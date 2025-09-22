आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर मारा, हमने लेकिन उनका कर्म देखकर मारा: राजनाथ सिंह

Rajnath Singh Morocco Visit: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रविवार को मोरक्को के कासाब्लांका पहुंचे थे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मोरक्को के रबात में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की.जानकारी के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को के रबात में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में कहा कि आतंकवादी आए और हमारे नागरिकों का धर्म पूछकर उन्हें मार डाला. हमने किसी का धर्म देख नहीं, उनका कर्म देख कर मारा है. मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'जिन्ह मोहि मारा, तिन्ह मोहि मारे'... इस बार भी यही हुआ. हमने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे लोगों को मारा. हमने किसी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया. सिर्फ भारत ही ऐसा चरित्र रख सकता है. अगर हम चाहते, तो किसी भी सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठान पर हमला कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. हमें भारत के इस चरित्र को बनाए रखना चाहिए.

#WATCH | #OperationSindoor | Rabat, Morocco: At the interaction with the Indian community in Morocco, Defence Minister Rajnath Singh says, "The terrorists came here and killed our citizens after asking their religion. Humne kisi ka dharm dekh kar nahi, unka karm dekh kar maara… pic.twitter.com/EKiewH5xBo Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) September 22, 2025

पीओके खुद कहेगा, 'मैं भी भारत हूं' : राजनाथ सिंह

भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके अपने आप हमारा होगा. पीओके में मांगें उठने लगी हैं, आपने नारे सुने होंगे. मैं 5 साल पहले कश्मीर घाटी में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना को संबोधित कर रहा था, तब मैंने कहा था कि हमें पीओके पर हमला करके कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह वैसे भी हमारा है; पीओके खुद कहेगा, 'मैं भी भारत हूं'. वह दिन आएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर नहीं, हमने उनकी जमीन के 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया. जैश-ए-मोहम्मद का एक शीर्ष आतंकवादी कह रहा था कि मसूद अजहर के परिवार को भारत ने तोड़ दिया... पाकिस्तान ने युद्धविराम का आग्रह किया और हम सहमत हो गए... हम अच्छे संबंध चाहते हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं... हम उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि यह सिर्फ एक विराम है. ऑपरेशन सिंदूर को केवल रोका गया है... इसे फिर से शुरू किया जा सकता है.

पीएम मोदी ने दी हमें पूरी छूट

राजनाथ सिंह ने कहा कि दूसरा भाग बाकी है या तीसरा, हम नहीं कह सकते. यह उनके (पाकिस्तान के) आचरण पर निर्भर करता है. अगर वे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, तो उन्हें जवाब मिलेगा... पहलगाम में हमारे 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर मार डाला गया... अगले दिन, 23 अप्रैल को, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा सचिव के साथ बैठक में मैंने पहला सवाल यही पूछा कि अगर सरकार कोई ऑपरेशन करने का फैसला करती है, तो क्या वे इसके लिए तैयार हैं. आपको यह जानकर खुशी होगी कि उन्होंने बिना एक सेकंड भी देर किए जवाब दिया कि वे पूरी तरह तैयार हैं. फिर हमने प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क किया, उन्होंने हमें आगे बढ़ने को कहा और पूरी छूट दे दी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत स्टार्टअप और नवाचारों का वैश्विक केंद्र बन रहा है. 2014 में भारत में 500 स्टार्टअप थे और यह अब बढ़कर 1.60 लाख हो गए हैं. 2014 में 18 से आज भारत में यूनिकॉर्न की संख्या बढ़कर 118 हो गई है. भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की शुरुआत की है. अगर आप मोरक्को से भारत लौटकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण के हकदार हैं... संसद में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है.

दुनिया भारत के बढ़ते कद को कर रही महसूस: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि आप अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत के बढ़ते कद को महसूस कर सकते हैं. इससे पहले, जब भारत किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता था, तो उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, जितनी लेनी चाहिए थी. आज, जब भारत किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता है, तो पूरा विश्व उस पर ध्यान देता है और सुनता है. पहले ऐसी स्थिति नहीं थी. सभी भू-राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है.

हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं: रक्षा मंत्री

#WATCH | Rabat, Morocco: At the interaction with the Indian community in Morocco, Defence Minister Rajnath Singh says, "...Our devotion, affection and love for India is natural. Wherever we might be in the world, we should never forget that we are Indians. As we are Indians, we… pic.twitter.com/2Gy5rBQCvN — ANI (@ANI) September 22, 2025

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के प्रति हमारी भक्ति, स्नेह और प्रेम स्वाभाविक है. हम दुनिया में कहीं भी हों, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं. चूंकि हम भारतीय हैं, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारियां दूसरों से अलग हैं अगर हम मोरक्को में आजीविका कमा रहे हैं और अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, तो मोरक्को के साथ कोई विश्वासघात नहीं होना चाहिए - यह भारत का चरित्र है. इस दौरान राजनाथ सिंह ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ पर भी बात की. राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी... जो लोग खुले विचारों वाले और बड़े दिल वाले होते हैं, वे किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते.