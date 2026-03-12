एक इंच भी हिले तो मार गिराएंगे...होर्मुज में इंजन बंद कर खड़े विदेशी तेल जहाज, ‘नो-मूव जोन’ के सहारे ईरान ने दुनिया को बनाया बंधक?

पूरी दुनिया में इन दिनों होर्मुज जलडमरूमध्य चर्चा का केंद्र बना हुआ है. पर्शियन गल्फ (फारस की खाड़ी) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री रास्ता अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव में ईरान के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन गया है. इसी रास्ते के सहारे ईरान अब दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्शियन गल्फ का यह बेहद अहम समुद्री मार्ग इस समय भारी तनाव में है. ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने यहां कड़ी निगरानी और सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है. रिपोर्टों के अनुसार कई विदेशी तेल टैंकर इस इलाके में समुद्र के बीच खड़े हैं और उन्हें इंजन तक चालू करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. ईरान ने यहां एक तरह का “नो-मूव जोन” बना दिया है, जहां जहाजों को अपनी जगह से हिलने तक की मनाही है.

“कुछ मीटर भी हिले तो हमला”

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को पहले ईरान की अनुमति लेनी होगी. अगर कोई जहाज चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ता है तो उसे निशाना बनाया जा सकता है. एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री में यह भी दिखाया गया कि कई विदेशी जहाज समुद्र में खड़े हैं और उन्हें इंजन चालू करने की अनुमति नहीं दी जा रही. ईरान का दावा है कि अगर कोई जहाज कुछ मीटर भी आगे बढ़ेगा तो उस पर ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जा सकता है.

14 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाने का दावा

रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरानी बलों ने अब तक करीब 14 तेल टैंकरों को निशाना बनाने का दावा किया है. इनमें दो अमेरिकी टैंकर भी बताए जा रहे हैं. ईरान की नौसैनिक इकाई के कमांडर रियर एडमिरल अलीरेजा तंगसिरी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की शर्तें माननी होंगी. उनका कहना है कि चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले जहाजों पर कार्रवाई की जा सकती है.

आसमान में ड्रोन, समुद्र में खड़े टैंकर

समुद्र में गश्त कर रही तेज रफ्तार बोट्स और आसमान में उड़ते ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है. रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया कि कई जहाज समुद्र में खड़े-खड़े इंतजार कर रहे हैं और आगे बढ़ने से डर रहे हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास होर्मुज जलडमरूमध्य द्वीप और लारक द्वीप की ऊंचाइयों पर भी ईरानी बल तैनात बताए जा रहे हैं.

दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ सकता है असर

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है. हर दिन करीब दो करोड़ बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, जो वैश्विक खपत का लगभग पांचवां हिस्सा है. अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर दुनिया भर के तेल बाजार और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

तेल बाजार में बढ़ी चिंता

स्थिति को देखते हुए कई देशों ने तेल सप्लाई को लेकर चिंता जताई है. ऊर्जा बाजार के जानकारों का मानना है कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.