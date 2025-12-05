हिंदू या मुस्लिम नहीं, रूस में सबसे ज्यादा रहते हैं इस धर्म के लोग

Religion Population in Russia: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए हुए हैं. ऐसे में रूस के बारे में कई रोचक बातें जानना चाहते हैं रूस का क्षेत्रफल या वहां का टाइम जोन सर्च कर रहे है. ऐसे में हम आपको रूस की आबादी के बारे में बता रहे हैं. हम इस खबर में बताएंगे कि रूस में किस धर्म की कितनी आबादी है. चलिए विस्तार से समझते हैं.

रूस की कुल आबादी कितनी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कुल आबादी लगभग 14 करोड़ है. यूं तो रसिया में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहां सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं. रूस में लगभग 47.4 फीसदी लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म का पालन करते हैं और इस तरह रूस में सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म ईसाई धर्म है.

रूस में मुस्लिम आबादी

मिली जानकारी के अनुसार रूस में लगभग 2.5 करोड़ ऐसे लोग रहते हैं जो इस्लाम को मानते हैं. ये कुछ आबादी का लगभग 17 फीसदी हिस्सा है. इसके अलावा रूस में बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है. बौद्ध धर्म को मानने वाले कुल आबादी का सिर्फ 1 से 1.4 फीसदी हिस्सा हैं. इसके अलावा बाकी धर्मों का पालन करने वालों की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम है.

रूस में कितने ​हिंदू और कितने मुस्लिम?

अगर हिन्दू धर्म की बात करें तो यहां हिन्दुओं की संख्या बहुत ही कम है या यूं कहें कि ना के बराबर ही है. यहां हिन्दू अधिकांश प्रवासी भारतीय, इसके अलावा आयुर्वेद या योग से जुड़े हुए लोगों के रूप में हैं. अगर हिन्दू आबादी का प्रतिशत की बात करें तो रूस की कुल आबादी का लगभग 0.1 प्रतिशत है. रूस का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है या यूं कहें कि ईसाई धर्म के बाद रूस में सबसे ज्यादा लोग इस्लाम को मानने वाले हैं. यहां के चेचन्या, दागेस्तान, तातारस्तान जैसे कई इलाके मुस्लिम बहुल हैं. रूस की आबादी के बारे में एक रोचक बात ये भी है कि रूस में लगभग 15 से 20 फीसदी लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं.

