Crime News: छोटी नाव से आया, नाबालिग से रेप, फिर अफसरों की चूक से जेल से रिहा... और अब देश निकाला!

UK Illegal Migration News: ब्रिटेन में जिस अपराधी ने सरकार की नींद उड़ा दी थी, वह अब इथियोपिया पहुंच चुका है. हदुश गर्बरसलासी केबाटू नाम के जिस अपराधी को गलती से जेल से रिहा कर दिया गया था, उसे आखिरकार बुधवार सुबह ब्रिटेन से निर्वासित कर दिया गया. देश से निकालने के बाद उसे अफ्रीकी देश इथियोपिया भेजा गया है. बुधवार सुबह की फ्लाइट में बैठा हदुश केबाटू इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंच गया.

उसके निर्वासन पर राहत की सांस लेते हुए ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने कहा, 'मैंने हर संभव कदम उठाया ताकि यह घृणित अपराधी ब्रिटिश धरती से बाहर हो. अब वह चला गया है और हमारी सड़कों पर थोड़ी राहत लौटी है.' सूत्रों के मुताबिक, ब्रिटिश सरकार का यह बयान महज एक घोषणा नहीं, बल्कि एक संकट का समापन था.

शरण के नाम पर पहुंचा ब्रिटेन और किशोरी से रेप

Add Zee News as a Preferred Source

रेप के आरोपी को गलती से जेल छोड़ दिए जाने की यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है. एक अपराधी, जेल से छोड़ने की गलती और फिर एक देशभर में फैली अफरातफरी. असल में पिछले शुक्रवार को प्रशासन की भूल की वजह से ब्रिटेन की एक जेल से हदुश केबाटू को रिहा कर दिया गया. केबाटू एक 14 वर्षीय किशोरी के यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद से वह जेल में बंद था.

रिहाई के कुछ ही घंटों में यह बात मीडिया तक पहुंची और फिर पूरे देश में हंगामा मच गया. सरकार पर सवालों की बौछार होने लगी. लोगों ने पूछा कि कैसे एक यौन अपराधी को यूं ही छोड़ दिया गया? किसी ने यह कहकर सरकार पर अपनी भड़ास निकाली कि क्या ब्रिटेन की जेलें अब ओपन बॉर्डर बन चुकी हैं, जहां पर कोई भी मनमर्जी से कहीं भी घूम सकता है.

रिहाई के बाद 2 दिनों तक ढूंढती रही पुलिस

जेल से बाहर निकलते ही केबाटू ने लंदन की भीड़ में गायब होने की कोशिश की और पुलिस दो दिन तक उसे खोजती रही. हर सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ, बस स्टॉप से लेकर पार्क तक की तलाशी ली गई. फिर, रविवार की सुबह, पुलिस ने उसे लंदन के एक पार्क से गिरफ्तार कर लिया. वह एक बेंच पर बैठा था और उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था. जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तो लंदन की सड़कों पर लोगों ने राहत की सांस ली और कहा कि कम से कम अब वह वापस सलाखों के पीछे है.

कौन है हदुश केबाटू?

केबाटू कुछ महीने पहले इथियोपिया से निकलकर फ्रांस पहुंचा था. इसके बाद वह एक छोटी नाव में सवार होकर इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन आया. उसे उम्मीद थी कि यहां उसे शरण और नया जीवन मिलेगा. लेकिन ब्रिटेन पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद उसने एक महिला और एक 14 वर्षीय लड़की के साथ हमले और यौन उत्पीड़न की कोशिश की. पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया और अदालत ने दोषी करार देकर जेल भेज दिया.

चूंकि ब्रिटेन में प्रवेश के बाद वह शुरुआत में शरणार्थियों के लिए बनाए गए बेल होटल में ठहरा था. जिसके बाद लोग अवैध रूप से देश में घुसे लोगों के खिलाफ भड़क गए. मामला इतना बढ़ा कि एंटी-इमिग्रेशन प्रदर्शन तक शुरू हो गए.लोग सड़कों पर उतरे और 'शरणार्थियों को वापस भेजो' जैसे नारे लगाए. कई जगह हिंसा तक भड़क गई.

सरकार को झेलना पड़ा जनता का गुस्सा

जेल से गलती से रिहाई के बाद ब्रिटिश सरकार की किरकिरी को विपक्ष ने हाथोंहाथ लपक लिया और इसे प्रशासन की ऐतिहासिक भूल बताया. कुछ अख़बारों ने तो इसे ब्रिटेन की सबसे बड़ी जेल गलती कहा. गृह सचिव शबाना महमूद ने उस वक्त कहा था, 'यह चूक अस्वीकार्य है. मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगी कि यह अपराधी दोबारा ब्रिटेन की जमीन पर कदम न रखे.' उन्होंने सच में वैसा ही किया. सिर्फ चार दिनों में, सारे कानूनी दस्तावेज़ पूरे कर बुधवार सुबह केबाटू को इथियोपिया भेज दिया गया.

यूके में तेज हुई अवैध प्रवास पर बहस

यह मामला अब सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं रहा. इसने ब्रिटेन में 'अवैध प्रवास' पर चल रही बहस को फिर से जिंदा कर दिया. सरकार के मुताबिक, इस साल अब तक 36,900 से ज़्यादा लोग छोटी नावों के ज़रिए फ्रांस से ब्रिटेन पहुंच चुके हैं, जो पिछले साल से भी ज्यादा है. हर नाव के साथ राजनीतिक बहस गहराती जा रही है कि क्या ये प्रवासी सुरक्षा के लिए खतरा हैं, या सिर्फ बेघर इंसान? लेकिन केबाटू के केस ने इस बहस को नया मोड़ दे दिया है. अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रिटेन अपने ही कानूनों पर नियंत्रण खो रहा है?