ल्यारी में 'धुरंधर' जैसा धमाका, गैंगस्टर उजैर बलूच के भाई को मारी गोली, गैंगवार से दहशत में कराची

Karachi news: पाकिस्तान के जेल में बंद गैंगस्टर और अब भंग हो चुकी पीपुल्स अमन कमेटी के पूर्व प्रमुख उजैर बलूच के भाई जुबैर बलूच को कराची के ल्यारी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. इस हमले में जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गया. गैंगवार के इस घटनाक्रम ने एक बार फिर बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की याद दिला दी है. उजैर बलूच नाम का एक किरदार साल 2025 की बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में देखने को मिला था, जिसका किरदार अभिनेता दानिश पंडोर ने निभाया था. यही किरदार को फिल्म के दूसरे भाग में भी था, जो इसी साल मार्च में रिलीज हुई थी.
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, 40 साल के जुबैर बलूच पर मुख्य चाकीवाड़ा रोड पर हमला हुआ. इस फायरिंग में वहां से गुजर रहे दो अन्य लोग भी घायल हो गए. हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. सभी घायलों को कराची के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जुबैर बलूच के सीने और पेट में कई गोलियां लगीं. उनकी सर्जरी की गई है.
ल्यारी के एसपी हैरान हैं. इस वारदात जिसे शुरुआती पड़ताल में गैंगवार माना जा रहा है कि जानकारी देते हुए साउथ जोन के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) सैयद असद रजा ने बताया कि जुबैर अपने घर के बाहर सिंगू लेन में बैठा था, तभी बाइक सवार कुछ हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. पुलिस इस हमले की कई पहलुओं से जांच कर रही है. इसमें निजी दुश्मनी और गैंगवार की आशंका भी शामिल है.
कराची साउथ जोन के DIG सैयद असद रजा ने डॉन को बताया कि जुबैर बलूच को वर्ष 2012 में सात आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि जमानत मिलने के बाद उसे जनवरी 2025 में रिहा कर दिया गया. इस बीच, एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि जुबैर इसी साल एक पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हुआ था, जिसने कुछ दिन पहले अपने इलाके में उस सियासी पार्टी के झंडे लगवाए थे.
सामाजिक कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि ल्यारी में लोगों के बीच यह चर्चा है कि कराची ऑपरेशन के दौरान दुबई और ईरान भागे गैंगस्टर अमेरिका-ईरान संघर्ष के बाद वापस लौट आए हैं. इसी वजह से स्थानीय लोगों को आशंका है कि इलाके में एक बार फिर पुराने दौर की गैंगवार और हिंसा लौट सकती है.
उजैर बलोच, लियारी का किंग कहे जाने वाले रहमान डकैत के दाहिने हाथ था. रहमान डकैत की एनकाउंटर में मौत के बाद उजैर बलोच ने लियारी की गद्दी संभाली थी. पिछले साल उजैर बलोच का नाम बॉलीवुड स्पाई-थ्रिलर मूवी 'धुरंधर' की वजह से सुर्खियों में आया था.
जुबैर बलूच पर हुआ हुआ ये जानलेवा हमला ऐसे समय हुआ है, जब मार्च, 2026 में आतंकवाद निरोधक अदालत ने हत्या, एनकाउंटर और विस्फोटक रखने से जुड़े सात मामलों में उसके बड़े भाई उजैर बलूच की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
आपको बताते चलें कि अप्रैल 2020 में एक सैन्य अदालत ने जासूसी के मामले में उजैर बलूच को दोषी ठहराते हुए 12 साल की कैद की सजा सुनाई थी. उजैर बलूच पर साल 2012 में कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों पर हथियारों और विस्फोटकों से हमला करने का भी आरोप लगाया गया था. उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.