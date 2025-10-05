Advertisement
Air Travel News: क्या है RAT? जिसने बचा ली प्लेन में सफर कर रहे लोगों की जान? कब होता है एक्टिव

What is RAT in Plane: जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर उड़ रहे एयर इंडिया के प्लेन के यात्रियों की सांसें तब अधर में अटक गई, जब उन्हें प्लेन में एक बड़ी गड़बड़ी का अहसास हुआ. हालांकि उसी दौरान प्लेन में मौजूद इमरजेंसी सिस्टम RAT एक्टिव हो गया, जिसने सभी लोगों की जान बचा ली.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 05, 2025, 03:36 PM IST
Air Travel News: क्या है RAT? जिसने बचा ली प्लेन में सफर कर रहे लोगों की जान? कब होता है एक्टिव

What is Work of RAT in Plane: एयर इंडिया की अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट (AI117) में अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई. यह गड़बड़ी तब हुई जब विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था. अचानक विमान का रैम एयर टरबाइन (RAT) खुल गया. हालांकि फ्लाइट में इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह सामान्य पाए गए. पायलट्स ने समझदारी दिखाते हुए विमान को बर्मिंघम एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार दिया.

बर्मिंघम से दिल्ली जाने वाली वापसी फ्लाइट रद्द 

कंपनी ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं लगी है. हालांकि, बोर्ड पर कितने लोग थे, यह जानकारी एयर इंडिया ने साझा नहीं की. इस घटना के बाद एयर इंडिया ने बर्मिंघम से दिल्ली जाने वाली वापसी फ्लाइट रद्द कर दी. विमान को जांच के लिए ग्राउंडेड (जमीन पर रोक) कर दिया गया है. इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि जिन यात्रियों की वापसी फ्लाइट रद्द हुई है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.

RAT क्या होता है?

RAT यानी Ram Air Turbine एक छोटा-सा पंखा जैसा उपकरण होता है. यह हवा के दबाव से घूमकर इमरजेंसी पावर पैदा करता है. इसे केवल तब उपयोग किया जाता है जब विमान के दोनों इंजन बंद हो जाएं या सारी इलेक्ट्रॉनिक या  हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाएं. अगर RAT बिना वजह अपने आप खुल जाए, तो यह तकनीकी खराबी का संकेत है.

RAT की तैनाती हमेशा बुरी नहीं होती

यहां यह भी समझना जरूरी है कि RAT की तैनाती का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है. असल में यह एक विमानन सुरक्षा प्रणाली है, जो आपातकालीन स्थिति में काम आती है. कई घटनाओं में RAT ने विमान को कम क्षमता के साथ वाला बैकअप बिजली स्रोत मुहैया कराया, जिससे पायलट विमान को नियंत्रित कर सके. 

एक बार खुलने के बाद बंद नहीं हो सकता सिस्टम

हालांकि यदि समस्या बड़ी और जटिल हो (जैसे इंजन पूरी तरह बंद हो जाना, हाइड्रोलिक प्रणाली पूरी तरह फेल हो जाना या अन्य तकनीकी खामियां तो RAT ही काफ़ी नहीं हो सकती. यह भी जानना जरूरी है कि किसी भी घटना में, RAT स्वतः या मैन्युअली खुल सकता है, लेकिन एक बार खुल जाने के बाद उसे हवा में बंद नहीं किया जा सकता.

क्यों गंभीर है मामला?

यह घटना इसलिए गंभीर मानी जा रही है क्योंकि RAT का अपने आप खुल जाना सामान्य नहीं है. यह तभी होना चाहिए, जब बड़ी तकनीकी खराबी हो. बता दें कि एयर इंडिया के एक प्लेन के साथ इस साल जून में अहमदाबाद में बड़ा हादसा हो चुका है. इसी साल 12 जून को एयर इंडिया का एक बोइंग 787-8 विमान अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था और टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

उस हादसे में विमान एक मेडिकल हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गया था. इसमें 260 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 241 यात्री और बाकी ज़मीनी लोग शामिल थे. भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) इस हादसे की जांच कर रही है. प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, टेकऑफ के दौरान फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक बंद हो गए थे. यह हादसा पिछले 30 साल में भारत का सबसे भयानक विमान हादसों में से एक है.

कहीं बोइंग 787 विमानों में तकनीकी खामी तो नहीं?

अब अमृतसर-बर्मिंघम फ्लाइट में RAT का अचानक खुल जाना फिर से सवाल खड़े करता है कि कहीं बोइंग 787 विमानों में तकनीकी खामी तो नहीं है. फिलहाल राहत की बात यह है कि पायलट्स की समझदारी और अनुभव से सैकड़ों जानें बच गईं और विमान सुरक्षित उतार लिया गया.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

AIR INDIAair travel newsRam Air Turbine

