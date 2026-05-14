धंसने लगा मिलेनियम टावर, अरबों की लागत से बने प्रोजेक्ट की पीसा की मीनार से होती है तुलना

San Francisco’s Millennium Tower: भ्रष्टाचार के दीमक ने अमेरिका तक को खोखला किया है. शायद इसी वजह से चीन ने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई. बीजिंग में मंत्रियों और अफसरों तक को फांसी पर लटका दिया जाता है. जबकि कई देशों का कानून भ्रष्टाचार करने वालों की उम्र और कथित बीमारी पर तरस खाकर दोषियों को जमानत दे देता है.
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San Francisco’s Millennium Tower news: सैन फ्रांसिस्को के मिलेनियम टॉवर की मौजूदा हालत के चलते इसे बनाने वाले इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स का मजाक उड़ा रहा है. एक दिन अचानक ये आलीशान इमारत जमीन में धंसकर एक ओर झुकने लगी. 2009 में तैयार ये स्काईराइज टावर, उस समय अमेरिका का सबसे फेवरेट हॉटस्पाट था. अब इसे बनाने वालों को कोसा जा रहा है. जिन्होंने यहां रहने के लिए कभी करोड़ों रुपये लगाए थे, आज जार-जार रो रहे हैं. इसके बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर संघीय सरकार तक मदद की गुहार लगाई गई. खैर, वास्तुकला का अद्भुत नमूना माने जाने वाला टावर ढहने के कारण पर है.
अमेरिका के 400 हाईप्रोफाइल लोगों का ठिकाना था ये हाईराइज टावर, आज इसके आस-पास जाने से भी लोगों को डर लगता है. शहर की प्राइम लोकेशन में बने मिलेनियम टॉवर की लागत उस समय 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी. 645 फीट ऊंची इस इमारत की शानदार वास्तुकला और बेहतरीन नजारों ने खेल और व्यापार जगत के कई बड़े लोगों को यहां आशियाना खरीदने के लिए आकर्षित किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, समस्या इमारत बनने के तुरंत बाद ही सामने आने लगी थी. साल 2015 तक टावर बनाने वाली कंपनी ने कबूला कि इमारत 16 इंच धंस चुकी थी. ये झुकाव नॉर्थ-वेस्ट दिशा की ओर से साफ झुकी नजर आता था.
2016 में जब ये बात दुनिया को पता चली तो खूब बवाल मचा. टावर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं. स्थानीय मीडिया ने इसकी तुलना इटली की मशहूर झुकी हुई पीसा की मीनार से करनी शुरू कर दी. इंजीनियर्स इसके झुकाव पर नजर रख रहे थे. वहीं बहस इस बात पर हो रही थी कि भविष्य में ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है. दावा किया गया कि इसकी नींव शुरू से कमजोर थी, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी और शहर का प्रशासन कहता रहा कि इसमें रहना पूरी तरह से सुरक्षित है.
अगले कुछ सालों में इसका झुकाव लगातार बढ़ता गया. इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टावर का ऊपरी हिस्सा दो फीट से ज्यादा झुक चुका था और ये टावर अब भी धीरे-धीरे जमीन में धंस रहा था. इसके कारण बेसमेंट की दीवारों और इमारत के आसपास की सड़क पर दरारें भी दिखने लगीं.
जांच में पता चला इसे बनाते समय सीधे मजबूत चट्टानी आधार यानी बेडरॉक में नहीं टिकाया गया था. मिलेनियम टॉवर को गहरी कंक्रीट की पाइल्स पर बनाया गया था, जो केवल घनी रेत और मिट्टी की परतों पर टिका था. समय के साथ ये टावर तेजी से झुकने लगा, तब इसे बचाने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू हुआ.
इंजीनियरों ने पेरिमीटर पाइल अपग्रेड नाम की एक कॉम्प्लेक्स रिपेयरिंग प्लान बनाया. जिसमें टावर को जमीन से करीब 250 फीट नीचे मौजूद मजबूत चट्टानी परत से जोड़ाना था. रिपेयरिंग 2020 में शुरू हुई तो उसमें भी दिक्कतें आईं. 2022 में पता चला कि टावर झुकना बंद नहीं हुआ. काम कुछ समय के लिए रोका गया. बाद में योजना में बदलाव कर दोबारा काम शुरू किया गया.
2023 में कहा गया कि इमारत के झुकाव की रफ्तार कम हुई है. हालांकि 2016 से ही लोग इसे छोड़कर जाने लगे. ये लक्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट अमेरिका के सबसे चर्चित और नाकाम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में गिना जाता है. 'झुकी इमारत' के रूप में बदनामी माथे लगी तब अपार्टमेंट्स की कीमतों में भारी गिरावट आई. जो जगह कभी सैन फ्रांसिस्को की सबसे शानदार रिहाइश थी, वो अब दुनिया भर में एक झुकी हुई गगनचुंबी इमारत के रूप में जानी जाती है.