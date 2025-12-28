मार्च में चुनाव... क्या रैपर बालेंद्र शाह ही बनेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी पार्टी ने नाम पर लगाई मुहर

Advertisement
Hindi Newsदुनियामार्च में चुनाव... क्या रैपर बालेंद्र शाह ही बनेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी पार्टी ने नाम पर लगाई मुहर

Balendra Shah: नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह ने समझौता किया है जिसके तहत शाह अगले साल मार्च में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों में पार्टी के संसदीय नेता और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. आरएसपी अध्यक्ष रबी लामिछाने केंद्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे. समझौते में पार्टी के साझा राजनीतिक दृष्टिकोण, नेतृत्व ढांचा और लोकतांत्रिक, बहुलवादी और न्यायपूर्ण शासन को मजबूत करने की बात कही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:25 AM IST
Nepal Elections: नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) और काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेंद्र शाह ने रविवार सुबह एक ऐतिहासिक समझौता किया है. इसके तहत शाह अगले साल मार्च में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों में पार्टी के संसदीय नेता और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाएंगे. इस समझौते को आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावों से पहले दोनों पक्षों के बीच व्यापक एकता का प्रतीक माना जा रहा है.

नेपाल में बढ़ रहा आरएसपी का कद 

जानकारी के अनुसार, समझौते की रूपरेखा के अनुसार, आरएसपी अध्यक्ष रबी लामिछाने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे जबकि चुनाव के बाद शाह को पार्टी के संसदीय नेता और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. लामिछाने और शाह ने हफ्तों तक औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों के बाद समझौते को अंतिम रूप दिया है. रविवार तड़के सार्वजनिक किए गए दस्तावेज में पार्टी के साझा राजनीतिक दृष्टिकोण, नेतृत्व ढांचा और भविष्य की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई. इसमें दोनों पक्षों ने लोकतांत्रिक, बहुलवादी और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण आर्थिक ढांचे के तहत सुशासन को मजबूत करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई.

समझौते में भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ उठाई गई सार्वजनिक आवाजों को संस्थागत रूप देने का संकल्प भी शामिल है. दस्तावेज में युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों, विशेषकर 8 और 9 सितंबर को हुए जनरेशन जेड विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख किया गया है जिन्हें व्यापक जन असंतोष का संकेत माना गया. पार्टी ने इन मांगों को ठोस राजनीतिक कार्रवाई में बदलने का वादा किया.

इसके अलावा, पार्टी संगठनात्मक ढांचे का विस्तार करेगी. सक्षम, समावेशी और विश्वसनीय युवा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ अनुभवी पेशेवरों और विशेषज्ञों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी. समझौते में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मूल सिद्धांत, नेतृत्व संरचना और चुनाव चिन्ह (घंटी) को अपरिवर्तित रखने पर जोर दिया गया. बता दें, आरएसपी ने अपनी स्थापना के पहले ही भंग हुई प्रतिनिधि सभा में 21 सीटें जीतकर चौथी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई थी. समझौता पार्टी के लिए आगामी चुनावों में मजबूती और रणनीतिक एकता का मार्ग प्रशस्त करता है.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

