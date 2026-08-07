/पहले दादा-दादी को मारा, फिर स्कूल में बरसाईं गोलियां; थाईलैंड में 9वीं के छात्र की फायरिंग में 7 की मौत

थाईलैंड के एक स्कूल में शुक्रवार (07 अगस्त) को एक छात्र ने अपने साथियों पर गोलीबारी कर दी. इस घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं. जानकारी के अनुसार, घटना के बाद हमलावर ने खुदकुशी कर ली. मृतकों में हमलावर भी शामिल हैं. जांच के दौरान पाया गया कि छात्र कक्षा नौवीं में पढ़ता था और स्कूल में फायरिंग करने से पहले उसने अपने घर पर दादा-दादी को मौत के घाट उतार दिया था.
दरअसल, ये घटना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के नोंथाबुरी प्रांत के बांग क्रुआई जिले की है. घटना के बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई. अफरातफरी के बीच स्कूल से छात्र बाहर निकलते नजर आए. वहीं, सामने आई एक तस्वीर में एक व्यक्ति एंबुलेंस के बाहर स्ट्रेचर पर लेटा नजर आया. बता दें कि घायलों में 3 टीचर और 3 छात्र शामिल हैं.
इस घटना को लेकर नोंथाबुरी प्रांतीय पुलिस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल डेचरापी कोंगड़ी ने हताहतों के बारे में सूचना दी. अधिकारी ने इस बात की पुष्टि है कि गोलियां चलाने के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली, जिसमें उसकी मौत हो गई. इस घटना में जो लोग घायल हैं, उनमें एक टीचर के साथ कई छात्र शामिल हैं.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के दौरान क्लास में अफरातफरी मच गई. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि छात्र ने करीब 24 राउंड फायरिंग की. गोलीबारी से जान बचाने के लिए छात्र क्लास में डेस्क के नीच छिप गए. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.
घटना को लेकर नोनथाबुरी प्रांत के पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस छात्र ने हमला किया वह कक्षा 9वीं में पढ़ता था. बता दें कि थाईलैंड में नौवीं में पढ़ने वाले छात्रों की आमतौर पर औसत उम्र करीब 14 साल होती है.
स्थानीय प्रशासन के अनुसार, साल 2025 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान देबसिरिन नोनथाबुरी स्कूल में करीब 3100 छात्र और 147 शिक्षक थे. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक गोलीबारी के पीछे के मकसद या हमले से पहले की परिस्थियों के बारे में जानकारी नहीं दी है.
रिपोर्ट्स बताती है कि इस क्षेत्र में बंदूक मालिकों की संख्या काफी ज्यादा है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि थाईलैंड में करीब 10 मिलियन आग्नेयास्त्र प्रचलन में होने का अनुमान है.
पिछले कुछ समय में बंदूकों को लेकर कानून सख्त करने की बात तो कही गई, लेकिन ऐसी घटनाओं में कमी देखने को नहीं मिल रही है. साल 2026 के फरवरी के महीने में दक्षिणी थाईलैंड के एक स्कूल में गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी. एक 17 साल के लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया था और बंदूक का डर दिखाकर कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया था.