/ईरान ने फिर ट्रंप को साबित किया झूठा... कहा- अमेरिका से हम किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहे

सोमवार को वीकली होने वाली प्रेस ब्रीफिंग में इस्माइल बाघेई ने कहा कि हम किसी प्रतिनिधि का स्वागत करने या बातचीत के लिए किसी को भेजने की तैयारी नहीं कर रहे हैं. अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी तीसरे देश या मध्यस्थ के जरिए भी कोई संपर्क नहीं हो रहा है. ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर भी निशाना साधा. बाघेई ने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त कार्रवाई सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए खतरा है. उनका आरोप है कि क्षेत्र में अमेरिकी सेना की बढ़ती मौजूदगी से अस्थिरता बढ़ी है और खाड़ी के देशों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है.