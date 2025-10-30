हर देश की सीमाओं का सम्मान जरूरी... चीन की बढ़ती दखल पर बोले US और मलेशिया, संकेतों में साधा निशाना

China US News: अमेरिका और मलेशिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते असर पर चिंता जताई है. दोनों देशों ने कहा कि वे इस इलाके में समुद्र की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे. अमेरिका के रक्षा प्रमुख पीट हेगसेथ और मलेशिया के रक्षा मंत्री मोहम्मद खालिद नॉर्डिन की मुलाकात कुआलालंपुर में हुई. यह बैठक आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की सालाना मीटिंग के दौरान हुई.

'अमेरिका अपने दोस्तों के साथ खड़ा'

बैठक के बाद दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी किया. इसमें कहा गया कि अमेरिका और मलेशिया ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया समझौता किया है और पुराने समझौतों को फिर से लागू करने पर भी सहमति बनी है. बैठक के बाद अमेरिकी मंत्री हेगसेथ ने कहा, 'हम दक्षिण चीन सागर को खुला और सभी के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए साथ काम कर रहे हैं. हमारी साझेदारी दिखाती है कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ खड़ा है.'

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीति 'अमेरिका फर्स्ट' का मतलब 'अमेरिका अकेला' नहीं, बल्कि 'अमेरिका अपने साझेदारों के साथ' है और मलेशिया उनमें से एक महत्वपूर्ण साथी है. मलेशिया के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि उनका देश और अमेरिका रक्षा के कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं.

संकेतों में चीन पर साधा निशाना

बैठक में दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर खास चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने कहा कि यह समुद्र का इलाका बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एशिया को दुनिया के बाकी देशों से जोड़ता है. इसलिए यहां हर देश की सीमाओं और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए.

मलेशियाई मंत्री ने कहा कि कुछ देशों की गतिविधियां, जैसे समुद्र में बिना इजाज़त किए जाने वाले सर्वे, दूसरे देशों की सीमाओं के लिए खतरा हैं. उनका इशारा चीन की तरफ था, जो इस क्षेत्र में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है.

आसियान देशों की यात्रा पर निकले हैं हेगसेथ

अंत में दोनों देशों ने कहा कि वे आपसी बातचीत और सहयोग बढ़ाने, गलतफहमी से बचने और रक्षा तैयारियों को बेहतर करने पर काम जारी रखेंगे. अमेरिकी मंत्री हेगसेथ मलेशिया आने से पहले हवाई और जापान गए थे. उनकी यह यात्रा आगे वियतनाम और दक्षिण कोरिया तक जारी रहेगी.