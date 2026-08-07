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पहले दादा-दादी को मारा, फिर स्कूल में बरसाईं गोलियां; थाईलैंड में 9वीं के छात्र की फायरिंग में 7 की मौत

थाईलैंड में एक स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है. यहां पर एक छात्र ने ही स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और 17 लोगों के घायल होने की सूचना है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 07, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:22 PM IST
पहले दादा-दादी को मारा, फिर स्कूल में बरसाईं गोलियां; थाईलैंड में 9वीं के छात्र की फायरिंग में 7 की मौत

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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