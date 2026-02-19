रमजान के महीने में UAE का गिफ्ट, प्राइवेट दफ्तरों में घटेंगे काम के घंटे; सभी धर्म के लोगों पर लागू होगा नियम

Advertisement
संयुक्त अरब अमीरात में रमजान के महीने में निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है. यूएई के श्रम कानून के तहत अब निजी क्षेत्र में काम करने वाले मुस्लिम या गैर-मुस्लिम सभी कर्मचारी प्रतिदिन दो घंटे कम काम करेंगे. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 19, 2026, 05:17 PM IST
UAE Changed Office Timing for Ramazan: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रमजान का पवित्र महीना शुरू के साथ ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है. UAE में संघीय श्रम नियमों के अनुसार, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के घंटों में आधिकारिक रूप से बदलाव किया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यूएई के श्रम कानून के तहत अब निजी क्षेत्र में काम करने वाले मुस्लिम या गैर-मुस्लिम सभी कर्मचारी प्रतिदिन दो घंटे कम काम करेंगे.

यूएई शासन ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया है. संघीय अध्यादेश-कानून संख्या 33, 2021 और इसके कार्यान्वयन नियमों के तहत, निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारी इस उपवास अवधि के दौरान अपने धर्म की परवाह किए बिना, काम के घंटों में इस कमी के हकदार हैं. 

UAE में कितने घंटे काम करते हैं कर्मचारी 

गौरतलब है कि यूएई में आम तौर पर अधिकांश निजी क्षेत्र के कर्मचारी प्रतिदिन केवल 8 घंटे काम करते हैं और प्रति सप्ताह 48 घंटे काम करते हैं. रमजान के दौरानन सामान्य कार्यदिवस घटकर 6 घंटे और कार्यसप्ताह 36 घंटे का हो जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार की से दफ्तरों में केवल काम के घंटों को नहीं घटाया गया है बल्कि फ्लेक्सिबिलटी भी बढ़ाई गई है. विभागों के अनुमति दी गई है कि कर्मचारी सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच किसी भी समय काम शुरू कर सकते हैं. हालांकि, शर्त केवल इतनी है कि हर दिन अपने दैनिक घंटों को पूरा करना अनिवार्य होगा. 

यह भी पढ़ें: US जंग का ऐलान होते ही ईरान, रूस-चीन तीनों ने कसी कमर! बंद कमरे में IAEA प्रमुख से की मीटिंग, न्यूक्लियर डील या आर-पार की होगी लड़ाई?

 

WFH का भी ऑफर 

रमजान के लिए सभी निजी कर्मचारियों को हप हफ्ते में अधिकतम दो दिन घर से काम करने की भी अनुमति होगी. यह सुविधा पद और काम की प्रकृति पर निर्भर करेगी, जिन भूमिकाओं में रिमोट वर्क संभव हो, वहां पर यह विकल्प लागू करना होगा. सरकार का मानना है कि इससे काम का दबाव नहीं रहेगा और दफ्तर आने जाने के दौरान होने वाली थकान भी कम होगी. 

यह भी पढ़ें: ये है दो पत्नियों का इकलौता पति! 8 साल से हैं साथ, शख्स ने बताया- कैसे करता हैं मैनेज?

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

