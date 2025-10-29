Advertisement
trendingNow12980095
Hindi Newscrime

Crime News: छोटी नाव से आया, नाबालिग से रेप, फिर अफसरों की चूक से जेल से रिहा... और अब देश निकाला!

Crime News in Hindi: एक घुसपैठिया छोटी नाव से समुद्र के जरिए देश में घुसता है. उसे बेसहारा मानकर मदद की जाती है लेकिन उसके इरादे कुछ और थे. कुछ ही दिनों बाद वह एक स्थानीय नाबालिग लड़की का यौन शोषण कर देता है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Crime News: छोटी नाव से आया, नाबालिग से रेप, फिर अफसरों की चूक से जेल से रिहा... और अब देश निकाला!

UK Illegal Migration News: ब्रिटेन में जिस अपराधी ने सरकार की नींद उड़ा दी थी, वह अब इथियोपिया पहुंच चुका है. हदुश गर्बरसलासी केबाटू नाम के जिस अपराधी को गलती से जेल से रिहा कर दिया गया था, उसे आखिरकार बुधवार सुबह ब्रिटेन से निर्वासित कर दिया गया. देश से निकालने के बाद उसे अफ्रीकी देश इथियोपिया भेजा गया है. बुधवार सुबह की फ्लाइट में बैठा हदुश केबाटू इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंच गया.

उसके निर्वासन पर राहत की सांस लेते हुए ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने कहा, 'मैंने हर संभव कदम उठाया ताकि यह घृणित अपराधी ब्रिटिश धरती से बाहर हो. अब वह चला गया है और हमारी सड़कों पर थोड़ी राहत लौटी है.' सूत्रों के मुताबिक, ब्रिटिश सरकार का यह बयान महज एक घोषणा नहीं, बल्कि एक संकट का समापन था.

शरण के नाम पर पहुंचा ब्रिटेन और किशोरी से रेप

Add Zee News as a Preferred Source

रेप के आरोपी को गलती से जेल छोड़ दिए जाने की यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है. एक अपराधी, जेल से छोड़ने की गलती और फिर एक देशभर में फैली अफरातफरी. असल में पिछले शुक्रवार को प्रशासन की भूल की वजह से ब्रिटेन की एक जेल से हदुश केबाटू को रिहा कर दिया गया. केबाटू एक 14 वर्षीय किशोरी के यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद से वह जेल में बंद था.

रिहाई के कुछ ही घंटों में यह बात मीडिया तक पहुंची और फिर पूरे देश में हंगामा मच गया. सरकार पर सवालों की बौछार होने लगी. लोगों ने पूछा कि कैसे एक यौन अपराधी को यूं ही छोड़ दिया गया? किसी ने यह कहकर सरकार पर अपनी भड़ास निकाली कि क्या ब्रिटेन की जेलें अब ओपन बॉर्डर बन चुकी हैं, जहां पर कोई भी मनमर्जी से कहीं भी घूम सकता है. 

रिहाई के बाद 2 दिनों तक ढूंढती रही पुलिस

जेल से बाहर निकलते ही केबाटू ने लंदन की भीड़ में गायब होने की कोशिश की और पुलिस दो दिन तक उसे खोजती रही. हर सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ, बस स्टॉप से लेकर पार्क तक की तलाशी ली गई. फिर, रविवार की सुबह, पुलिस ने उसे लंदन के एक पार्क से गिरफ्तार कर लिया. वह एक बेंच पर बैठा था और उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था. जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तो लंदन की सड़कों पर लोगों ने राहत की सांस ली और कहा कि कम से कम अब वह वापस सलाखों के पीछे है.

कौन है हदुश केबाटू?

केबाटू कुछ महीने पहले इथियोपिया से निकलकर फ्रांस पहुंचा था. इसके बाद वह एक छोटी नाव में सवार होकर इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन आया. उसे उम्मीद थी कि यहां उसे शरण और नया जीवन मिलेगा. लेकिन ब्रिटेन पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद उसने एक महिला और एक 14 वर्षीय लड़की के साथ हमले और यौन उत्पीड़न की कोशिश की. पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया और अदालत ने दोषी करार देकर जेल भेज दिया.

चूंकि ब्रिटेन में प्रवेश के बाद वह शुरुआत में शरणार्थियों के लिए बनाए गए बेल होटल में ठहरा था. जिसके बाद लोग अवैध रूप से देश में घुसे लोगों के खिलाफ भड़क गए. मामला इतना बढ़ा कि एंटी-इमिग्रेशन प्रदर्शन तक शुरू हो गए.लोग सड़कों पर उतरे और 'शरणार्थियों को वापस भेजो' जैसे नारे लगाए. कई जगह हिंसा तक भड़क गई.

सरकार को झेलना पड़ा जनता का गुस्सा

जेल से गलती से रिहाई के बाद ब्रिटिश सरकार की किरकिरी को विपक्ष ने हाथोंहाथ लपक लिया और इसे प्रशासन की ऐतिहासिक भूल बताया. कुछ अख़बारों ने तो इसे ब्रिटेन की सबसे बड़ी जेल गलती कहा. गृह सचिव शबाना महमूद ने उस वक्त कहा था, 'यह चूक अस्वीकार्य है. मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगी कि यह अपराधी दोबारा ब्रिटेन की जमीन पर कदम न रखे.' उन्होंने सच में वैसा ही किया. सिर्फ चार दिनों में, सारे कानूनी दस्तावेज़ पूरे कर बुधवार सुबह केबाटू को इथियोपिया भेज दिया गया.

यूके में तेज हुई अवैध प्रवास पर बहस

यह मामला अब सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं रहा. इसने ब्रिटेन में 'अवैध प्रवास' पर चल रही बहस को फिर से जिंदा कर दिया. सरकार के मुताबिक, इस साल अब तक 36,900 से ज़्यादा लोग छोटी नावों के ज़रिए फ्रांस से ब्रिटेन पहुंच चुके हैं, जो पिछले साल से भी ज्यादा है. हर नाव के साथ राजनीतिक बहस गहराती जा रही है कि क्या ये प्रवासी सुरक्षा के लिए खतरा हैं, या सिर्फ बेघर इंसान? लेकिन केबाटू के केस ने इस बहस को नया मोड़ दे दिया है. अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रिटेन अपने ही कानूनों पर नियंत्रण खो रहा है?

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Crime news in Hindiuk crime news

Trending news

120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?