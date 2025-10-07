रेगिस्तान के बीच में महल जैसा होटल, देखने में लगता है मंगल पर एलन मस्क की कॉलोनी, खासियतें होश उड़ा देंगी

आर्किटेक्चर, डिजाइनर और DIY इन्फ्लुएंसर बेन उयेडा कैलिफोर्निया के 29 पाम्स शहर में अपने नए होटल Reset में पूल के किनारे आराम कर रहे हैं. वे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए आसपास के नाजरे से लुत्फ-अंदोज हो रहे हैं. कार्गो ट्राउजर्स और पुराने वैंस पहनकर बेन पूल के पास लेटे हैं और कहते हैं, 'ये पहाड़ देखने का सबसे अच्छा वक्त है. अभी ये खुरदुरे लग रहे हैं, लेकिन सूरज ढलते ही नरम और नारंगी दिखाई देंगे.'

उनके साथ डिजाइन फर्म Gry Space की एमी किटावाकी और जेन व्हिटेकर हैं, जिन्होंने होटल के साधारण और कुदरत से मेल खाने वाले इंटीरियर्स डिजाइन किए हैं. वे होटल के रेस्तरां का ठंडा सलाद शेयर करते हुए पूल एरिया की तरफ देख रहे हैं, जो आसपास के रेगिस्तानी नजरों से पूरी तरह मेल खाता है. एमी कहती हैं, 'आसमान ही असली नजारा है.' इस गर्मियों में खुले इस होटल में 65 मॉडर्न, न्यूनतम और मॉड्यूलर कमरे हैं, जबकि पूल के इलाके और सुविधाएं पूरी तरह से रेगिस्तानी और लग्जरी हैं.

हर कमरे में कम लेकिन सोच-समझकर चुनी गई सुविधाएं हैं. एक स्टाइलिश सोलर लालटेन, कमरे में ही पोर-ओवर कॉफी बनाने की सुविधा, बाहर आग जलाने के लिए फायर पिट और सबसे खास निजी आंगन में तारों को देखने के लिए एक मजबूत कुशन. बेन उयेडा कहते हैं, 'यहां सबसे अच्छा नजारा ऊपर की तरफ है. ये कमरे तकनीकी रूप से शिपिंग कंटेनर से नहीं बने हैं, लेकिन उनकी साइज, सिल्वर किनारे और लंबाई देखकर ऐसा ही लगता है. होटल के कंक्रीट रास्तों पर चलते हुए माहौल पुरानी वेस्टर्न दुनिया से ज्यादा किसी साइ-फाई फिल्म जैसा लगता है. इस दौरान एक मेहमान ने मजाक में कहा, 'ऐसा लगता है जैसे एलन मस्क की मंगल कॉलोनी का ट्रायल चल रहा हो.'

Add Zee News as a Preferred Source

इसपर फौरन जवाब देते हुए डिजाइनर्स ने कहा कि यह 'स्पेस ट्रैवल' वाला अहसास जानबूझकर बनाया गया है. वहीं, किटावाकी बताती हैं, 'जब हमने यह प्रोजेक्ट शुरू किया, तो बेन ने पहला सवाल यही किया कि,'अगर इंसान मंगल पर कम्युनिटी बनाएं, तो क्या करेंगे?' इसलिए हर चीज का डिजाइन जरूरत और उपयोगिता को ध्यान में रखकर किया गया है.'

इलाके का पहला होटल

पिछले कुछ सालों में जबसे जोशुआ ट्री नेशनल पार्क में टूरिज्म तेजी से बढ़ा है, तबसे वहां कई नए होटल खुले हैं. हाल ही में खुले कुछ होटलों में फील्ड स्टेशन शामिल है, जिसे 2024 में पुराने ट्रैवल लॉज की जगह यूक्का वैली में शुरू किया गया. इसके अलावा होटल व्रेन, जो 1940 के दशक के एक पुराने मोटल को नया रूप देकर 29 पाम्स में बनाया गया है, इस साल खुला. वहीं रीसेट होटल पिछले 15 सालों में इस इलाके में जमीन से पूरी तरह नया बना पहला होटल है.

उयेडा: यूट्यूब चैनल पर 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर

उयेडा के होममेड मॉडर्न नाम के यूट्यूब चैनल पर 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. वो इस प्रोजेक्ट से तब जुड़े जब उन्होंने 2020 में जोशुआ ट्री में शिपिंग कंटेनर हाउस बनाया और उसकी डॉक्यूसिरीज रिलीज की. वो पहले नॉर्थईस्टर्न और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर पढ़ाते थे. उन्होंने देखा कि जैसे-जैसे घरों की कीमतें बढ़ीं, लोगों की रुचि सस्ते ऑप्शंस जैसे टाइनी होम्स, अर्थशिप्स (यानि इको-फ्रेंडली और सेल्फ-सस्टेनेबल घर), और कंटेनर होम्स की तरफ बढ़ी. उनका कहना है, 'लोग कहते हैं ये नया ट्रेंड है, लेकिन अब तक सिर्फ करीब 100 ऐसे घर बने हैं. मुझे कंटेनर हाउस से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर ये सच में बड़ा बदलाव ला रहे होते, तो ज्यादा लोग इन्हें अपना रहे होते.'

उयेडा और बिजनेस पार्टनर एडम विनिंगर: मॉड्यूलर स्ट्रक्चर

शिपिंग कंटेनर हाउस पूरा करने के बाद, उयेडा ने अपने बिजनेस पार्टनर एडम विनिंगर से बात करना शुरू किया. दोनों ने देखा कि Airbnb की वजह से रेगिस्तान के कई घर छुट्टियों पर किराए के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए घरों की कमी बढ़ रही है. उन्होंने सोचा कि अगर पहले से मौजूद कमर्शियल जमीन पर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बनाए जाएं, तो बिना स्थानीय घरों को प्रभावित किए ठहरने की जगहें बढ़ाई जा सकती हैं.

जबकि, मॉड्यूलर बिल्डिंग सस्ती नहीं होती. हालांकि, यह जल्दी बन जाती है, खासकर जब जगह रेगिस्तान जैसी दूर-दराज़ हो. इसके बाद टीम ने 2020 में 180 एकड़ जमीन खरीदी और 2023 में निर्माण शुरू किया. रूम मॉड्यूल्स कनाडा के ओंटारियो प्रांत के एंकेस्टर में फैक्ट्री में बनाए गए, जबकि नींव का काम अमेरिका के 29 पाल्म्स में चल रहा था.

होटल निर्माण की झलकियां

उयेडा ने अपने सोशल मीडिया पर होटल के निर्माण की झलकियां शेयर कीं. उन्होंने दिखाया कि उनकी टीम ने 500 फर्नीचर के टुकड़े खुद हाथों से बनाए, जैसे फोल्डिंग डेस्क, सोफा, डे-बेड और पत्थर से बना एक फूलदान. वहीं, कितावाकी कहते हैं, 'अक्सर आप नहीं जानते कि क्या असली है और क्या नहीं. लेकिन जब आप यहां आते हैं, तो सब कुछ असली लगता है. आप होटल की चीजों से जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि आपने देखा है कि वे कैसे बनी हैं.'

इस फ्यूचरिस्टिक और खुद से बनाए गए रेगिस्तान होटल में रहना कैसा होता है?

सैन फ्रांसिस्को से आए एक शख्स ने कहा, 'यहां ‘मार्स’ लफ्ज बार-बार दिमाग में आता है. होटल का नाम ‘रीसेट’ बिल्कुल सही लगता है. हमें सच में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम सभ्यता से दूर आराम करने आए हैं.' होटल में चार तरह के कमरे हैं. दो से रेगिस्तान का नजारा दिखता है और दो में नहीं. मैंने 'माउंटेन व्यू सुइट' बुक किया, जो सबसे खास है. इसमें एक बड़ा शीशे का खिड़की वाला हिस्सा है, जिससे पार्क का नजारा दिखता है, कमरे में एक सोफा है और बाहर प्राइवेट पैटियो में नहाने के लिए टब लगा है. हर कमरे में बाहर एक फायर पिट और तारों को देखने के लिए आरामदायक कुशन भी है.

कमरा बहुत सलीके से बनाया गया था. वॉलनट और सीमेंट की सजावट के साथ. कुछ भी ज़रूरत से ज्यादा नहीं था, सब कुछ कुदरती लग रहा था. डिजाइनरों का कहना है कि यह जानबूझकर किया गया था. व्हिटेकर बताते हैं, 'हमारा मकसद था अंदर का माहौल बाहर जैसा लगे. इसलिए हमने ज्यादातर सामग्री यहीं की धरती से ली.' ‘रीसेट’ होटल जोशुआ ट्री नेशनल पार्क के 29 पाल्म्स एंट्रेंस से सिर्फ 6 मिनट की दूरी पर है, इसलिए यह पार्क घूमने के लिए एकदम सही जगह है. साथ ही, यह 29 पाल्म्स कस्बे में बढ़ती क्रिएटिव दुकानों और बिजनेस तक भी आसानी से पहुंच देता है.

प्राइवेट पैटियो: खूबसूरत नजारे

उन्होंने कहा कि जब वे रीसेट होटल पहुंचा तो वहां की सादगी देखकर वो हैरान रह गया. लेकिन जल्दी ही होटल का मिनिमल डिज़ाइन और साफ-सुथरी बनावट मुझे अच्छी लगने लगी. चाहे व बिस्तर पर होता, पूल के पास या अपनी प्राइवेट पैटियो पर लेटा होता. हर जगह का डिजाइन उन्हें बाहर देखने और आसमान निहारने के लिए प्रेरित करता था.

इसी वजह से उसने मोजावे रेगिस्तान में काफी वक्त बिताया और हर बार यहां आने पर इसकी अद्भुत खूबसूरती उन्हें फिर से मोहित कर देती है. उन्होंने कहा कि मैं रीसेट में अपने मॉड्यूलर रूम में बैठकर, अपने छोटे से आरामदायक पॉड में, मुझे लगता है कि मैं घंटों तक बस बाहर निहारता रहूं.'