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ताइवान की आजादी की हुंकार से बौखलाया चीन, समंदर में शुरू की लाइव-फायर ड्रिल; जहाजों के आने-जाने पर लगाई रोक

Chinese Naval Military Drill News: ताइवान की आजादी की हुंकार से चीन बौखला गया है. उसने समंदर में लाइव-फायर ड्रिल शुरू कर दी है. इसके साथ ही आस-पास के समुद्री क्षेत्र से जहाजों के गुजरने पर रोक भी लगा दी है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 23, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:16 PM IST
ताइवान की आजादी की हुंकार से बौखलाया चीन, समंदर में शुरू की लाइव-फायर ड्रिल; जहाजों के आने-जाने पर लगाई रोक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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