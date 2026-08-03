/ईरान ने फिर ट्रंप को साबित किया झूठा... कहा- अमेरिका से हम किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अब तक कई बार झूठ बोल चुके हैं. उनका एक और झूठ आज फिर पकड़ा गया, जब ईरान ने उनकी बात का खंडन करते हुए साफ कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन डीसी में किसी भी प्रकार की बैकडोर यानी अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं हो रही है. ट्रंप ने कल ही दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू होने वाली है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने आज ट्रंप की बात को सफेद झूठ साबित कर दिया.
सोमवार को वीकली होने वाली प्रेस ब्रीफिंग में इस्माइल बाघेई ने कहा कि हम किसी प्रतिनिधि का स्वागत करने या बातचीत के लिए किसी को भेजने की तैयारी नहीं कर रहे हैं. अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी तीसरे देश या मध्यस्थ के जरिए भी कोई संपर्क नहीं हो रहा है. ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर भी निशाना साधा. बाघेई ने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त कार्रवाई सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए खतरा है. उनका आरोप है कि क्षेत्र में अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी से अस्थिरता बढ़ी है और खाड़ी के देशों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ओमान के साथ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बातचीत सकारात्मक है. उन्होंने दावा किया कि इस अहम समुद्री मार्ग पर तनाव की असली वजह ईरान और ओमान के बीच कोई विवाद नहीं, बल्कि अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई है.
US President Donald Trump says new talks with Iran will begin on Monday “in the form of a negotiation” after calling off what he said would have been the biggest attack since World War Two. pic.twitter.com/Y3eL0dXdNn
— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 3, 2026
डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही अपने प्लेन Airforce One में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि सोमवार से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू होगी. उन्होंने कहा था कि अगर समझौता हो जाता है तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया था कि बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि बातचीत कहां होगी और इसमें कौन शामिल होगा.
28 फरवरी से शुरू हुई ये लड़ाई अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. ईरान तब से अमेरिका और इजरायल से मोर्चा ले रहा है. अब तक तीनों ही देशों में कई जानें जा चुकी हैं.