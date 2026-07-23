/ताइवान की आजादी की हुंकार से बौखलाया चीन, समंदर में शुरू की लाइव-फायर ड्रिल; जहाजों के आने-जाने पर लगाई रोक

Chinese Naval Military Drill News Against Taiwan: चीन को जब भी ताइवान की ओर से आजादी की आवाजें सुनाई देती हैं तो उसे धमकाने के लिए वह बंदरघुड़की पर उतर आता है. उसने एक बार फिर यही पैंतरा आजमाते हुए ताइवान स्ट्रेट में 2 दिवसीय लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दिया है. चीन इस बात से खफा है कि ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग-ते (William Lai Ching-te) ने हाल में एक कार्यक्रम में कहा था कि ताइवान 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (PRC) के अधीन नहीं है. चीन ने इस बयान को बहुत ज्यादा लापरवाह और उकसावेपूर्ण बताते हुए अपना विरोध जताया है. ताइवान को धमकाने के लिए चीनी नेवी के युद्धपोतों ने गुरुवार से ताइवान स्ट्रेट के पास मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी.
चीन का यह सैन्य अभ्यास उसके एक मत्स्य संसाधन सर्वेक्षण के समापन के ठीक बाद शुरू हुआ. इसके लिए बीजिंग के समुद्री सुरक्षा प्रशासन ने एक नेविगेशन चेतावनी भी जारी की है. इसके मुताबिक, यह सैन्य अभ्यास गुरुवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान मिलिट्री ड्रिल वाले समुद्री क्षेत्रों में जहाजों और नौकाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
बताते चलें कि ताइवान के नेता विलियम लाई चिंग-ते रविवार को अपनी सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि उनका देश ताइवान, 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (PRC) के अधीन नहीं है. लाई ने यह भी जोर देकर कहा था कि DPP किसी भी कीमत पर एक लोकतांत्रिक ताइवान को वापस चीन के ताइवान के रूप में बदलने या पीछे हटने की अनुमति नहीं देगी. उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों और आम नागरिकों से आह्वान किया कि वे बीजिंग की ओर से आने वाले रेड टेरर का का डटकर विरोध करें.
ताइवानी राष्ट्रपति के इस बयान पर चीन बिफरा हुआ है. बुधवार को बीजिंग के ताइवान मामलों से संबंधित कार्यालय की प्रवक्ता झांग हान ने लाई के इस बयान पर विरोध जताया. प्रवक्ता ने ताइवान के रुख पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके बयान ने बीजिंग के 'एक-चीन सिद्धांत' को बेहद लापरवाही से चुनौती दी है, जिसे चीन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.
इसके बाद ताइवान को धमकाने के लिए चीनी नेवी ने चीन और ताइवान को जोड़ने वाले ताइवान स्ट्रेट में गुरुवार से दो दिवसीय मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी. इसमें चीनी नौसेना के कई युद्धपोत और हेलीकॉप्टर भाग ले रहे हैं. वे समुद्र में गोले बारूद बरसाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि स्थिति हाथ से बाहर न निकल जाए और यह ड्रिल युद्ध का रूप न ले ले, इसलिए यह ड्रिल चीन के मुख्य क्षेत्र से 12 किमी के अंदर आयोजित की जा रही है.