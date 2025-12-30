Advertisement
trendingNow13058063
Hindi Newsदुनियावो चमत्कारी बाबा जिसने महारानी के दिल पर किया कब्जा, खुद की मौत की भी कर चुका था भविष्यवाणी

वो चमत्कारी बाबा जिसने महारानी के 'दिल' पर किया कब्जा, खुद की मौत की भी कर चुका था भविष्यवाणी

इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां दफन हैं, जिन्हें हम अब पढ़ते हैं तो हैरानी बहुत हैरानी होती है. आज हम आपको रूस के शाही परिवार से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी का बारे में बताने जा रहे हैं. 

Edited By:  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो चमत्कारी बाबा जिसने महारानी के 'दिल' पर किया कब्जा, खुद की मौत की भी कर चुका था भविष्यवाणी

'रासपुतिन' एक ऐसा नाम जो 100 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद बावजूद चर्चा के केंद्र में रहता है. रूस का एक ऐसा बाबा जो तंत्र-मंत्र में माहिर था, इतना कि रूस का शाही परिवार भी उसका मुरीद था. वह भविष्यवक्ता था, इतिहासकारों के मुताबिक रासपुतिन शराबखोरी और बंधन न माननेवाला जीवन जीने के लिए बदनाम था. इसी शख्स की 30 दिसंबर 1916 को हत्या हो गई थी. उसने अपनी मौत की भी भविष्यवाणी कर दी थी.

कौन था रासपुतिन?

रूस की राजधानी पेट्रोग्राड (वर्तमान सेंट पीटर्सबर्ग) में ग्रिगोरी येफिमोविच रासपुतिन की हत्या कर दी गई थी. रासपुतिन एक रहस्यमयी साधु, आध्यात्मिक व्यक्ति और स्वयंभू संत के तौर पर पहचना जाता था. जिसने रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय और खास तौर पर महारानी एलेक्जेंड्रा फ्योदोरवोना पर असाधारण प्रभाव बना लिया था. इतिहासकारों के मुताबिक रासपुतिन की हत्या को 1917 की रूसी क्रांति से ठीक पहले घटने वाली सबसे निर्णायक और प्रतीकात्मक घटनाओं में गिना जाता है.

शाही परिवार की साख पर लगे धब्बे

इतिहासकार ऑरलैंडो फाइजेस अपनी मशहूर किताब 'अ पीपल्स ट्रेजेडी: द रशियन रेवोल्यूशन 1891–1924' में जिक्र करते हैं कि रासपुतिन की मौजूदगी ने राजशाही की साख को कमजोर करने का काम किया. जार के बेटे अलेक्सी हीमोफीलिया नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और माना जाता था कि रासपुतिन की प्रार्थनाओं और इलाज से उनकी हालत में सुधार होता था. इसी वजह से महारानी एलेक्जेंड्रा रासपुतिन को ईश्वर का भेजा हुआ दूत मानने लगीं.

Add Zee News as a Preferred Source

रासपुतिन का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव

रासपुतिन का बढ़ता राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव रूसी अभिजात वर्ग, सेना और चर्च के एक बड़े हिस्से को अस्वीकार्य लगने लगा. अमेरिकी इतिहासकार डगलस स्मिथ अपनी किताब 'रासपुतिन: फेथ, पावर एंड द ट्विलाइट ऑफ द रोमनोवस' में लिखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की हार, आर्थिक संकट और जनता की नाराजगी के बीच रासपुतिन को सत्ता के पतन का प्रतीक माना जाने लगा था. आम लोगों में यह धारणा फैल चुकी थी कि वह शासन को भीतर से खोखला कर रहा है.

30 को हुई रासपुतिन की हत्या

30 दिसंबर 1916 की रात राजकुमार फेलिक्स युसुपोव, ग्रैंड ड्यूक दिमित्री पावलोविच और कुछ अन्य कुलीनों ने मिलकर रासपुतिन की हत्या की साजिश रची. कई ऐतिहासिक स्रोतों में जिक्र मिलता है कि पहले उसे जहर दिया गया, फिर गोली मारी गई और आखिर में उसका शव नेवा नदी में फेंक दिया गया. हालांकि हत्या के तरीके को लेकर आज भी मतभेद हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि यह काम राजशाही को बचाने के नाम पर किया गया था.

कत्ल के बाद शाही परिवार की उल्टी गिनती

इतिहासकारों का मानना है कि रासपुतिन की हत्या से राजशाही को कोई फायदा नहीं हुआ. उल्टा, इससे यह साफ हो गया कि सत्ता के अंदर ही गहरी साजिशें और अस्थिरता पैदा हो गई थीं. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ रशिया जैसे अकादमिक ग्रंथों में रासपुतिन की हत्या को उस पतनशील व्यवस्था का संकेत बताया गया है, जो कुछ ही महीनों बाद फरवरी 1917 की क्रांति में ढह गई.

मिट गई पूरा राजशाही

इस तरह 30 दिसंबर 1916 को हुई ग्रिगोरी रासपुतिन की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि यह रूसी साम्राज्य के अंत की पूर्वसूचना बन गई. जिसकी भविष्यवाणी भी उसने पहले ही कर दी थी. निकोलस द्वितीय को लिखे एक खत में कहा था कि अगर उसकी हत्या रईस परिवार से जुड़े लोगों ने की तो यह रूस की राजशाही के अंत की शुरुआत होगी. हुआ भी वैसा ही, 1917 में रूसी क्रांति हुई, जिसने न सिर्फ निकोलस द्वितीय के शासन को खत्म किया, बल्कि पूरी राजशाही को ही मिटा दिया.

रासपुतिन नाम का गीत

इतिहास में यह घटना आज भी सत्ता, अंधविश्वास और राजनीतिक पतन के खतरनाक मेल की चेतावनी के तौर पर याद की जाती है. रासपुतिन की मौत के बाद भी उसकी कहानी समाप्त नहीं हुई. 1978 में जर्मन-कैरेबियन पॉप ग्रुप बोनी एम ने 'रासपुतिन' नामक गीत जारी किया, जिसने दुनिया भर में धूम मचा दी. इस गीत में रासपुतिन को 'रशियन ग्रेटेस्ट लव मशीन' कहा गया और उसकी रहस्यमयी छवि को नृत्य और संगीत के जरिए पेश किया गया. इतिहास के एक विवादित चरित्र का डिस्को म्यूजिक में बदल जाना यह दिखाता है कि रासपुतिन की कहानी कितनी गहरी और वैश्विक प्रभाव वाली है.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Rasputin

Trending news

नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला
BMC Election
BMC Election: महायुति में फाइनल हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला