Gunpowder Plot: 400 साल पहले की वो 'बारूदी' साजिश, अब जाकर हुआ पर्दाफाश!

Remember the 5th of november: उनकी नाकामी ने ब्रिटेन को एक प्रतीक दे दिया. हर साल 5 नवंबर को बोनफायर नाइट या गाई फॉक्स नाइट के रूप में मनाया जाता है, जब लोग आतिशबाजी करते हैं और 'रिमेम्बर, रिमेम्बर द फिफ्थ ऑफ नवंबर…' की पंक्तियां गाते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:11 PM IST
Gunpowder Plot: 400 साल पहले की वो 'बारूदी' साजिश, अब जाकर हुआ पर्दाफाश!

Gunpowder Plot: 'गनपाउडर प्लॉट' ब्रिटेन के इतिहास का ऐसा अध्याय है जो अगर सफल होता तो संसद धूल में मिल गई होती. ये घटना 1605 की है. 5 नवंबर की सुबह लंदन की सर्द हवा में एक साजिश की बू थी. ब्रिटिश संसद के तहखाने से अचानक 36 बैरल बारूद बरामद हुए और उसी के साथ ब्रिटेन के इतिहास की दिशा बदल गई. यह था गनपाउडर प्लॉट, यानी 'बारूद की साजिश'-एक ऐसा प्रयास जिसने इंग्लैंड के राजा, सरकार और कैथोलिक धर्म के संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया.

किधर था निशाना?

यह षड्यंत्र किंग जेम्स प्रथम के खिलाफ रची गई थी. उस दौर में इंग्लैंड में कैथोलिक्स पर अत्याचार हो रहे थे और देश पर प्रोटेस्टेंट शासन था. कई कैथोलिक गुट यह मानते थे कि अगर संसद को उड़ा दिया जाए और राजा की हत्या हो जाए, तो देश में दोबारा उनका शासन लौट सकता है. इस योजना का नेतृत्व रॉबर्ट केट्सबी ने किया था, जबकि जिस नाम ने इतिहास में जगह बनाई वह था 'गाइ फॉक्स' , जो बारूदों की रखवाली करने वाला सैनिक था.

ये भी पढे़ं-भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च

4 नवंबर की रात, फॉक्स संसद के नीचे स्थित तहखाने में तैयारियों में लगा था. लेकिन गुप्त सूचना मिलने पर वहां छापा पड़ा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने साथियों के नाम बताए, और जल्द ही पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया. अगर यह साजिश सफल होती, तो उस दिन इंग्लैंड की संसद, राजा और अभिजात वर्ग सब खत्म हो सकते थे. फॉक्स और उसके साथियों को राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा दी गई. 

लेकिन उनकी नाकामी ने ब्रिटेन को एक प्रतीक दे दिया. हर साल 5 नवंबर को बोनफायर नाइट या गाई फॉक्स नाइट के रूप में मनाया जाता है, जब लोग आतिशबाजी करते हैं और 'रिमेम्बर, रिमेम्बर द फिफ्थ ऑफ नवंबर…' की पंक्तियां गाते हैं. यह न केवल उस साजिश की याद है, बल्कि सत्ता, धर्म और विद्रोह के उस संघर्ष की भी याद दिलाती है जिसने इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास को आकार दिया. (IANS)

ये भी पढ़ें- 1770 में पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां क्यों गए उपराष्ट्रपति; कम लोगों को मालूम होगा किस्सा

Gunpowder Plot

