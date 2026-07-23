/ताइवान की आजादी की हुंकार से बौखलाया चीन, समंदर में शुरू की लाइव-फायर ड्रिल; जहाजों के आने-जाने पर लगाई रोक

Chinese Naval Military Drill News Against Taiwan: चीन को जब भी ताइवान की ओर से आजादी की आवाजें सुनाई देती हैं तो उसे धमकाने के लिए वह बंदरघुड़की पर उतर आता है. उसने एक बार फिर यही पैंतरा आजमाते हुए ताइवान स्ट्रेट में 2 दिवसीय लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दिया है. चीन इस बात से खफा है कि ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग-ते (William Lai Ching-te) ने हाल में एक कार्यक्रम में कहा था कि ताइवान 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (PRC) के अधीन नहीं है. चीन ने इस बयान को बहुत ज्यादा लापरवाह और उकसावेपूर्ण बताते हुए अपना विरोध जताया है. ताइवान को धमकाने के लिए चीनी नेवी के युद्धपोतों ने गुरुवार से ताइवान स्ट्रेट के पास मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी.