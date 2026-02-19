रमजान के महीने में UAE का गिफ्ट, प्राइवेट दफ्तरों में घटेंगे काम के घंटे; सभी धर्म के लोगों पर लागू होगा नियम

UAE Changed Office Timing for Ramazan: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रमजान का पवित्र महीना शुरू के साथ ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है. UAE में संघीय श्रम नियमों के अनुसार, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के घंटों में आधिकारिक रूप से बदलाव किया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यूएई के श्रम कानून के तहत अब निजी क्षेत्र में काम करने वाले मुस्लिम या गैर-मुस्लिम सभी कर्मचारी प्रतिदिन दो घंटे कम काम करेंगे.

यूएई शासन ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया है. संघीय अध्यादेश-कानून संख्या 33, 2021 और इसके कार्यान्वयन नियमों के तहत, निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारी इस उपवास अवधि के दौरान अपने धर्म की परवाह किए बिना, काम के घंटों में इस कमी के हकदार हैं.

UAE में कितने घंटे काम करते हैं कर्मचारी

गौरतलब है कि यूएई में आम तौर पर अधिकांश निजी क्षेत्र के कर्मचारी प्रतिदिन केवल 8 घंटे काम करते हैं और प्रति सप्ताह 48 घंटे काम करते हैं. रमजान के दौरानन सामान्य कार्यदिवस घटकर 6 घंटे और कार्यसप्ताह 36 घंटे का हो जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार की से दफ्तरों में केवल काम के घंटों को नहीं घटाया गया है बल्कि फ्लेक्सिबिलटी भी बढ़ाई गई है. विभागों के अनुमति दी गई है कि कर्मचारी सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच किसी भी समय काम शुरू कर सकते हैं. हालांकि, शर्त केवल इतनी है कि हर दिन अपने दैनिक घंटों को पूरा करना अनिवार्य होगा.

WFH का भी ऑफर

रमजान के लिए सभी निजी कर्मचारियों को हप हफ्ते में अधिकतम दो दिन घर से काम करने की भी अनुमति होगी. यह सुविधा पद और काम की प्रकृति पर निर्भर करेगी, जिन भूमिकाओं में रिमोट वर्क संभव हो, वहां पर यह विकल्प लागू करना होगा. सरकार का मानना है कि इससे काम का दबाव नहीं रहेगा और दफ्तर आने जाने के दौरान होने वाली थकान भी कम होगी.

