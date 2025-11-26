Advertisement
trendingNow13019407
Hindi Newsदुनिया

'रणनीति का हिस्सा नहीं थी टिप्पणी', ताइवान पर जापानी PM ताकाइची को क्यों देनी पड़ रही है अपनी सफाई?

Japanese PM Sanae Takaichi News: ताइवान पर जापानी पीएम ताकाइची की हालिया टिप्पणी उनके लिए खुद परेशानी का सबब बन गई है. इस मुद्दे पर उन्हें जापानी संसद में सफाई देनी पड़ रही है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 26, 2025, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'रणनीति का हिस्सा नहीं थी टिप्पणी', ताइवान पर जापानी PM ताकाइची को क्यों देनी पड़ रही है अपनी सफाई?

Japanese PM Sanae Takaichi on Taiwan: जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने बुधवार को संसद में इशारों-इशारों में कहा कि ताइवान को लेकर दिया उनका पिछला बयान सोची-समझी रणनीति का हिस्सा नहीं था बल्कि अचानक ही उन्होंने ये बात कह दी थी. उन्होंने कहा कि शुरू में उनका इरादा किसी ऐसे खास मामले का जिक्र करने का नहीं था, जिसे जापान 'अपने अस्तित्व के लिए खतरे' वाली स्थिति मान सकता है और कलेक्टिव सेल्फ-डिफेंस अधिकार के तहत अपनी सेना तैनात कर सके.

ताइवान पर अपनी बात का किया बचाव

पद संभालने के बाद पहली बार संसद में विपक्षी नेताओं का सामना करते हुए, ताकाइची ने कहा कि उनकी स्थिति पिछली सरकारों की स्थिति जैसी ही है. उन्होंने 7 नवंबर की अपनी उस बात का बचाव किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ताइवान पर चीनी नौसेना की नाकाबंदी जापान के लिए अस्तित्व का संकट बन सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने दावा किया कि सत्र को लंबा न करने के लिए बतौर उदाहरण उन्होंने अपनी बात रखी थी. अपने चीन संबंधित बयान के बचाव में ताकाइची ने कहा,'सिर्फ सरकार की पिछली स्थिति को बार-बार दोहराने से, कुछ हालात में, बजट कमेटी के उस सेशन को सस्पेंड किया जा सकता था.'

'मैंने ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश की'

'द जापान टाइम्स' के मुताबिक वो बात उन्होंने उस प्रैक्टिस के बारे में कही जो कभी-कभी विपक्ष सरकार के जवाबों को संतोषजनक न मानने पर पार्लियामेंट्री बातचीत को रोकने के लिए अपनाता है. उन्होंने आगे कहा, 'मुझसे खास उदाहरण देने के लिए कहा गया था और मैंने ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश की.'

बुधवार को 'कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान' के नेता योशीहिको नोडा के सवाल के जवाब में, ताकाइची ने कहा कि उनकी सरकार चीन के साथ बातचीत के दरवाजे 'खुले' रखे हुए है. बातचीत के जरिए चीन के साथ ज्यादा बड़े और सकारात्मक रिश्ते बनाने मेरी जिम्मेदारी है.

'अनजाने में अपने निजी विचार जाहिर कर दिए'

उनके इस बयान पर विपक्षी नेता नोडा ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि ताकाइची की बातें उनकी सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से मेल नहीं खातीं.उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि आपके (पीएम ताकाइची) विचार हमेशा से ही ऐसे थे, लेकिन सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज के कमांडर-इन-चीफ के तौर पर, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप नहीं कह सकते. अनजाने में अपने निजी विचार जाहिर करना बड़ी नासमझी है.'

ताकाइची की बातों और उसके बाद बीजिंग की कार्रवाई के बाद जापान और चीन के बीच रिश्ते और भी खराब हो गए हैं, जो प्रधानमंत्री की चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के ठीक एक हफ्ते बाद हुई थी. मीटिंग में, दोनों ने स्थिर और आपसी फायदे वाले रिश्ते बनाने का वादा किया था.

'ताकाइची भी बेहतर, जिनपिंग भी अच्छे'

यह दरार तब और भी साफ हो गई जब हाल ही में जोहान्सबर्ग में हुए जी20 समिट में ताकाइची और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के बीच कोई बातचीत नहीं हुई. शी और ताकाइची ने सोमवार देर रात और मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक के बाद एक फोन पर बात की. बाद में जापानी पीएम ने सिर्फ इतना बताया कि ट्रंप ने उन्हें चीन-यूएस रिश्तों की मौजूदा हालत के बारे में बताया था.

मंगलवार को एयर फोर्स वन पर रिपोर्टर्स से जब ताकाइची के साथ फोन कॉल के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने उन्हें स्मार्ट और मजबूत बताते हुए कहा, 'मेरी बहुत अच्छी बात हुई, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं.' ट्रंप ने इसी दौरान शी जिनपिंग की भी बहुत तारीफ की. यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ने चीन के साथ झगड़े में ताकाइची को सीधे तौर पर अपना समर्थन दिया था या नहीं.

(एजेंसी आईएएनएस)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Japan China News in Hindi

Trending news

अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी