Advertisement
trendingNow13184644
Hindi Newsदुनियाखाने के नाम पर बच्चों को दे रहे जहर? बेबी फूड में मिली चूहे मारने वाली दवा; इस कंपनी पर उठे सवाल

खाने के नाम पर बच्चों को दे रहे जहर? बेबी फूड में मिली चूहे मारने वाली दवा; इस कंपनी पर उठे सवाल

Rat Poison In Food Jars: ऑस्ट्रिया में बेबी फूड प्रोडक्ट के एक जार में चूहे मारने वाली दवा पाई गई. इस घटना के बाद से कंपनी विवादों में खड़ी हो गई है. बताया जा रहा है कि फूड प्रोडक्ट के एक जार में लैब टेस्ट किया गया, जिसके बाद इसमें रैट पॉइजन का सैंपल मिला. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 19, 2026, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खाने के नाम पर बच्चों को दे रहे जहर? बेबी फूड में मिली चूहे मारने वाली दवा; इस कंपनी पर उठे सवाल

Rat Poison In Baby Food Products: ऑस्ट्रिया में HiPP नाम की एक बेबी फूड कंपनी विवादों में है. बताया जा रहा है कि कंपनी के एक फूड जार के अंदर चूहे मारने वाली दवा पाई गई है. घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए देशभर के 1,000 से ज्यादा SPAR सुपरमार्केट से इस प्रोडक्ट को वापस मंगवा लिया गया है. 

बेबी फूड में चूहे मारने वाली दवा 

बर्गनलैंड पुलिस ने एक बयान में कहा कि कस्मटर ने गाजर और आलू नाम के एक बेबी फूड प्रोडक्ट के 190 ग्राम वाले जार में से एक सैंपल में चूहे मारने वाली दवाई की मौजूदगा का दावा किया. इसको लेकर कंपनी का कहना है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रोडक्ट में कोई खतरनाक पदार्थ मिलाया गया हो और उसके HiPP वेजिटेबल कैरेट विद पोटैटो जार के साथ छेड़छाड़ की गई हो. कंपनी ने भी माना कि जार के अंदर रखी सामग्री का सेवन जानलेवा हो सकता है.  

ये भी पढ़ें- जंगल में 'गैंग' बनाकर एक-दूसरे को मार रहे चिंपैंजी; 12 साल में अब तक 200 का 'मर्डर', आखिर क्यों कर रहे ऐसा?

Add Zee News as a Preferred Source

जार का हुआ लैब टेस्ट 

पुलिस के बयान में कहा गया है कि प्रभावित जारों के निचले हिस्से पर एक रेड सर्कल वाला स्टिकर लगा हुआ था और उनके ढक्कन पहले से ही खुले हुए थे या क्षतिग्रस्त थे या उनमें सेफ्टी सील गायब थी, या उनमें से असामान्य गंध आ रही थी. पुलिस के मुताबिक चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में भी पुलिस ने इसी तरह के जारों का लैब टेस्ट किया, जिसमें जार में विषैले पदार्थ की मौजूदगी पाई गई. पुलिस ने यह भी कहा कि जर्मनी में हुई जांच के बाद ऑस्ट्रिया के अधिकारियों को भी इस खतरे के बारे में चेतावनी दी गई थी.   

ये भी पढ़ें- लेबनान में UN शांति सेना पर हमला, एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत, मैक्रों भड़के तो हिजबुल्लाह ने झाड़ लिया पल्ला

लोगों को मिलेगा रिफंड 

मामले को लेकर HiPP ने कहा,' हमारी मौजूदा जानकारी के मुताबिक, इस गंभीर स्थिति में एक बाहरी आपराधिक हस्तक्षेप शामिल है जो SPAR ऑस्ट्रिया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रभावित करता है. SPAR और HiPP ने कस्टमर्स से आग्राह किया है कि वे SPAR ऑस्ट्रिया से खरीदे गए जारों की सामग्री का सेवन न करें. इसके साथ ही इन प्रोडक्ट्स को वापस लौटाने पर पूरा रिफंड भी मिलेगा. पुलिस ने भी लोगों को सलाह दी है कि अगर वे इसके संपर्क में आते हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

Rat poison found in austria baby food jar in austria

Trending news

पक्ष-विपक्ष की बहस से इतर, आखिर अभी क्यों लाया गया महिला कोटा बिल? FAQs में खुलासा
Women's Quota Bill
पक्ष-विपक्ष की बहस से इतर, आखिर अभी क्यों लाया गया महिला कोटा बिल? FAQs में खुलासा
मां की सांसों के लिए जंग: ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी बेटे की सबसे बड़ी ताकत
cancer Treatment
मां की सांसों के लिए जंग: ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी बेटे की सबसे बड़ी ताकत
तमिलनाडु में चुनाव से पहले 72 घंटे में बड़ा खेल, चंद्रबाबू नायडू करेंगे तूफानी दौरा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में चुनाव से पहले 72 घंटे में बड़ा खेल, चंद्रबाबू नायडू करेंगे तूफानी दौरा
'उसके पि... की चमड़ी छील डुगडुगी बनाऊंगा', ऐसा बोलने वाले दूसरे हुमायूं कबीर कौन हैं
West Bengal Assembly Election 2026
'उसके पि... की चमड़ी छील डुगडुगी बनाऊंगा', ऐसा बोलने वाले दूसरे हुमायूं कबीर कौन हैं
सामूहिक विवाह करने वाले रडार पर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी की एडवाइजरी
child marriage
सामूहिक विवाह करने वाले रडार पर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी की एडवाइजरी
स्पेस स्टेशन पर गमोसा लपेटे विदेशी का असमिया डांस, वीडियो देख लोग बोले 'दामाद जी'
Space news
स्पेस स्टेशन पर गमोसा लपेटे विदेशी का असमिया डांस, वीडियो देख लोग बोले 'दामाद जी'
बंगाल की बहनों के साथ धोखा! घुसपैठियों के प्यार में अपना ही संविधान भूल गई TMC?
Narendra Modi
बंगाल की बहनों के साथ धोखा! घुसपैठियों के प्यार में अपना ही संविधान भूल गई TMC?
Kolkata: DCP और जॉय कामदार पर ED का एक्शन, छापेमारी के बाद डिटेन किया
kolkata
Kolkata: DCP और जॉय कामदार पर ED का एक्शन, छापेमारी के बाद डिटेन किया
क्या पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग मुस्लिम के जय श्रीराम बोलने का वीडियो असली है? सुनिए
West Bengal Assembly Election 2026
क्या पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग मुस्लिम के जय श्रीराम बोलने का वीडियो असली है? सुनिए
उस शर्त ने अटका दिया? महिला आरक्षण पर सभी सहमत, तो इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया
33% women reservation
उस शर्त ने अटका दिया? महिला आरक्षण पर सभी सहमत, तो इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया