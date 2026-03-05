Advertisement
Hindi Newsदुनियाअमेरिकी बेस हटाओ, तभी रुकेंगे हमले, जंग के बीच ईरान की बड़ी धमकी; UAE-सऊदी समेत खाड़ी मुल्कों में बढ़ी दहशत

'अमेरिकी बेस हटाओ, तभी रुकेंगे हमले', जंग के बीच ईरान की बड़ी धमकी; UAE-सऊदी समेत खाड़ी मुल्कों में बढ़ी दहशत

Iran New Threat to Gulf Countries: यूएस-इजरायल के साथ जारी जंग के बीच ईरान ने खाड़ी मुल्कों को बड़ी धमकी दी है. ईरान ने कहा है कि अगर उन्हें ईरानी मिसाइलों से बचना है तो अपने सक्रिय सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे तुरंत बंद करवाने होंगे. ऐसा न करने पर उन पर ईरान का गुस्सा यूं ही बरसता रहेगा. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:51 PM IST
Iran Warning to Gulf Countries: यूएस-इजरायल की ईरान के खिलाफ चल रही जंग को एक हफ्ता होने जा रहा है. इसके साथ ही जंग में मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. अब ईरान ने हमलों का दंश झेल रहे पड़ोस के खाड़ी देशों को चेतावनी जारी की है. ईरान ने कहा है कि अगर उन्हें शिया मुल्क के हमलों से बचना है तो अपनी जमीन पर बने सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करना होगा. साथ ही वहां रह रहे सभी अमेरिकियों को निकाल बाहर करना करना होगा. ईरान ने कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उन पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन यूं ही आग बरसाते रहेंगे. 

बच सकते हैं खाड़ी देश, अगर....- ईरान

तेहरान टाइम्स में एक ईरानी सांसद ने कहा, 'यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन और तुर्किए समेत दूसरे देशों के सामने ईरानी मिसाइलों से बचने का एक ही तरीका है. वह ये है कि उन्हें अपने क्षेत्र से सभी अमेरिकियों को निकाल बाहर करना चाहिए. साथ ही सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को पूरी तरह हटाना सुनिश्चित करना चाहिए. ऐसा न करने पर इन मुल्कों पर खतरा लगातार मंडराता रहेगा, जिसके जिम्मेदार इन देशों के नेता होंगे.' 

दोनों ओर एक-दूजे को खत्म करने की आग

ईरान की यह धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है, जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच की जंग छठे दिन में प्रवेश कर चुकी है. इस जंग में अभी तक ईरान को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है. उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई समेत वरिष्ठ नेताओं को यूएस-इजरायल अपनी एयरस्ट्राइक में मार चुके हैं. साथ ही ईरान की अहम इमारतों को भी जमींदोज कर चुके हैं. ईरान भी इजरायल और खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है. 

धर्मसंकट में फंस गए खाड़ी के ये मुल्क

ऐसे में ईरान ने खाड़ी देशों को नई धमकी जारी कर चेता दिया है कि उनकी जमीनों पर ईरान का गुस्सा यूं ही बरसता रहने वाला है. ऐसे में सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इराक, तुर्किए के लिए धर्मसंकट की स्थिति है. जंग के इस हालात में वे चाहकर भी यूएस से अपने मिलिट्री बेस बंद करके निकलने के लिए नहीं कह सकते. वहीं अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन पर ईरानी मिसाइलों की बरसात होते रहना तय है. 

'इस्लामिक उम्माह' के ध्वस्त होने का डर

अगर ईरान के हमलों के जवाब में वे भी अपने हथियारों से पलटवार करते हैं तो इससे युद्ध का अंत भले ही हो जाए लेकिन इस्लामिक उम्माह का प्रोपेगंडा हमेशा के लिए पंक्चर हो जाएगा. जिसे वे पिछले 80 सालों से दुनिया को दिखाते आ रहे हैं. ऐसे में उनके लिए एक तरह कुआं तो दूसरी ओर खाई जैसी स्थिति है. अब देखते हैं कि वे अपने बचाव में क्या नया कदम उठाते हैं. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

israel iran attackIsrael Iran tensionisrael iran war

