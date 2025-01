हमास के चंगुल से छूटे तीन बंधक पहुंचे इजरायल, उधर अमन की खबर से गाजा लौटने लगे लाखों फलस्तीनी

Gaza War: इजरायल और हमास के बीच रविवार को संघर्ष विराम समझौता पूरी तरह से लागू हो गया है. दोनों के बीच तय समझौते के मुताबिक सबसे पहले तीन युवतियों को रिहा किया गया और तीनों को को लेकर रेड क्रॉस का काफिला इसराइल पहुंच गया है. इसकी जानकारी आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपित बाइडन ने कहा कि मई में उनके द्वारा बनाई गई रूपरेखा के तहत हुए युद्धविराम समझौते के तहत ‘गाजा में बंदूकें शांत हो गईं.

उधर, फलस्तीनी, युद्धग्रस्त गाजा पट्टी स्थित उन घरों के अवशेष की तरफ लौटना शुरू कर दिया है, जिन्हें उन्हें 15 महीने लंबे जंग के दौरान खाली करना पड़ा था. मिस्र से लगी गाजा पट्टी की दक्षिणी सीमा के उत्तर में मुवासी के विशाल तम्बू शहर में रह रहीं मजीदा अबू जराद ने बहुत तेजी से अपने परिवार के तम्बू की सामग्री को पैक करने का काम पूरा कर लिया. जंग की शुरुआत में उन्हें गाजा के उत्तरी शहर बेत हनौन स्थित अपने घर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जहां वे गर्मियों की शाम में गुलाब और चमेली की खुशबू के बीच रसोई की मेज के आसपास या छत पर अक्सर इकट्ठे होते थे.

As the Hamas Rapist Regime frees three hostages, do not forget that it is promising to do October 7 "again and again". We have to get all the hostages out. And we have to make sure Hamas can never kidnap them again. pic.twitter.com/tOG3OIqYVQ

— Eylon Levy (@EylonALevy) January 19, 2025