट्रेलिया-भारत रक्षा मंत्रियों की पहली वार्चा के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपनी पहली यात्रा पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर बहुत खुशी हुई."
Australia and India’s defence partnership keeps getting stronger - built on trust, shared interests and a commitment to a peaceful, secure and prosperous Indo-Pacific.
Great to meet with the Indian Defence Minister Rajnath Singh on his first trip to Australia for the Inaugural… pic.twitter.com/k2eN2oUBBW
— Anthony Albanese (@AlboMP) October 9, 2025
(इनपुट-आईएएनएस)