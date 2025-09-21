बगराम के लिए 20 साल तक जंग लड़ने को तैयार हैं... ट्रंप की धमकी पर तालिबान की दो-टूक
बगराम के लिए 20 साल तक जंग लड़ने को तैयार हैं... ट्रंप की धमकी पर तालिबान की दो-टूक


Taliban warning to US: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बगराम एयरबेस को दोबारा कब्जे में लेने की धमकी के बाद अफगान अधिकारियों ने सख्त जवाब दिया है. यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका की ओर से इस सैन्य बेस को लेकर फिर से बातचीत और कब्जे के संकेत दिए जा रहे हैं.

 

Written By  IANS|Edited By: Sharda singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:36 PM IST
अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच बगराम एयरबेस को लेकर फिर से तनातनी शुरू हो गई है. अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बगराम एयरबेस को दोबारा कब्जे में लेने की धमकी के बाद अफगान अधिकारियों ने सख्त जवाब दिया है. अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साफ कर दिया है कि वे देश में विदेशी फौज की फिर से मौजूदगी को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे.

अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने दो टूक कहा कि अगर अमेरिका एयरबेस छोड़ने को तैयार नहीं है, तो अफगान तालिबान अगले 20 साल तक युद्ध लड़ने को भी तैयार है. यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका की ओर से इस सैन्य बेस को लेकर फिर से बातचीत और कब्जे के संकेत दिए जा रहे हैं.

अफगान अफसरों की सख्त चेतावनी

अफगान खुफिया एजेंसी (जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस) के पहले डिप्टी, मुल्ला ताजमीर जवाद ने अमेरिका की धमकी पर जवाब देते हुए कहा कि अफगानिस्तान किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने साफ किया कि अमेरिका द्वारा फिर से बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की कोशिश पूरी तरह से अस्वीकार्य है, वहीं, अफगान विदेश मंत्रालय के राजनीतिक निदेशक जाकिर जलाली ने कहा कि अफगान जनता ने कभी भी विदेशी सैनिकों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया है. उन्होंने वाशिंगटन को चेताया कि किसी भी बातचीत में बगराम एयरबेस का जिक्र तक न किया जाए.

क्या कहा ट्रंप ने?

डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके असली मालिक यानी अमेरिका को वापस नहीं देता है, तो बुरे नतीजे होंगे.” ट्रंप का यह बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका इस एयरबेस पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए कदम उठा रहा है. ट्रंप का कहना है कि यह बेस अमेरिका ने बनाया था और अब वह इसे दोबारा अपने नियंत्रण में लेना चाहता है.

बगराम एयरबेस का क्या है महत्व?

बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित है. यह एयरबेस 2001 के 9/11 हमलों के बाद अमेरिका की अगुवाई में बने सैन्य गठबंधन का सबसे बड़ा और रणनीतिक सैन्य केंद्र था. करीब 20 साल तक अमेरिकी सैनिकों की मुख्य गतिविधियाx यहीं से संचालित होती थीं. अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने इस एयरबेस पर कब्जा कर लिया था. उसके बाद से यह एयरबेस पूरी तरह तालिबान के नियंत्रण में है.

क्या फिर शुरू होगा नया संघर्ष?

ट्रंप की धमकी और तालिबान की जवाबी चेतावनी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चिंता में डाल दिया है. दोनों पक्षों की तरफ से आ रहे तीखे बयान संकेत दे रहे हैं कि बगराम एयरबेस को लेकर हालात फिर से तनावपूर्ण हो सकते हैं. यदि अमेरिका ने सचमुच कब्जे की कोशिश की, तो अफगानिस्तान में एक बार फिर संघर्ष का नया दौर शुरू हो सकता है.

IANS

Bagram Airbase Afghanistan

