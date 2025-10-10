Advertisement
trendingNow12955576
Hindi Newsदुनिया

ऑस्ट्रेलिया के वॉर मेमोरियल पर राजनाथ सिंह ने किया शहीदों को नमन, पीएम एंथनी अल्बनीज ने कही ये बड़ी बात

राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही वहां के पीएम एंथनी अल्बनीज ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर अहम बात कही है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया के वॉर मेमोरियल पर राजनाथ सिंह ने किया शहीदों को नमन, पीएम एंथनी अल्बनीज ने कही ये बड़ी बात

Rajnath Singh Australia Visit: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में हैं. रक्षा मंत्री ने शुक्रवार 10 अक्टूबर को सिडनी (Sydney) में ऐतिहासिक और रणनीतिक नौसैनिक फैसिलिटी एचएमएएस कुत्ताबुल (HMAS Kuttabul) का दौरा किया. रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर, 2025 को कैनबरा (Canberra) में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग (Penny Wong) के साथ द्विपक्षीय बैठक की. दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ रक्षा, सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

 

दोस्ती बढ़ाने पर जोर
बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती दोस्ती पर जोर दिया. वोंग ने ऑस्ट्रेलियाई समाज में जीवंत भारतीय प्रवासियों के अहम योगदान की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद, उनके नजरिये और वैल्यूज एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.

 

राजनाथ ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि
इसके अलावा, राजनाथ सिंह कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल (Australian War Memorial, Canberra) पर शहीद सैनिकों की समाधि पर पहुंचे. वहां उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी.

 

राजनाथ का जोरदार स्वागत
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलियाई संसद में गर्मजोशी से स्वागत किया गया. संसद के अध्यक्ष, मिल्टन डिक ने राजनाथ सिंह का खास मेहमान के तौर पर स्वागत किया. ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज (Anthony Albanese) सहित कई ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने रक्षा मंत्री का अभिवादन किया और एक-दूसरे से बातचीत की.

पीएम एंथनी अल्बनीज से बातचीत
राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस (Richard Marles) के निमंत्रण पर बुधवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सिडनी पहुंचे. वहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय बैठकें की.

 

एंथनी अल्बनीज ने रिश्तों को लेकर क्या कहा?
बैठकों के बाद, पीएम अल्बनीज ने सोशल मीडिया पर लिखा: "ऑस्ट्रेलिया और भारत की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है, जो भरोसा, साझा हितों और शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है. ऑस्ट्रेलिया-भारत रक्षा मंत्रियों की पहली वार्चा के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपनी पहली यात्रा पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर बहुत खुशी हुई."

 

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

rajnath singhAustraliaCanberraSydneyAnthony Albanese

Trending news

जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान