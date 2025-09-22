बड़े दिल वाले तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते... अमेरिका के 50% टैरिफ पर राजनाथ सिंह ने क्यों कही ये बात?
Hindi Newsदुनिया

बड़े दिल वाले तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते... अमेरिका के 50% टैरिफ पर राजनाथ सिंह ने क्यों कही ये बात?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में कहा कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय आयातों पर लगाए गए 50% टैरिफ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि भारत का दृष्टिकोण व्यापक है. उन्होंने कहा कि जो लोग व्यापक सोच और बड़े दिल वाले होते हैं, वे किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:37 AM IST
ANI
ANI

Rajnath Singh: मोरक्को की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा भारतीय आयातों पर लगाए गए 50% टैरिफ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि भारत का दृष्टिकोण व्यापक है. उन्होंने वहां भारतीय समुदाय से बातचीत करते हुए कहा कि हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी... जो लोग व्यापक सोच और बड़े दिल वाले होते हैं, वे किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते. बता दें, वह रविवार को 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मोरक्को पहुंचे थे जहां उनका स्वागत कैसाब्लांका के सैन्य कमान के प्रमुख वली और मोरक्को में भारतीय राजदूत संजय राणा ने किया था. भारतीय एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित भारतीय समुदाय के सदस्य भी सिंह का स्वागत करने के लिए शामिल हुए थे.

हमने धर्म नहीं कर्म देखकर मारा: राजनाथ सिंह

इस दौरान, ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम के पीड़ितों से उनका धर्म पूंछ कर हमला किया था लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया. सोमवार को मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने किसी का धर्म नहीं देखा, उनका कर्म देखकर मारा है. उन्होंने आगे कहा कि भारत ने किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया. उन्होंने कहा कि हमने किसी भी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया. केवल भारत ही ऐसा चरित्र रख सकता है. अगर हम चाहते, तो किसी भी सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठान पर हमला कर सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया. हमें भारत के इस चरित्र को बनाए रखना चाहिए.

इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि PoK जल्द ही भारत का हिस्सा होगा और वहां के लोगों ने भी इसकी मांग शुरू कर दी है. मैं पांच साल पहले कश्मीर घाटी में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना को संबोधित कर रहा था. मैंने तब कहा था कि हमें पीओके पर हमला करके कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह तो वैसे भी हमारा है; पीओके खुद कहेगा, 'मैं भी भारत हूं'. वह दिन जरूर आएगा.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

rajnath singh

