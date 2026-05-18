दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज, वियतनाम दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह; हो सकते हैं ये बड़े सौदे

India Vietnam News in Hindi: भारत ने दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम दौरे पर पहुंचे हैं. वहां पर वे ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई अहम हथियार सौदों पर बातचीत कर सकते हैं. अगर ये समझौते हो जाते हैं तो चीन अपने घर में ही घिरकर रह जाएगा.
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India Vietnam Latest News: कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. भारत इस कहावत पर चलते हुए चीन के दुश्मन देशों से दोस्ती मजबूत कर रहा है. अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के प्रतिद्वंद्वी वियतनाम के दौरे पर पहुंचे हुए हैं. राजधानी हनोई में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि एशिया में चल रही चुनौतियों के बावजूद भारत आर्थिक मोर्चे पर मजबूती से खड़ा है. उन्होंने कहा कि देश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के मामले में किसी बड़ी बाधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है.
उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना की. कहा कि पश्चिम एशिया में संकट के बावजूद, भारत में तेल की कीमतों को स्थिर रखा गया है. उन्होंने कहा, 'पिछले 4 वर्षों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक भी पैसा बढ़ोतरी नहीं हुई थी. हाल ही में बहुत मामूली बढ़ोतरी की गई है.'
रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि चुनौती निश्चित रूप से बड़ी है. इसके बावजूद दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है. उन्होंने कहा कि कई देशों में पश्चिम एशिया संकट के बाद ईंधन की कीमतों में 60 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जबकि भारत ने आम जनता पर बोझ डालने से बचने की सतर्क नीति अपनाई है.
राजनाथ सिंह ने FDI पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना हुआ है. ‘मेक इन इंडिया’, PLI स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसी पहलें विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रही हैं. तेल संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी रफ्तार से आगे भाग रही है. उन्होंने भारतीय समुदाय से अपील की कि वे भारत की प्रगति में योगदान दें और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को मजबूत करें.
बताते चलें कि भारत और वियतनाम में ब्रह्मोस मिसाइल के समझौते को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है. दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे से वियतनाम आशंकित है और उसे अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हो रहा है. इससे निपटने के लिए वह अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है. उसके पड़ोसी फिलीपींस और इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ले चुके हैं. ऐसे में अब वियतनाम भी इस ब्रह्मास्त्र को हासिल करने की दौड़ में है. माना जा रहा है राजनाथ सिंह के इस दौरे में ब्रह्मोस के साथ ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका जैसे हथियारों पर भी बात हो सकती है.