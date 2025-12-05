Advertisement
trendingNow13030350
Hindi Newsदुनिया

हिंदू या मुस्लिम नहीं, रूस में सबसे ज्यादा रहते हैं इस धर्म के लोग

Religion Population in Russia: रूस की बात करें तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है. रूस 2 महाद्वीप में फैला देश है. रूस की कुल आबादी लगभग 14 करोड़ है. ऐसे में चलिए जानते हैं रूस में किस धर्म के कितने लोग रहते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंदू या मुस्लिम नहीं, रूस में सबसे ज्यादा रहते हैं इस धर्म के लोग

Religion Population in Russia: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए हुए हैं. ऐसे में रूस के बारे में कई रोचक बातें जानना चाहते हैं रूस का क्षेत्रफल या वहां का टाइम जोन सर्च कर रहे है. ऐसे में हम आपको रूस की आबादी के बारे में बता रहे हैं. हम इस खबर में बताएंगे कि रूस में किस धर्म की कितनी आबादी है. चलिए विस्तार से समझते हैं.

रूस की कुल आबादी कितनी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कुल आबादी लगभग 14 करोड़ है. यूं तो रसिया में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहां सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं. रूस में लगभग 47.4 फीसदी लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म का पालन करते हैं और इस तरह रूस में सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म ईसाई धर्म है.

रूस में मुस्लिम आबादी
मिली जानकारी के अनुसार रूस में लगभग 2.5 करोड़ ऐसे लोग रहते हैं जो इस्लाम को मानते हैं. ये कुछ आबादी का लगभग 17 फीसदी हिस्सा है. इसके अलावा रूस में बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है. बौद्ध धर्म को मानने वाले कुल आबादी का सिर्फ 1 से 1.4 फीसदी हिस्सा हैं. इसके अलावा बाकी धर्मों का पालन करने वालों की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम है.
यह भी पढ़ें: हद से ज्यादा काम करते हैं इन देशों के लोग, डिमांड या कल्चर का हिस्सा? जानें

Add Zee News as a Preferred Source

 

रूस में कितने ​हिंदू और कितने मुस्लिम?
अगर हिन्दू धर्म की बात करें तो यहां हिन्दुओं की संख्या बहुत ही कम है या यूं कहें कि ना के बराबर ही है. यहां हिन्दू अधिकांश प्रवासी भारतीय, इसके अलावा आयुर्वेद या योग से जुड़े हुए लोगों के रूप में हैं. अगर हिन्दू आबादी का प्रतिशत की बात करें तो रूस की कुल आबादी का लगभग 0.1 प्रतिशत है. रूस का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है या यूं कहें कि ईसाई धर्म के बाद रूस में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम को मानने वाले हैं. यहां के चेचन्या, दागेस्तान, तातारस्तान जैसे कई इलाके मुस्लिम बहुल हैं. रूस की आबादी के बारे में एक रोचक बात ये भी है कि रूस में लगभग 15 से 20 फीसदी लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

religion populationRussia

Trending news

VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
VVIP landing Delhi
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
Vladimir Putin
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
india russia news in hindi
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
indian railway
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
Adina Masjid
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
PM Modi
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष