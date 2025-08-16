Donald Trump and Vladimir Putin: अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद रूस में मीडिया और राजनीतिक हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई. संयुक्त सैन्य अड्डे एलमेंडॉर्फ-रिचर्डसन (Anchorage, Alaska) पर पुतिन का रेड कार्पेट स्वागत किया गया, जिसने रूस में “अलगाव खत्म होने” की उम्मीद जगा दी. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने सोशल मीडिया पर लिखा, “सालों से कहा जा रहा था कि रूस अलग-थलग है, लेकिन आज दुनिया ने देखा कि राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत रेड कार्पेट पर हुआ.”

यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत, लेकिन अस्पष्ट नतीजे

करीब तीन घंटे चली बैठक के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन किसी ठोस समझौते का ऐलान नहीं हुआ. ट्रंप ने कहा कि “काफी प्रगति” हुई है, लेकिन “डील तब तक डील नहीं है जब तक उस पर अमल न हो.” वहीं पुतिन ने साफ किया कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस की “वैध चिंताओं” को मानना होगा और यूरोप व दुनिया में सुरक्षा का संतुलन बहाल करना ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध टाला जा सकता था.

ज़ेलेंस्की और नाटो को फोन करेंगे ट्रंप

ट्रंप ने बताया कि वे जल्द ही नाटो और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को फोन करके बैठक का ब्यौरा देंगे. उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूक्रेन के लिए समझौता तय नहीं करेगा, बल्कि यह फैसला अंततः ज़ेलेंस्की को लेना होगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने चार मिनट और पुतिन ने आठ मिनट तक बात की, लेकिन दोनों ने पत्रकारों के सवाल नहीं लिए. पुतिन ने यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं से अपील की कि वे “उभरती प्रगति” में बाधा न डालें.

अगली मुलाकात मास्को में?

बैठक में दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना माहौल रहा. रेड कार्पेट स्वागत के बाद वे एक ही कार में बैठकर बातचीत करते भी दिखे. पुतिन ने अगली मुलाकात के लिए मास्को का प्रस्ताव रखा, जिस पर ट्रंप ने कहा कि यह “विवादास्पद” हो सकता है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह इनकार भी नहीं किया. ट्रंप ने कहा कि उनका पुतिन से हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है, हालांकि 2016 चुनाव दखल की जांचों ने इसे मुश्किल बना दिया था. बैठक का तीसरा चरण यानी औपचारिक लंच रद्द हो गया, लेकिन दोनों नेताओं ने इसे “उत्पादक और सकारात्मक शुरुआत” बताया.